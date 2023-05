Nové palivo ve starém stroji. Spalovací motory by mohly chytit druhou mízu

Při pohledu na dnešní silnice se může zdát nepředstavitelné, že by v roce 2035 měla být všechna nová auta elektrická. V Norsku nebo Kalifornii to vypadá velmi odlišně, ale u nás jsou elektromobily stále spíše výjimkou. Pravda, menší Tesly a Škody Enyaq už sice alespoň ve větších městech nevnímáme jako raritu a elektrická Škoda Citigo či Volkswagen Up! už nejspíš skoro každému někdy dovezly objednané jídlo. Ale vážně o elektromobilu uvažovat je pro většinu řidičů stále ještě těžko představitelné.