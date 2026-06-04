Okamurův pád nic nezastaví. Protestní stranu nelze z dobře placených pozic ani předstírat

Problém je daný. Po nepříliš přesvědčivém výsledku ve volbách se protestní strana dostala do vlády, kde je pátým kolem u vozu. Ministr obrany Zůna je opakovaně zesměšňován vedením SPD i premiérem, zatímco předseda, který si vymohl post šéfa Poslanecké sněmovny, zjišťuje, že kromě hmotného zabezpečení mu funkce politicky mnoho nepřináší. Spíš jen spory s premiérem, viz nedávný Babišův protiokamurovský výpad: „Myslí si, že je ve vládě. Není. Stále si to plete.“
Problémem jsou i funkce, na které se exponenti strany hrnou, viz Radim Fiala v dozorčí radě ČEZ, kde nahradil exponenta minulé vlády Martina Půtu.
Přesvědčovat voliče, které jste roky trénovali v oboru co nejčernějšího vidění světa ovládaného sobci a kterým jste líčili, že je chce každý ošidit, bude hodně složité. Vysvětlit těmto lidem, že jim z dobře placených fleků nějak pomáháte – přičemž jste hlavně pro smích (což lze jen stěží zakrýt) – to je úkol pro Jana Zlatoústého.
Banda chaotických matlalů
V SPD mohou promýšlet nejrůznější varianty, koho dosadit na Okamurovo místo. Je to ale skoro zbytečné, protože největší brzdou je sama stranická struktura a směřování strany. Dokud budou ve vládě, nemohou se tvářit jako protestní strana. Zároveň se po mnoha letech ukazuje, že Okamura ani ve vládě pro své voliče mnoho nevybojuje.
Politický styl neustálé konfrontace a agresivní rétoriky přinesl výsledky v podobě toho, že straníkům byla zapovězena účast v koaliční vládě. Místo aby SPD z toho, že patří k vládní většině, profitovala, ztrácí. Strana s velkou pravděpodobností, setrvá-li v koalici s Babišem, skončí jako ČSSD a po čtyřech letech z ní bude marginální partička. Už nyní vypadají, i vedle Andreje Babiše (!), jako banda chaotických matlalů.
|
Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje
Premiér z vlády nikoho nevyhodí. Dokud může vše řídit a ministři nebudou „zlobit“, jsou mu nějaké ty karamboly či dvoudenní ostudy lhostejné. A že vypadá jako slabý premiér? Hlavně v očích těch, kteří jej nikdy nevolili. Možná, avšak názor těchto voličů Andreje Babiše nikdy nezajímal. Babiše zajímají pro něj relevantní parametry a k výměnám ve vládě se dlouho odhodlává. Pak to ale jde ráz naráz.
SPD se může pokusit o nějakou reinkarnaci. V aranžmá Okamura čestným předsedou, Radim Fiala či někdo jiný jako předseda se budou projevovat o fous jinak. Ale k ničemu to nebude. Papaláš se nemůže věrohodně tvářit jako ochranitel utiskovaných. Zvlášť budovala-li si strana voličskou základnu systematickým rozeštváváním a šířením všeobecné nedůvěry. Trošku to připomíná snahu, s jakou nás Petr Fiala přesvědčoval, že byl svého času rebel a vynikající fotbalista.