Následujícího roku podala Unie mešit Francie na Houellebecqa stížnost a jelikož podvolení ve Francii skutečně pokračuje, vyšetřující soudce v Nanterre letos v listopadu zahájil proti spisovateli formální vyšetřování pro „podezření ze spoluúčasti na podněcování k diskriminaci, nenávisti nebo násilí“. O případu psala média v dosud svobodném světě, včetně našich. Dala se čekat vlna pohoršení nebo aspoň znepokojení.
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Stává se Houellebecqova fikce Podvolení realitou? Spisovatel se opět ukázal jako prorok
U nás je v živé paměti vášnivý apel spisovatelky Radky Denemarkové proti hnědnutí Evropy. Měla hodně následovníků. Zde je příležitost posunout varování po barevné škále. Zelená je i barva islamismu a ten je stále častěji spojen s rudou. Zatím nikdo nic. Z významných publicistů se ozval Jiří Peňás. Mlčí i český PEN klub. Pouze sdružení PEN Berlín vydalo ostře formulované prohlášení. Za přečtení stojí celé. Mimořádně mě ale zaujaly dva body.
Berlínský PEN vyzývá francouzské úřady, aby se inspirovaly moudrostí Charlese de Gaulla. Francouzský prezident a válečný vůdce reagoval slovy „Voltaira nezatýkáme“ na výzvy, aby byl zatčen Jean-Paul Sartre kvůli postojům vůči válce v Alžíru. A že byl de Gaulle politicky absolutně jinde než Sartre! Jenže Francie byla tehdy taky absolutně jinde než dnes. Úřední postup asi bude pokračovat. Ostatně kvůli výrokům o islámu se Houellebecq dostal v roce 2002 až před soud. Tehdy byl viny zproštěn.
Dokument PEN Berlín ale obsahuje ještě jeden apel, dokonce v názvu dokumentu: Ani kriminální, ani „kontroverzní“. Všímá si, že se toho slova používá jako znevažující nálepky a žádá, aby se s tím přestalo. Kdo všechno je u nás takto olepený? Sochař David Černý a tvůrce interaktivních příběhů Daniel Vávra. Nikdo je nevyšetřuje, zatím. Na to jsme se ještě Západu nestačili dost přiblížit. O to víc si vyšetřování užila kontroverzní skupina Ztohoven. Režiséři Jan Hřebejk a Jiří Strach by se o vzájemnou kontroverzi mohli postarat sami, kdyby se potkali v temné uličce.
Apely z Berlína nikdo nevyslechne. Nálepkovat se bude dál a Houellebecqa nakonec ve Voltairově vlasti odsoudí. Česko by mu mohlo nabídnout azyl, jako u nás dostal občanství Thomas Mann. Před nacisty pak odešel do USA. To bych dnes Houellebecqovi neradil. Bylo by to z deště pod okap.