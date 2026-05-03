Palán opět na Šumavě. Jeho „antiprůvodce“ zvládá být bedekrem, dokonce vtipným

Alena Scheinostová
Schodiště   16:30
Rychlost, s níž dvěma Magnesiemi ověnčený Aleš Palán produkuje knihy, by si sama zasloužila nějaké ocenění. Však na svém facebookovém profilu výročně předvádí svou autorskou úrodu ne čistě na počet, ale na centimetry, vyskládáno pěkně jedna knížka na druhou. A to ještě ovládá celou škálu žánrů, od rozhovorů po fejetony a literární dokument až k románové tvorbě. Snad jen tu poezii jsme od něj nikdy nečetli.
Petra Klabouchová, Aleš Palán a Pavla Beretová na křtu knihy Za tichem - Šumava (14. dubna 2026) | foto: Albatrosmedia

Zatím nejnovější titul Za tichem má na výšku hřbetu nanejvýš tak centimetr a čtvrt, vyjádřeno ve stránkách je to sto osmdesát. O co jde? Palán se zapojil do edice netradičních autorských průvodců nakladatelství Motto, které přinášejí subjektivní vyznání k různým přírodním koutům republiky. Vysočiny se tak podle očekávání ujal Miloš Doležal anebo zase Novohradských hor Jan Štifter.

Ani Palánova volba (nebo možná zadání) není překvapením: autor bestsellerů o samotářích a podivínech ze Šumavy zve právě do tohoto pohoří. Totiž – zve: vlastně právě naopak, kniha má podtitul Nekorektní antiprůvodce po nejrozsáhlejším a nejvtipnějším českém pohoří. A ticho, které nese v názvu, je pro Palána nikoli tím, co na Šumavě vyzdvihuje, ale co tam zcela postrádá. Proč? Kvůli průvodcům, výletním nabídkám a turistům vůbec. Chcete-li Šumavu tichou, především tam sami nejezděte!

Coby zdejší usedlík s ním nemohu souhlasit více. Kdeže jsou předrevoluční časy, kdy bylo v noci šumavské ticho slyšet, ba dokonce i vidět, protože každou chvíli nešla elektrika? Kdy do lesů a samot vyráželi jen ti nejotrlejší, a to si ještě řízek a tatranku s jablkem brali do chlebníku vlastní, protože tehdejší jediná hospoda na Kvildě mohla mít zavřeno (a taky často měla), a do Prášil vás vůbec nepustili?! Kdo z odvážných zabloudil mimo oficiální cesty, třeba až k hraničnímu pásmu, ten se vynasnažil být pořádně potichu, aby z toho nakonec ještě nebyl průšvih.

To ovšem Aleš Palán nezažil, jeho poznávací cesty na Šumavu začaly až mnohem později. Přesto byla jeho seznamovací metoda podobná. Na vlastní pěst, mimo značené cesty a předem vytipované body. Takový je nyní i jeho antiprůvodce, který přitom nijak neselhává v poslání být bedekrem, a tedy upozorňovat na pamětihodnosti, zachytit genia loci a načrtnout zajímavé trasy. Jen postupuje opačně, než je zvykem a než odpovídá dnešnímu motorizovanému a instagramovatelnému turismu.

Je libo nejopuštěnější nádraží? Nejzřícenější zřícenina, nejzastřelenější medvěd nebo nejfalešnější menhir? Nalistujete na příslušných stránkách. Zajímají vás dávné šumavské ságy a pověsti a nevadí vám tolik, že je spousta z nich vlastně něčí novodobý výmysl? Ale prosím, beze všeho. Máte slabost pro válečnou historii a přenesete se přes čtení, kolik lidí bylo na Šumavě zavražděno při pochodech smrti a po osvobození vyhnáno ze svých domovů? Kolik domů bylo srovnáno se zemí a kolik obcí zničeno poúnorovou panelákovitou výstavbou? Přijdete si na své.

Palán vlastně na těch sto osmdesát stránek dokázal dostat obrovskou spoustu informací z nedávných dějin i žhavé současnosti. Nejen turistická místa – ta dostávají vlastně minimální prostor –, ale především ta obyčejná, ze kterých se Šumava skládá především, tak najednou ožívají jako smysluplný celek nadaný vlastní jedinečnou identitou. A ta je hodně daleko právě tak od Váchalovy „Šumavy umírající a romantické“ jako od levného okruhu pro rodinnou cyklistiku, jak si ji v poslední letech tolik oblíbili návštěvníci.

Co je ale potřeba ocenit především, je Palánův štiplavý a příjemně podvratný humor. Svá mnohdy kritická pozorování prezentuje v živelném ironickém proudu, navíc se spoustou roztomilých novotvarů a popkulturních narážek. Jste-li vášnivý houbař, nečtěte! Anebo čtěte, ale pak se neurazte – anebo víte co, spánembohem se urazte. Právě tak, jste-li voják z Boletic anebo hornovltavický písmák Jaroslav Pulkrábek. Autor nešetří nikoho.

A je to nakonec vážně legrační. Budete se smát vpravdě cimrmanovským slovním obratům a kulturním přirovnáním. Však je Cimrman Palánovi blízký, nejen proto, že s čelným představitelem legendárního divadelního souboru Miloněm Čepelkou pořídil před deseti roky knižní rozhovor. Budete se smát druhým, kteří na Šumavu přijíždějí s ne-antiprůvodci v mobilech a pak jsou zklamaní, že tady podle těchto předem připravených návodů prožili zase jen to, co všude jinde. A budete se smát i sami sobě, protože snobsky a pošetile si nejednou počínáme všichni. Tak s veselou na Šumavu – anebo ještě lépe, do knihkupectví a knihoven, protože tam dnes toho ticha zažijeme mnohem více než ve velebných hvozdech národního parku.

