Kdo chce psa bít, hůl si najde. Migrační politika se posunula od racionality k symbolům

Marek Hudema
Názor   9:00
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Španělská policie zasahovala proti migrantům v Ceutě

Španělská policie zasahovala proti migrantům v Ceutě | foto: Reuters

Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
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Ministři vnitra zemí Evropské unii mají dnes mimořádně naléhavé jednání. Něco takového se už několik let nestalo. Na programu má být Ceuta, migrace, ale vlastně jde spíš o budoucnost Schengenu. Tedy o to, jestli ho politici nepřímo odepíší ve snaze získat politické body.

Španělskou exklávu Ceuta na africkém pobřeží minulý týden zaplavilo 50–60 tisíc uprchlíků. Obrazně řečeno vzali španělskou exklávu útokem z moře a při jejich počtu jim v tom nešlo zabránit. Pokud by Španělé nepoužili, jak se vyjádřili, nepřiměřenou sílu, tedy je nekosili třeba z kulometu. To se s neozbrojenými lidmi, mezi nimiž jsou ženy a děti, prostě nedělá, a pokud si někdo myslí, že ano, ať si jde rychle opravit svůj morální kompas.

Jste rádi, že je Česko součástí Schengenského prostoru?

Obrázky ze Ceuty ale vyvolaly u části veřejnosti obavy, že jde o další nájezd uprchlíků na Evropskou unii. Že přichází obrovská migrační vlna z Afriky.

Proto představitelé 22 unijních vlád vyzvali ke svolání mimořádného jednání ministrů vnitra, kritizují Španělsko za jeho vstřícnost vůči uprchlíkům a zvažují dočasně obnovit kontroly na vnitroevropských hranicích. Někteří politici si vzali silnější hůl a přímo vyzvali k vyloučení Španělska ze Schengenu, tedy evropského prostoru, kde se dá snadno cestovat fakticky téměř bez hranic a který má pro všechny velký ekonomický přínos. Francouzská kandidátka na prezidentku Marine Le Penová pak vyzvala k omezení Schengenu jen na Evropany.

Kritika Španělska a Schengenu přitom není jen záležitost pravice či nacionalistů. Třeba u nás se za hraniční kontroly postavil premiér Andrej Babiš, ale také zástupce ODS, europoslanec z TOP 09 či na sociální síti X poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář.

Naslouchání protiimigračním náladám

Přitom Schengen pro Evropany je ve striktní verzi technicky nemožný (kontrolovat by se museli všichni) a kontroly na vnitroevropských hranicích, byť dočasné, Schengen ničí. Zvláště pokud mají být dočasné kvůli Ceutě. Prakticky všichni, kdo pronikli do Ceuty, se vrátili zpět do Maroka. Navíc se z tohoto španělského města prostě nedá fyzicky bez kontroly dostat do Španělska a tedy do Schengenského prostoru. Proč tedy kvůli tomu uzavírat vnitroevropské hranice?

Problémy Evropy s uprchlíky jsou přece jinde, ať už jde o evropský kontrolní systém na letištích či vracení nelegálních migrantů do jejich zemí. Navíc není zřejmé, že by za událost mohla španělská politika, jak někteří evropští politici včetně Babiše tvrdí.

Španělská tajná služba varovala před migrační vlnou do Ceuty už před měsícem

Legalizace imigrantů ve Španělsku se netýká nově příchozích, jde jen o udělení dočasného pobytu, a soudní přezkum vyhoštění v případě příchodu přes moře neznamená automatické přijetí imigrantů. Ano, možná to někteří uprchlíci špatně pochopili a možná by legalizaci uprchlíků šlo celoevropsky koordinovat. Chce to ale někdo? Chce to například Babiš, který odmítá české příspěvky na ochranu vnějších evropských hranic a péči o uprchlíky?

Většina politiků se jen snaží využít toho, že skoro všude v Evropě sílí protiimigrační nálady, chtějí na tom získat politické body. Pokud možno bez výdajů a bez námahy. Ceuta se k tomu hodí, i když je to mimo realitu a obětí může být pro Evropany přínosný Schengen. Kdo chce psa bít, ten už si hůl najde. Co na tom, že při tom tou holí zničí půlku svého vlastního domu.

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