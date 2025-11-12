Příští stanice Foltýnova. Tažení proti komunistům typu Olbrachta má „zombíkovské“ rysy

Tím není vůbec řečeno, že jsou ty názvy skvělé. Či naopak špatné, ba nepřípustné. Ale víc než samotné názvy provokuje tón té debaty. Debaty, do níž se kromě pražských politiků zapojil Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), jeho šéf Ladislav Kudrna i diskutéři hlavně na webu.
Leckdo vidí problém v tom, že Ivan Olbracht sice byl velký spisovatel, přinesl do Čech a na Moravu téma Podkarpatské Rusi a Nikoly Šuhaje loupežníka, ale byl i komunistou. Bratři Synkové byli sice v protinacistickém odboji, ale též byli komunisty.
Máme je dnes kádrovat? Máme se postavit proti tomu, aby jejich jména nesly příští stanice metra? To je velmi široká otázka. Při hledání odpovědi narážíme na argumenty pro i proti. Ale jistá societa má jasno už předem a říká jednoznačné „ne“.
Potíže s Olbrachtem a mnoha jinými. Celý ten poprask je neadekvátní, věc je složitější
Tu societu nelze přesně definovat či přiřadit ke konkrétním politickým stranám. Ale našinci se vybaví šéf strategické komunikace vlády, plukovník Otakar Foltýn. To on proslul řečmi o „zombících“ či „sviních“ ve společnosti, hledáním údajně všudypřítomných dezinformací či kolaborantů s nepřítelem. Prostě tím, co mnozí vnímali jako prohlubování příkopů. A debata o názvech stanic metra tak trochu dokládá, že foltýnovský duch ještě žije.
Korigujme informace, nezkreslujme obrazy
Řekněme rovnou, či spíše zopakujme, už to bylo řečeno vícekrát, že Olbracht, bratři Synkové a mnozí další byli skutečně komunisty. Olbracht, protože přežil válku, to dotáhl až do ÚV KSČ. Ale znamená to diskvalifikaci spisovatele Olbrachta? Diskvalifikaci člověka, po kterém lze pojmenovávat ulice nebo stanice metra?
ÚSTR publikoval výzvu k diskusi o pojmenování nových stanic metra, ale ředitel Kudrna se v ní vyjadřuje šířeji, obecněji: „Pokud chceme, aby mladí lidé byli rezistentní vůči totalitním, diktátorským a autoritativním režimům, musíme jim předkládat nezkreslený obraz zločinného komunistického režimu.“
To zní dobře, ale jak ten obraz vypadá v praxi? Tak, že kdo měl cokoli společného s KSČ, kdo se jen otřel o komunismus nebo za války a při jejím konci vnímal Sovětský svaz jako osvoboditele i záruku míru, má dnes černý puntík? To by mohlo lehce připomínat „právo na korigované informace“, požadavek, kterým před lety proslul premiér Fiala.
V rozhovoru pro Seznam Zprávy jde ředitel Kudrna ještě dál. Říká v něm: „Nejde o to, že byl Olbracht komunista, ale že byl fanatickým propagátorem režimu, který vyzýval k likvidaci politických odpůrců.“ A také to, že linka D metra by se mohla přeměnit v Linku dějin, jejíž stanice by nesly jména hrdinů.
Ten rozhovor má titulek Olbracht byl fanatik. Pojmenujme stanice metra po hrdinech, říká šéf ÚSTR. Na tom, hrome, něco je. Ale i to může mít háčky.
Kriegel – hrdina, či fanatik?
Vezměme si takového Františka Kriegla. Hledáme-li jasného hrdinu srpna 1968 a vzdoru vůči sovětské invazi, najdeme ho v Krieglovi. To on jako jediný z delegace KSČ v Kremlu odmítl podepsat tzv. Moskevské protokoly.
Jenže v únoru 1948 byl týž Kriegel ve štábu Lidových milicí. Měl k tomu důvod. Válku přežil se štěstím v internačním táboře a v Číně jako smluvní lékař americké armády, květen 1945 a Rudou armádu v Praze vnímal jako záruku bezpečí. I proto se v únoru 1948 ocitl v Lidových milicích, v roli fanatika, jenž pomohl vyzbrojit „železnou pěst dělnické třídy“.
Kdybychom si měli podle Kudrny vybírat mezi fanatiky a hrdiny, kam zařadit Kriegla? Mezi hrdiny srpna 1968 a vytěsnit jeho roli ve „Vítězném únoru“? Nebo mezi fanatiky „Vítězného února“ a vytěsnit jeho odpor v srpnu 1968? Je to zapeklité. A kdybychom Kriegla vytěsnili úplně, tak jiného hrdinu srpna 1968 těžko najdeme.
Ano, ve skutečném životě nebývají všechny osudy černobílé. Jinak bychom museli vytěsnit i literárního nobelistu Seiferta, velkého spisovatele Vančuru (předválečné komunisty) a řadu dalších.
Ano, chceme, aby se nás děti ptaly
Foltýnovský duch právě k tomuto vytěsňovacímu uvažování navádí. V citované výzvě ÚSTR ho ředitel Kudrna ztělesnil ve slovech: „Chceme, aby se naše děti ptaly svých rodičů a učitelů, kdo to byl ten Olbracht?“ Je to otázka, která sama sugeruje odpověď „ne“. Toto přece nemůže chtít žádný rozumný člověk, který to se svobodou a demokracií myslí dobře.
Jenže existují i jiné způsoby uvažování a jiné dikce. Na češtinářsko-literárním webu i-kanon to ukazuje Lukáš Holeček. Na Kudrnovu řečnickou otázku (“Chceme, aby se naše děti ptaly rodičů…“) odpovídá: „Určitě ano.“
A sice proto, píše Holeček, aby se citlivost vůči vlastním dějinám a jejich složitosti neztratila a s tím ani schopnost kriticky číst díla, jež své autory (a jejich selhání) v čase dalece přesáhla. K tomu nám přejmenování stovek ulic, zastávek a veřejných prostranství nijak nepomůže.
Zlatá slova. Ale nakolik se prosadí ve výsledcích nynější debaty, na to raději nesázejme.