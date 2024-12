Ekonomický úspěch se dnes jmenuje Španělsko. V čem se od něj můžeme poučit?

Když celou situaci velmi zjednodušíme, jsou za úspěchem Španělska ekonomické reformy, zejména reforma trhu práce, daňové změny, podpora jiných než tradičních odvětví a také imigrace. K tomu je pak potřeba přidat i vylepšení podmínek pro technologické firmy a start-upy a také dobré čerpání peněz z evropských fondů a celkově na docela dobře zaměřené státní výdaje podporující ekonomiku.

Výsledkem je, že poprvé od finanční krize v roce 2008 klesla nezaměstnanost na 11 procent, firmy se nebojí zaměstnávat mladé. Systém přerušovaných, ale stálých pracovních kontraktů dodal mnoha lidem potřebnou jistotu. Vláda zrušila některá omezení pro podnikání a zrušila či změnila některé daně, například speciální „daň ze slunečního svitu“ zatěžující sluneční elektrárny. Zlepšením podnikatelského prostředí vzrostla atraktivita Španělska pro zahraniční investory.

Pomohly i evropské peníze

Čínský CATL staví spolu s automobilkou Stellantis v zemi továrnu na baterie, vznikne tu závod na výrobu čínských vozů Cherry. Zajímavější a důležitější je ale to, že španělská ekonomika se pomalu přeorientovává z vývozu zboží na vývoz služeb. Navíc klesá relativní podíl turistiky na ekonomice a v průběhu covidové pandemie poprvé příjmy z exportu služeb překonaly to, co v zemi utratili turisté.

Základem nového vývozu jsou konzultační služby, poradenství nebo třeba služby spojené s architekturou a se stavebnictvím. A samozřejmě jsou tu start-upy. Symbolem španělského úspěchu jsou dnes technologické firmy jako je Cabify pro usnadnění přepravy osob i zásilek, doručovací aplikace Glovo, realitní platforma Idealista či firma TravelPerk pomáhající s řízením, plánováním a vyúčtováním služebních cest.

Španělsku také pomohlo čerpání evropských peněz z postpandemického evropského fondu Next Generation a podle expertů, na něž se odvolává časopis The Economist, by to mělo pomoci udržet Španělsku náskok v ekonomickém růstu před mnoha evropskými zeměmi ještě po příští dva roky. Pomáhá taky příliv cizinců, většinou z Latinské Ameriky, kteří se dokážou, díky znalosti jazyka a podobné kultuře, snadno adaptovat na španělské podmínky a začlenit se hned do práce.

Času není nazbyt

Základem španělského ekonomického zázraku jsou však hlavně hospodářské reformy, z nichž první začaly už na konci finanční krize, tedy před více než deseti lety. A pak se s nimi kontinuálně pokračovalo a podle španělské vlády v nich je potřeba pokračovat i v dalších letech.

Právě tady by se Česká republika mohla Španělskem inspirovat. Stejně jako Španělsko dříve i my tu máme dnes mnoho lidí, kteří pracují na černo, ať již jako pseudoživnostníci nebo zcela mimo jakýkoliv systém, a bylo by dobré je převést na řádné pracovní úvazky. Stejně jako ve Španělsku potřebujeme přesměrovat náš export z vývozu dílů či celých aut na vývoz sofistikovanějšího zboží a vůbec nejlépe služeb. A podpořit podobně jako ve Španělsku začínající technologické firmy a spolupráci univerzit s aplikovaným výzkumem.

Bohužel, všechny reformy se začnou projevovat v ekonomice až za léta. Španělé dosáhli dobrých ekonomických čísel také teprve po letech a reálné příjmy se teprve blíží předpandemické úrovni. Nicméně právě proto je třeba s reformami začít co nejdříve.