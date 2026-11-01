V září 2026 pak byla na festivalu v Benátkách premiérována filmová verze knihy, s podtitulem „Pokus o vraždu Salmana Rushdieho“. V minulých dnech se snímek dočkal uvedení v Česku, v rámci třicátého ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.
Svrchovanost a blud
Víc než stominutový film amerického režiséra Alexe Gibneyho (1953) ale nekopíruje osnovu knihy. Běží svým tempem, s jinými důrazy, pracuje s jinými, dosud nepublikovanými zdroji. Zatímco kniha (česky vyšla jen půl roku po originálu ve skvělém překladu Martiny Neradové) je spíš Rushdieho autofikční meditací nad brutálním útokem, nad útočníkem a jeho zbraní, a hlavně nad cestou, po níž se lze z nastalého traumatu na těle i na duši vrátit do každodenního života – film sleduje širší kontexty, jde dekády hluboko a detailně do dějin a ukazuje základní ideovou neslučitelnost: autorského nároku psát po svém, stavět fikční světy jakýchkoli tvarů a barev – a šílení náboženského fanatismu.
Rushdie – ročník 1947, rodák z indické Bombaje, vyznáním sekularizovaný muslim, jedna z nejvýraznějších postav světové literatury posledního půlstoletí – žil ve strachu (nebo minimálně existenciální nejistotě) od osmaosmdesátého roku. Tehdy nad ním a nakladatelem jeho Satanských veršů vynesl duchovní vůdce šíitského Íránu Rúholláh Chomejní rozsudek smrti, takzvanou fatwu.
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Chomejní, strůjce íránské revoluce, která vrátila silně prozápadní monarchii v roce 1979 rovnou do náruče brutálního a primitivního středověku, nemohl ve svém hysterickém vzplanutí jinak. A jinak nemohli ani jeho oddaní poddaní. V Gibneyho dokumentu jde hrůza ze sebevědomých výroků žen, dětí a starců, posbíraných na íránské ulici na konci osmdesátých let, že kdyby Rushdieho potkali osobně, neváhali by ani vteřinu a zabili by ho.
Nikdo z nich ovšem Satanské verše nečetl. A pokud se začetl, pak jim nerozuměl. A i kdyby porozuměl, pak by nepřijal rozdíl mezi literaturou a realitou. Mezi svrchovaným územím spisovatelské svobody – a diktátem náboženského bludu, neschopným jakékoli sebereflexe, autokritiky, jiného než v jádře fašisticky nadřazeného čtení skutečnosti.
Oko vidí, ruka píše
Film se odvíjí chronologicky, den po dni sleduje díky kameře Rushdieho páté manželky, básnířky a vizuální umělkyně Rachel Elizy Griffithsové, spisovatelův stav po útoku. Na posteli leží hrůzně poraněné, zafačované tělo; kamera zabírá hlavně tvář, z níž trčí děsivé nateklé pravé oko, proměněné v obludnou rudou kouli, a pak pořezanou levou ruku. Tohle je nejen viditelný, přímý následek útoku, ale taky klíčový dvojmotiv: oko vidí – a ruka píše.
A právě psaní, v němž se odráží viděné, ať už přímo, anebo nepřímo, je nůž, který svírá pro změnu Rushdieho ruka. V jeho případě nikoli zbraň, co může zabít, ale nástroj, kterým lze vyprávět, sdělovat a sdílet; ostře a obrodně.
Těch zhruba šest týdnů, co spisovatel strávil v nemocnici a zvolna přicházel zpátky k sobě, nevidíme v jeho tváři a neslyšíme z jeho úst ani náznak sebelítosti anebo bolesti – jakkoli musela být strašlivá. Ale neslyšíme a nevidíme ani, že by drtil mezi zuby nějakou zlobu a nenávist, že by se chystal na pomstu, kterou fanatický islamismus generuje na počkání. Rushdie je sice na pokraji smrti, ale snaží se držet si aspoň trochu odstup: spíš chápat, číst v souvislostech.
Gibney mu v tom jde samozřejmě na ruku, když rozvíjí (častokrát s pomocí citátů z filmové klasiky) klíčové motivy – a nejen nůž anebo oko, ale taky jméno, zrcadlo anebo strach. Rushdie svého útočníka nejmenuje, a tím nepotvrzuje jeho existenci, nechává ho dál tím, kým je: zaměnitelným, bezvýznamným nešťastníkem z davu.
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Zrcadlo je pak pro spisovatele výzva, zkouška, zdali se po té mezní situaci pozná, identifikuje sám se sebou, zdali přijme nově poskládanou realitu. A strach? Ten nachází Rushdie v kořenech všech náboženských systémů, jako primární zdroj jedu, který jednoho dne vrazí někomu do ruky zbraň, aby svou otravu roznesl po světě, aby se pomstil za vlastní nemoc druhým.
Nůž je film, který staví do kontrastu nejen individuální svobodu a kolektivní bludaření, ale taky bolestivě poškozené tělo – a jasně fungující myšlení. Jenže ani tělo, ani myšlení nejsou pořád tím hlavním klíčem, primární hybnou silou. Tou je v dokumentu láska. Jednak Rushdieho sebepřijetí, pochopení, že vztahy s druhými lze pěstovat jenom na základě zdravého vztahu k sobě; jednak láska k jeho manželce, demonstrovaná ovšem oboustranně, vyváženě, autenticky – silně a bezvýhradně.
Právě láska, její libidinózní základ, vrátila Rushdieho zpátky do života. Dala mu nový elán a jasný smysl. A tím je být tu nejen za sebe, ale taky pro druhé. Když úvodem zapne Griffithsová kameru, ptá se spisovatele, jestli s natáčením souhlasí; a on souhlasí – jeho zmrzačené tělo totiž mluví i za jiná zmrzačená těla. Jenom je známější, trochu lépe viditelné.
Za mír
Salman Rushdie vystupuje z Gibneyho dokumentu jako člověk nesmírné síly a odvahy. Prostě frajer, hrdina. A že to v osobních dějinách neměl snadné, je jasné: Ind si na britských školách jistě zažil rasismus, k tomu otec alkoholik – a po Satanských verších roky intenzivního maskování, skrývání, rychlých přeletů z místa na místo; v důsledku toho pak osamění, frustrace, krachující manželství, rozvody.
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Přesto Rushdie neztratil tu jedinečnou schopnost moderní evropské individuality, svobodného člověka: pochybovat, číst kriticky v sobě i ve světě. Ale taky přirozeně ten vnější svět nastavovat a prodlužovat světem vnitřním, fikčním, světem vyprávění, které je v základu magické, hypnotizující. Jako příběhy, co vyprávěla Šahrazád tisíc a jednu noc svému krutému manželovi, aby zabránila své popravě, aby mohla žít. Věděla co i jak na to; přesně jako Rushdie.
Po zhlédnutí dokumentu Alexe Gibneyho je všecko úplně jasné. Salman Rushdie nemusí dostat rovnou Nobelovu cenu za literaturu, na kterou byl opakovaně nominovaný – stačila by Nobelova cena za mír.