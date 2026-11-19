Klavírní virtuóz Glenn Gould se tak zdráhal kontaktu s publikem, že raději na vrcholu kariéry přeťal koncertní dráhu a stáhl se výhradně do studia. Literární virtuóz J. D. Salinger se po fenomenálním, dnes bychom řekli virálním, úspěchu románu Kdo chytá v žitě obehnal zdí uprostřed lesů, za stromy a cihlami si zbudoval bunkr a tam si zalézal pro absolutní klid. Žádný kontakt. Jen tvorba v ústraní.
Extrémní případ představoval americký samouk Henry Darger, který mlčky uklízel v nemocnicích, zatímco doma, aniž by to kdokoli tušil, tvořil mnohatisícistránkovou fantastickou ságu o dětech bojujících proti otroctví, kterou si sám ilustroval specifickými kolážemi. Henry Darger dotáhl asociální odchylku tak daleko, že se zřekl nejen kontaktu se čtenáři: on se rovnou zřekl čtenářů.
Už si nejsou cizí
S čerstvými zážitky z festivalu Kniha Brno si dovolím soudit, že taková strategie je krátkozraká. Řečenou akci si představte jako tři patra plná lidí, co rádi písmenka, aktivně i pasivně. Píšou, čtou, obojí… Akce díky holportu s Comic-conem získává půvabně inkluzivní ráz, protože si tu cestu ke stánku a do debatního sálu klestí čtenáři Aleny Mornštajnové nebo Miroslava Hlauča skrze skupinku Predátorů, Hurvínka, upíří zdravotní sestřičku a robůtka R2D2. V diskusních halách není jediná volná židle, po chodbách se vinou hadi hostí, co chtějí prohodit pár slov s autory, získat podpis. A autorů, co jihnou z vlídných reakcí. Nepojedete lán světa a neobětujete víkend, abyste někomu pověděli, že ho nečtete a že vás nezajímá, to se rozumí.
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
Literatura je, jak to vidím, s odkladem uskutečňovaný dialog. Mezi čtenářem a spisovatelem vzniká vztah. Kniha se realizuje až coby produkt jejich spoluautorství. Pokud je jenom napsaná, ale ne čtená, neožije. Neuskuteční se. Jeví se proto vhodné, když se ti, kdo spolu tak intenzivně komunikují, potkají. Zpravidla spolu navazují hovor v časech a místech, co se nepřekrývají, ale navazují. Když se konečně uvidí, už si nejsou cizí.
Praxe ukazuje, že na rozdíl od mnohdy masochistického čtení recenzí, o němž už jsme v tomto prostoru rozjímali, má setkání tváří v tvář hluboký smysl. Čtenář si uvědomí, že autor je člověk. Něco ho bolí, něco těší. Zjevné, ano, ale to byste koukali, jak se na to zapomíná. A taky obráceně. Čtenář není jen zdroj tantiém. Příběhy pro něj nesou význam, zasahují ho, posouvají, utěšují. Pro autora je důležité tvořit a dávat; pro čtenáře dotvářet a přijímat.
Proti gustu žádný dišputát
Když se budeme vídat a vnímat, nemuselo by se dít třeba to, co se odehrálo nedávno. Aby nám neunikala podstata, nebudu jmenovat – jedna slovutná autorka, zavedená a uznávaná, se nevybíravě vyjádřila na konto knih některých svých kolegů spisovatelů. Zjednodušeně a stručně: neuznala je za hodné pozornosti, upřela jim právo nazývat se literaturou. Prý že jsou to jen písmenka.
Ve spisovatelském světě nejspíš odnepaměti běží interní debata, zda je na místě vyslovovat se kriticky a urážlivě o práci kolegů; a taky je to věc, kterou si každý musí ujasnit sám v sobě. Ovšemže vám i mně některé typy, druhy, žánry a styly nevyhovují. Ovšemže si některé autory vy i já nekupujeme, nepůjčujeme a nečteme je. Ale je správné, aby si příslušníci jednoho cechu veřejně dloubali ostrými předměty pod žebra?
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Můj fanoušek algoritmus. Jak propojit lidské tvůrce s lidskými posluchači
Umění má být drzé a odvážné, má bořit a stavět, ukazovat z úhlů, v nichž to pne a bolí. V tom spočívá jeho funkce: ta z nejdůležitějších, ale nikoli jediná. Jsou tu i další. Knihy píšou lidi pro lidi, a proto, z tak očividné a banální příčiny, mi připadá nevhodné, aby jeden autor veřejně útočil na esteticko-myšlenkové kvality jiného autora. Přeneseně, ale naprosto jednoznačně, se jedná o širší palbu, která kropí také čtenáře toho daného spisovatele.
Na bílé vlajky a čtenáře se nestřílí. Ani přes tlumič z autorů.