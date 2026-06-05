Zatím nemáme ani písemné odůvodnění rozsudku, takže není mnoho o čem debatovat. Soudkyně dospěla k názoru, že plakáty porušily zákon. „Projevení názoru musí být takové, aby nebylo za hranou zákona, aby nevzbuzovalo nenávist,“ prohlásila soudkyně Ivana Tichá. V obecné úvaze lze se soudkyní jistě souhlasit, ano, polarizace vyvolává v lidech strach a závist, případně nenávist.
Ovšem, kde je měřítko nenávisti a strachu? V hlavě paní soudkyně? Možná nám odpověď poskytne písemný rozsudek. Ovšem spojovat prvního odsouzeného českého teroristu Jaromíra Baldu s plakáty SPD, jak to učinila paní soudkyně, je trochu přes čáru.
Buď soudkyně Tichá ví více než my všichni, protože Balda své šílené kousky prováděl v roce 2017, zatímco plakáty se objevily před krajskými a senátními volbami před dvěma lety. Anebo spojila kampaň SPD s tímto nešťastníkem celkem účelově a minulé činy nějakého sociálními sítěmi zmateného jedince spojila s pozdější kampaní SPD jen proto, aby její slova zněla přesvědčivěji.
Penalizace politické kampaně
Soudkyně vyslovila verdikt a odsouzení politici se odvolají, uvidíme, co s rozsudkem učiní vyšší soudní instance. Nic to samozřejmě nezmění na faktu, že plakáty byly nevkusné a odpudivé a v posledku partaji nepomohly, neboť nepřinesly žádné zázračné volební výsledky. Byly však za hranou zákona? Smí se nevkusně kritizovat evropská imigrační politika? Neexistují žádní migranti s noži, kteří by někoho zranili či zabili?
Takové otázky nutně vyvstanou na mysli mnohým z nás, zvláště když stále dokola čteme o tom, jak to vypadá v německých vlacích či na koupalištích. S paní soudkyní lze nesporně souhlasit v tom, že názor lze projevovat vkusněji.
|
Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje
Dobrá, SPD v lidech nesporně budila strach pomocí migrantů a romských dětí. A co koalice Spolu, její plakáty Babiše s Putinem, byly snad zjevenými pravdami? Nebylo to náhodou také do značné míry strašení fiktivním nebezpečím? Nebyl nešťastník, který napadl Andreje Babiše berlí, též obětí nenávistné propagandy?
Těžko říci, je to dost složité a možná to nelze ani dokázat, ale podobnost a účelovost obou kampaní je zřetelná. Být na místě Spolu, bojím se soudkyně Tiché, ta by jim totiž také musela napařit pokutu. Naštěstí nenapaří, protože na Spolu nikdo trestní oznámení nepodal. Nicméně vžije-li se tato soudní praxe, která bude penalizovat politické kampaně, trestní oznámení budou létat vzduchem jako pravda a láska na demonstracích Milionu chvilek. A na to lze vsadit i výplatu.
Čeho se smíme a nesmíme bát
Rozsudkem se ocitáme na velmi tenkém ledě, protože to, co má posoudit volič jako teoretický suverén demokracie, bude vlastně „předfiltrováno“ soudními rozhodnutími. Politická soutěž bude regulovaná, ne však na základě tvrdých důkazů, že ta či ona strana porušila ten a ten zákon a proto musí platit, nebo dokonce z kola ven.
Dostáváme se na vyšší úroveň, soud nám řekne, ten a ten šíří nenávist. Nebo viděno obráceně, soud určuje, čeho se smíme bát. Nesmíme se bát migrantů ani nulové výchovy sociálně vyloučených dětí a smíme se bát Babiše jako Putinova sluhy a ruských tanků v Brně.
|
Okamurův pád nic nezastaví. Protestní stranu nelze z dobře placených pozic ani předstírat
Faktem je, že tento děj, tedy trestní oznámení, následný exemplární rozsudek a další soudy budou jen ku prospěchu Tomia Okamury. Proč? Protože se o plakátech, na které by se úplně zapomnělo, bude opakovaně mluvit. SPD takto bude moci zdůrazňovat, že její kritika společenských poměrů se stala terčem útoku establishmentu a možná jí to někdo bude i baštit.
Ani pravomocný odsuzující rozsudek nás nezbaví negativních kampaní, naopak přispěje k většímu „sudičství“, tedy každá kampaň zaměstná policii, to by bylo, aby se některé z mnoha trestních oznámení neujalo.
Výhodu mají podobné rozsudky jen pro jistou skupinu spolubližních, ti se pohoršují nad tím, jací jsou ti odsouzení hnusní, zlí a zbabělí a hyzdí nám naši krásnou zem. Jako by to, že se vymezují proti SPD a komukoli jinému, dokazovalo, že oni sami jsou odvážní, krásní, spravedliví a hodnotoví. Ach jo.