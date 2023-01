Příběh Sovětského svazu skončil, příběh Ruska se podle Macrona stále hledá

Za sebe můžu říct, že se pokouším. Proto jsem si taky přinesla domů tlustou knihu amerického politologa Williama Taubmana. Jmenuje se „Gorbačov, život a doba“ a musím říct, že mě v ní zajímá každé slovo. Ono totiž nejde jen o Gorbačova, ale i o nemálo dalších lidí, kteří tvořili v druhé půli minulého století dnešní svět.

Některé věci jsme samozřejmě věděli, ale kdo by tušil, že aparátčík Bovin, který psal propagandistické texty zdůvodňující invazi do Československa (1968), při tom brečel hanbou, protože byl přesvědčen, že vyslání tanků bylo neospraveditelné? (Nemůže to být dneska v Rusku podobné?) Nebo že se Gorbačov při jedné cestě do USA neoficiálně vyptával Bushe, jak vlastně funguje volný trh a jak se na Západě prodávají nemovitosti. Když mu prezident nastínil roli realitních makléřů, kremelský leader zažertoval: „Když u nás odhalí makléře, tak ho zastřelí,“ řekl prý.