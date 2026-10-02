Za Fitzgeraldův vrchol však mnozí považují román Něžná je noc, postavený zčásti na autobiografických základech.
Doma dojde k bitvě a možná, že bude muset dlouho sedět a slepovat pro ni kousek po kousku celý vesmír. Schizofrenikům se výstižně říká rozštěpené osobnosti – Nicole byla střídavě někým, komu není třeba nic vysvětlovat, a někým, komu nic vysvětlit nelze. Bylo nutné vytrvale ji léčit aktivním zdůrazňováním kladů, cestu ke skutečnosti udržovat neustále otevřenou a čím dál tím víc znesnadňovat cestu k úniku. Ale brilantní schopnosti a mnohostrannost šílenství se podobají vynalézavosti vody, která prosakuje hrází, teče přes ni anebo ji obtéká. Dick cítil, že tentokrát je nezbytné, aby se Nicole vyléčila sama.
|
Koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí. Byl by dnes K. H. Borovský hvězdou veřejnoprávních médií?
Stejně jako psychiatr Dick Diver, i Fitzgerald se oženil s duševně nemocnou dívkou Zeldou z velmi bohaté rodiny. Dickova kvalifikace je přidaná hodnota románu. Léčba přenosem, vztah pacientky a psychiatra, postavený na nerovnováze a absolutní moci jednoho partnera nad druhým, patří dodnes k tabuizovaným tématům. Dotkli se ho Y. D. Yalom v románu Lži na pohovce nebo John Kerr v Nebezpečné metodě, která byla úspěšně zfilmována.
Okouzlující lékař Dick Diver ujde s nemocnou Nicole kus cesty, pomůže jí najít rovnováhu, ale zaplatí vysokou daň. Něžná je noc je tak trochu mementem pro všechny terapeutické mágy, kteří pracují s přenosem a nemají dost vůle a sebeovládání.
Zákruty ženského myšlení
Pokud však chcete rychle poznat psychologické mistrovství F. S. Fitzgeralda, otevřete jeho povídky, kterým se někdy podle jeho druhé sbírky říká „povídky jazzového věku“. Všichni známe skvěle zfilmovaný Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Méně známá je povídka Berenika stříhá vlasy, kterou Saša Gedeon před třiceti lety přenesl do českých reálií pod názvem Indiánské léto.
|
Vaculíkův Český snář je také román o statečnosti
Tento text by měl spolu s Carrie S. Kinga, Modlitbou za Owena Meanyho J. Irvinga a Silnými I. B. Singera figurovat ve čtenářských projektech zaměřených na „kořeny šikany“. Ukazuje, jak mohou přízeň a rady společenské hvězdy Marjorie zvednout opomíjenou chudinku Bereniku z bláta a udělat z ní zářivou kometu. Vše samozřejmě funguje jen do té doby, než se obě dívky poperou o jednoho alfasamce a Marjorie Bereniku nemilosrdně skopne zpátky do bláta.
F. S. Fitzgerald dokázal jako málokterý autor proniknout do zdánlivě nelogických zákrutů ženského myšlení. Až bude venku šplíchat déšť, nechte si od něj vyprávět o líných odpoledních u vody, tvrdohlavých mladících a nádherně vrtošivých jižanských kráskách. Nebudete litovat.