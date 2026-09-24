Vcelku nemá cenu se posmívat způsobům popírání reality, jaké předvádí SPD. Že Rusko vede nejen propagandistickou, ale též hybridní válku, je jasné většině obyvatel Česka přinejmenším od února 2022, kdy napadlo Ukrajinu. Je to nepochybně známo i panu Okamurovi, on totiž vůbec není hloupý, ale tahle hraná nevědomost se jemu i jeho pobratimům hodí do krámu a vlastně se jim vyplácí.
SPD stále opakuje: premiér nám nic neřekl, a i kdyby, potřebujeme levnou energii z Ruska. Politici hnutí svorně slibují levnou ruskou ropu, která nás zachrání před energetickou drahotou, a tváří se, jako by to bylo snadné a rychlé a bez jakýchkoli negativních důsledků. To má předseda vlády rozdávat poslancům SPD nějaké vysvětlující „informační karty“ s podpisy šéfů tajných služeb?
Zprimitivnění veřejné diskuse
Hrát hloupého je snadné a lze tímhle způsobem popírat existenci spousty problémů, stejně tak je snadné předstírat, že například ruská ropa či náhlé ukončení Green Dealu by nás vytrhlo z energetické krize. Obojí není pravda, návratem k ruské ropě bychom se vrátili k závislosti na východní despocii, která by si s námi jen zahrávala za jediným účelem, podrobit si nás. Nebo chce někdo tvrdit, že Rusko nemanipulovalo s cenami energií těsně před válkou? A nyní by nám ji prodávalo lacino? A proč? Protože je Putin hodný strýček?
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Okamurovy požadavky na nižší schodek jsou racionální. To není žádný protimluv
Podobně schematické je uvažování o Green Dealu, možná bychom zrušením některých zákazů či norem pomohli energeticky náročným oborům, ale zároveň bychom likvidovali ty průmyslové segmenty, které do čisté či obnovitelné energie investovaly miliony a to v souladu s dlouhodobými plány a sliby vlád i Unie.
Zkrátka jednoduchý a rychlý a přitom reálný recept na energetickou krizi neexistuje a to ani v okamžiku, kdy by se Putinovo Rusko zítra zhroutilo. Cílem SPD je však předstírat, že ve složitých a nepřehledných situacích pomáhají jejich jednoduchá řešení. Nutno říci, že na část populace to zabírá, patrně hlavně na stranické příznivce. Ostatní strany, ať již jsou (hlavně samy pro sebe) demokratické nebo nezakrytě populistické, se na zjednodušení a zprimitivnění veřejné diskuse podílejí žel stejnou měrou. Konstantou tuzemské politiky je tvrzení: hlupáci jsou ti druzí, jen my známe správná řešení.
Okamurovo křiklavé hňupství může mít i jeden spiklenecký motiv, třeba si tahle parta chce vynutit přístup ke zdroji tajných informací. V takovém případě by bylo mnohem lepší, když vše zůstane při starém, SPD nechť předstírá nevědomost a my budeme předstírat, že nám SPD vládne.