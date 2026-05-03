Palán opět na Šumavě. Jeho „antiprůvodce“ zvládá být bedekrem, dokonce vtipným

Zatím nejnovější titul Za tichem má na výšku hřbetu nanejvýš tak centimetr a čtvrt, vyjádřeno ve stránkách je to sto osmdesát. O co jde? Palán se zapojil do edice netradičních autorských průvodců nakladatelství Motto, které přinášejí subjektivní vyznání k různým přírodním koutům republiky. Vysočiny se tak podle očekávání ujal Miloš Doležal anebo zase Novohradských hor Jan Štifter.
|
Nemám koule vám do toho hodit vidle. Jak se mění naše fráze
Ani Palánova volba (nebo možná zadání) není překvapením: autor bestsellerů o samotářích a podivínech ze Šumavy zve právě do tohoto pohoří. Totiž – zve: vlastně právě naopak, kniha má podtitul Nekorektní antiprůvodce po nejrozsáhlejším a nejvtipnějším českém pohoří. A ticho, které nese v názvu, je pro Palána nikoli tím, co na Šumavě vyzdvihuje, ale co tam zcela postrádá. Proč? Kvůli průvodcům, výletním nabídkám a turistům vůbec. Chcete-li Šumavu tichou, především tam sami nejezděte!
Nejezděte tam!
Coby zdejší usedlík s ním nemohu souhlasit více. Kdeže jsou předrevoluční časy, kdy bylo v noci šumavské ticho slyšet, ba dokonce i vidět, protože každou chvíli nešla elektrika? Kdy do lesů a samot vyráželi jen ti nejotrlejší, a to si ještě řízek a tatranku s jablkem brali do chlebníku vlastní, protože tehdejší jediná hospoda na Kvildě mohla mít zavřeno (a taky často měla), a do Prášil vás vůbec nepustili?! Kdo z odvážných zabloudil mimo oficiální cesty, třeba až k hraničnímu pásmu, ten se vynasnažil být pořádně potichu, aby z toho nakonec ještě nebyl průšvih.
|
Odešel jako prokletý básník. Spisovatel Palán o nečekané smrti svého poustevníka
To ovšem Aleš Palán nezažil, jeho poznávací cesty na Šumavu začaly až mnohem později. Přesto byla jeho seznamovací metoda podobná. Na vlastní pěst, mimo značené cesty a předem vytipované body. Takový je nyní i jeho antiprůvodce, který přitom nijak neselhává v poslání být bedekrem, a tedy upozorňovat na pamětihodnosti, zachytit genia loci a načrtnout zajímavé trasy. Jen postupuje opačně, než je zvykem a než odpovídá dnešnímu motorizovanému a instagramovatelnému turismu.
Být cyklistickým okruhem
Je libo nejopuštěnější nádraží? Nejzřícenější zřícenina, nejzastřelenější medvěd nebo nejfalešnější menhir? Nalistujete na příslušných stránkách. Zajímají vás dávné šumavské ságy a pověsti a nevadí vám tolik, že je spousta z nich vlastně něčí novodobý výmysl? Ale prosím, beze všeho. Máte slabost pro válečnou historii a přenesete se přes čtení, kolik lidí bylo na Šumavě zavražděno při pochodech smrti a po osvobození vyhnáno ze svých domovů? Kolik domů bylo srovnáno se zemí a kolik obcí zničeno poúnorovou panelákovitou výstavbou? Přijdete si na své.
Palán vlastně na těch sto osmdesát stránek dokázal dostat obrovskou spoustu informací z nedávných dějin i žhavé současnosti. Nejen turistická místa – ta dostávají vlastně minimální prostor –, ale především ta obyčejná, ze kterých se Šumava skládá především, tak najednou ožívají jako smysluplný celek nadaný vlastní jedinečnou identitou. A ta je hodně daleko právě tak od Váchalovy „Šumavy umírající a romantické“ jako od levného okruhu pro rodinnou cyklistiku, jak si ji v poslední letech tolik oblíbili návštěvníci.
Za tichem do knihovny!
Co je ale potřeba ocenit především, je Palánův štiplavý a příjemně podvratný humor. Svá mnohdy kritická pozorování prezentuje v živelném ironickém proudu, navíc se spoustou roztomilých novotvarů a popkulturních narážek. Jste-li vášnivý houbař, nečtěte! Anebo čtěte, ale pak se neurazte – anebo víte co, spánembohem se urazte. Právě tak, jste-li voják z Boletic anebo hornovltavický písmák Jaroslav Pulkrábek. Autor nešetří nikoho.
|
Svět knihy přece není o slevách. Ale budovat komunitu je někdy fuška
A je to nakonec vážně legrační. Budete se smát vpravdě cimrmanovským slovním obratům a kulturním přirovnáním. Však je Cimrman Palánovi blízký, nejen proto, že s čelným představitelem legendárního divadelního souboru Miloněm Čepelkou pořídil před deseti roky knižní rozhovor. Budete se smát druhým, kteří na Šumavu přijíždějí s ne-antiprůvodci v mobilech a pak jsou zklamaní, že tady podle těchto předem připravených návodů prožili zase jen to, co všude jinde. A budete se smát i sami sobě, protože snobsky a pošetile si nejednou počínáme všichni. Tak s veselou na Šumavu – anebo ještě lépe, do knihkupectví a knihoven, protože tam dnes toho ticha zažijeme mnohem více než ve velebných hvozdech národního parku.