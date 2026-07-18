Laboratoř nové apokalypsy. Španělská občanská válka předznamenala druhou světovou válku

Konflikt, který si během necelých tří let vyžádal přibližně půl milionu lidských životů, nebyl pouze bojem o budoucnost Španělska. Stal se střetem ideologií, zahraničních mocností i vojenských doktrín, které se o několik let později naplno střetly během druhé světové války. Právě ve Španělsku byly ve velkém měřítku poprvé ověřovány možnosti strategického bombardování měst, moderních tankových operací, nasazení zahraničních dobrovolnických jednotek i masové propagandy. Není proto náhodou, že španělská občanská válka bývá označována za „generální zkoušku“ druhé světové války.
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Kořeny konfliktu však sahaly mnohem hlouběji než do samotného léta roku 1936. Španělsko bylo dlouhodobě rozdělenou zemí. Proti sobě stála konzervativní část společnosti opírající se o armádu, katolickou církev, monarchisty a velké vlastníky půdy na jedné straně a republikáni, socialisté, komunisté, anarchisté i regionální nacionalisté na straně druhé. Vyhlášení druhé španělské republiky v roce 1931 přineslo rozsáhlé reformy, které měly modernizovat stát, omezit privilegia armády a církve nebo provést pozemkovou reformu.
Místo uklidnění ale reformy společnost dále polarizovaly. Napětí postupně přerůstalo v pouliční násilí, politické atentáty a stále častější střety radikálních skupin. Rozhodujícím okamžikem se staly parlamentní volby v únoru 1936, v nichž těsně zvítězila levicová Lidová fronta. Část armádního velení dospěla k přesvědčení, že republika směřuje k revoluci, a začala připravovat vojenský převrat.
Zrození generála Franca
Vypukl 17. července 1936 ve španělském Maroku a následující den se rozšířil na Pyrenejský poloostrov. Organizátoři očekávali rychlé převzetí moci, podobně jako při předchozích vojenských převratech ve Španělsku. Situace se však rychle vymkla jejich představám. V řadě velkých měst – zejména v Madridu, Barceloně či Valencii – převrat selhal díky odporu části armády, policie i ozbrojených civilistů. Země se během několika dnů rozdělila na dvě znepřátelená území a začala občanská válka. Do čela nacionalistického tábora se postupně postavil generál Francisco Franco. Zpočátku nepatřil mezi hlavní organizátory povstání, ale díky úspěchům elitní Armády Afriky, podpoře Německa a Itálie i postupnému odstranění konkurentů se stal během pár měsíců neomezeným vůdcem nacionalistického Španělska.
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Právě zahraniční zásahy proměnily občanskou válku v konflikt evropského významu. Nacistické Německo a fašistická Itálie poskytly Frankovi rozsáhlou vojenskou pomoc. Němci vyslali proslulou Legii Condor, vybavenou nejmodernějšími letouny Luftwaffe, zatímco Itálie nasadila desetitisíce vojáků Corpo Truppe Volontarie spolu s tanky, letadly i dělostřelectvem. Naproti tomu republikánům významně pomáhal Sovětský svaz, který dodával tanky, letadla, zbraně i vojenské poradce. Demokratické mocnosti, především Velká Británie a Francie, sice prosazovaly politiku nevměšování, ve skutečnosti však tímto postojem ponechaly republiku ve výrazně nevýhodnější situaci.
Do bojů přicházeli také dobrovolníci z celého světa. Mezinárodní brigády tvořilo přibližně 35 tisíc mužů z více než padesáti zemí, mezi nimi i několik tisíc dobrovolníků z Československa. Mnozí přijížděli s přesvědčením, že právě ve Španělsku se rozhoduje o budoucnosti Evropy a že boj proti fašismu je třeba zahájit ještě před vypuknutím mnohem větší války.
Španělská občanská válka se stala skutečnou laboratoří moderního válčení. Poprvé zde byly ve velkém rozsahu ověřovány možnosti letecké podpory pozemních vojsk, koordinace tankových jednotek s pěchotou i využití radiového spojení při řízení operací. Němečtí důstojníci zde získávali cenné zkušenosti, které později využili během tažení v Polsku, Francii nebo Sovětském svazu. Naopak Sověti analyzovali výkony svých tanků T-26 i taktiku vlastních velitelů, přestože mnohé z těchto zkušeností následně překryly stalinské čistky v Rudé armádě.
Symbol jménem Guernica
Největší pozornost vzbudilo nasazení letectva. Bombardování přestalo být prostředkem určeným pouze proti vojenským cílům a stále častěji směřovalo proti městům a civilnímu obyvatelstvu. Nejznámějším příkladem se stalo bombardování baskického města Guernica 26. dubna 1937. Letouny německé Legie Condor společně s italským letectvem během několika hodin zničily velkou část města. Přestože historici dodnes diskutují přesný počet obětí, samotný útok vyvolal obrovský mezinárodní ohlas a stal se symbolem utrpení civilního obyvatelstva ve válce. Tragédii navíc navždy připomněl slavný obraz Pabla Picassa Guernica, který se stal jedním z nejznámějších protiválečných děl 20. století.
Vedle bojů na frontě probíhala také neméně intenzivní informační válka. Obě strany využívaly rozhlas, plakáty, filmové týdeníky i zahraniční novináře k získání podpory doma i v zahraničí. Španělská občanská válka se tak stala jedním z prvních konfliktů, v němž propaganda ovlivňovala veřejné mínění prakticky po celém světě. Na republikánské straně působila řada známých spisovatelů a intelektuálů, například Ernest Hemingway či George Orwell, jejichž osobní zkušenosti později významně ovlivnily světovou literaturu.
Současně šlo o mimořádně brutální konflikt. Obě strany se dopouštěly rozsáhlých represí, hromadných poprav i pronásledování skutečných či domnělých odpůrců. Historikové hovoří o takzvaném „bílém teroru“ nacionalistů i „rudém teroru“ republikánů. Celkový počet civilních obětí způsobených represí se odhaduje na více než 100 tisíc lidí. Občanská válka tak nebyla pouze střetem armád, ale i hlubokým společenským traumatem, jehož důsledky Španělsko překonávalo ještě dlouhá desetiletí.
Rozhodující zlom přinesl rok 1938. Nacionalisté rozdělili republikánské území na dvě části a následná bitva na řece Ebro se stala největším střetnutím celé války. Přestože republikáni bojovali s mimořádným nasazením, nedokázali zastavit lépe zásobované Frankovy jednotky. Po pádu Barcelony v lednu 1939 byl osud republiky prakticky zpečetěn. Madrid kapituloval 28. března a 1. dubna 1939 Franco oznámil konec války.
Model Španělsko
Vítězství nacionalistů znamenalo začátek téměř čtyřicetileté diktatury generála Franca. Ač Španělsko během druhé světové války formálně zachovalo neutralitu, jeho režim zůstal ještě dlouho ideologicky i politicky spojen s nacistickým Německem a fašistickou Itálií. Občanská válka přitom Evropě ukázala, co ji v příštích letech čeká – rozsáhlé bombardování měst, masové přesuny uprchlíků, ideologická nenávist i stále ničivější schopnosti moderních zbraní.
Historikové se proto ke španělské občanské válce vracejí nejen jako k tragické kapitole španělských dějin, ale především jako k předzvěsti katastrofy, která již o několik měsíců později zachvátila celý svět. Španělsko se stalo místem, kde se poprvé naplno střetly nejvýznamnější totalitní ideologie 20. století a kde si velmoci ověřovaly způsoby vedení moderní války. Když 1. září 1939 nacistické Německo napadlo Polsko, mnoho vojenských i politických představitelů už dobře vědělo, co moderní válka dokáže. Viděli to totiž o tři roky dříve právě ve Španělsku.