Šíří se takový nešvar – speciální vojenské operace. Mají něco společného akce Ruska, Turecka a Izraele?

Z Moskvy zaznívalo, že jde o hysterii Západu. Ale brzy se ukázalo, že vše, co neslo nálepku „hysterie Západu“, se naplňuje. Začala speciální vojenská operace (SVO), jak tomu říkají v Moskvě. Je to akce zcela unikátní?

Po pravdě řečeno není. Výjimečná je v tom, že rozjela válku proti celé sousední zemi, členovi OSN. Nicméně své speciální vojenské operace provádějí i jiné státy – třeba Turecko a Izrael.

Turečtí vojáci s Olivovou ratolestí

Vyrazí-li turečtí vojáci do Sýrie, nemělo by to překvapit. Nebylo by to poprvé. Stačí pohled na mapu. Třeba ve Wikipedii u hesla Turecká okupace severní Sýrie. Už během občanské války v Sýrii podnikli Turci tři speciální vojenské operace, a to pod poetickými názvy. Eufratský štít (2016), Olivová ratolest (2018) a Pramen míru (2019). A na obsazených územích (viz zmíněná mapa) zůstávají dodnes. Jaký měly cíl?

Turecko považuje kurdskou organizaci PKK za teroristickou a v tom se shodne se značnou částí Západu. Problém je v tom, že kurdsko-arabskou koalici Syrské demokratické síly (SDF) považuje Západ, zejména USA, za své spojence proti Islámskému státu, ale Turci je považují za spojence PKK. Co s tím? Turecko to vyřešilo speciální vojenskou operací. Obsadilo tři oblasti na severu Sýrie a vzniklo tam nárazníkové pásmo. Co by bylo výsledkem chystané turecké SVO, o níž se spekuluje?