Kdo chce psa bít, hůl si najde. Migrační politika se posunula od racionality k symbolům

Španělskou exklávu Ceuta na africkém pobřeží minulý týden zaplavilo 50–60 tisíc uprchlíků. Obrazně řečeno vzali španělskou exklávu útokem z moře a při jejich počtu jim v tom nešlo zabránit. Pokud by Španělé nepoužili, jak se vyjádřili, nepřiměřenou sílu, tedy je nekosili třeba z kulometu. To se s neozbrojenými lidmi, mezi nimiž jsou ženy a děti, prostě nedělá, a pokud si někdo myslí, že ano, ať si jde rychle opravit svůj morální kompas.
Obrázky ze Ceuty ale vyvolaly u části veřejnosti obavy, že jde o další nájezd uprchlíků na Evropskou unii. Že přichází obrovská migrační vlna z Afriky.
Proto představitelé 22 unijních vlád vyzvali ke svolání mimořádného jednání ministrů vnitra, kritizují Španělsko za jeho vstřícnost vůči uprchlíkům a zvažují dočasně obnovit kontroly na vnitroevropských hranicích. Někteří politici si vzali silnější hůl a přímo vyzvali k vyloučení Španělska ze Schengenu, tedy evropského prostoru, kde se dá snadno cestovat fakticky téměř bez hranic a který má pro všechny velký ekonomický přínos. Francouzská kandidátka na prezidentku Marine Le Penová pak vyzvala k omezení Schengenu jen na Evropany.
Kritika Španělska a Schengenu přitom není jen záležitost pravice či nacionalistů. Třeba u nás se za hraniční kontroly postavil premiér Andrej Babiš, ale také zástupce ODS, europoslanec z TOP 09 či na sociální síti X poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář.
Naslouchání protiimigračním náladám
Přitom Schengen pro Evropany je ve striktní verzi technicky nemožný (kontrolovat by se museli všichni) a kontroly na vnitroevropských hranicích, byť dočasné, Schengen ničí. Zvláště pokud mají být dočasné kvůli Ceutě. Prakticky všichni, kdo pronikli do Ceuty, se vrátili zpět do Maroka. Navíc se z tohoto španělského města prostě nedá fyzicky bez kontroly dostat do Španělska a tedy do Schengenského prostoru. Proč tedy kvůli tomu uzavírat vnitroevropské hranice?
Problémy Evropy s uprchlíky jsou přece jinde, ať už jde o evropský kontrolní systém na letištích či vracení nelegálních migrantů do jejich zemí. Navíc není zřejmé, že by za událost mohla španělská politika, jak někteří evropští politici včetně Babiše tvrdí.
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Španělská tajná služba varovala před migrační vlnou do Ceuty už před měsícem
Legalizace imigrantů ve Španělsku se netýká nově příchozích, jde jen o udělení dočasného pobytu, a soudní přezkum vyhoštění v případě příchodu přes moře neznamená automatické přijetí imigrantů. Ano, možná to někteří uprchlíci špatně pochopili a možná by legalizaci uprchlíků šlo celoevropsky koordinovat. Chce to ale někdo? Chce to například Babiš, který odmítá české příspěvky na ochranu vnějších evropských hranic a péči o uprchlíky?
Většina politiků se jen snaží využít toho, že skoro všude v Evropě sílí protiimigrační nálady, chtějí na tom získat politické body. Pokud možno bez výdajů a bez námahy. Ceuta se k tomu hodí, i když je to mimo realitu a obětí může být pro Evropany přínosný Schengen. Kdo chce psa bít, ten už si hůl najde. Co na tom, že při tom tou holí zničí půlku svého vlastního domu.