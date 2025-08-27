Speciální daň či povinná práce pro seniory? Návrh zatížit i staré je rozumný nejen pro Německo

Problém je v tom, že v Evropě a některých dalších zemích byl zaveden systém průběžného vyplácení důchodů, kdy penze nepracujícím jdou z daní současných pracujících. Velmi dobře to funguje, pokud více lidí pracuje, než je v důchodu, a nejlepší to je, když poměr pracujících k důchodcům roste.
Podobně funguje i státní zdravotnictví, jež také závisí na příjmech mladších a zdravějších, zatímco většinu zdrojů „spotřebovávají“ starší, tedy více nemocní lidé. Zkrátka, tyto systémy sociálního státu jsou založeny na tom, že se rodí v každé následující generaci stále více dětí. Jenže teď je to naopak, dětí je stále méně.
Speciální solidární daň
Dopad na důchodový a zdravotní systém je pak devastující. Dá se to řešit tak, že se „mladým“ naloží více, budou více platit do systému, a je to. Jenže to má své limity. Navíc v současnosti rostou v Evropě enormně i další výdaje. Je třeba vydávat více na obranu a na klimatickou změnu, ať už na její zbrzdění, nebo na přizpůsobení se měnícímu se podnebí. Investovat je třeba i do energetiky, protože Evropa už nemá levné energetické zdroje, a nikdy se snadno a levně nestane další Saúdskou Arábií.
To také není možné naložit jen na mladé. Zejména když si uvědomíme, že tyto rostoucí náklady způsobila z velké míry svým přehlížením problémů a částečně i sobectvím, především však ignorancí, právě starší generace či její podstatná část. Vše šlo začít řešit dříve, levněji a snadněji. Nestalo se. Nebyla v tom nějaká zlá vůle, či jen snaha poškodit potomky, ale výsledek je nakonec stejný.
Odborníci z Německého institutu pro hospodářský výzkum proto chtějí zapojit do řešení problému nejen mladé, ale i staré. Kromě zvýšení odchodu věku do důchodu navrhují speciální solidární daň pro generaci narozenou v letech 1946 až 1964. Bohatší důchodci by ze svého důchodu a úspor měli platit těm chudším, a tím odlehčit veřejnému důchodovému systému.
Ekonom Marcel Fratscher z uvedeného institutu navíc navrhuje, aby důchodci povinně například pracovali v sociálních službách či v jiném veřejně prospěšném odvětví nebo pomáhali v armádě, čímž by ulehčili státu a sociálnímu systému.
Na všechny tyto návrhy se snesla kritika s tím, že staří si přece své důchody zaslouží, když si na ně kdysi platili formou daní. Ale přiznejme si, na nápadu zatížit více i staré něco je a bylo by rozumné ho aplikovat nejen v Německu. Přece jen současnou situaci nezavinili mladí, a nelze po nich požadovat, aby finanční zátěž na její řešení nesli sami.