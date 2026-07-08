Když jsem se skoro před měsícem poprvé dočetl o smrtelné nehodě charterové plachetnice s českou posádkou, hned jsem v redakci nabídl, že k ní něco napíšu. Dovolenou na lodi bere spousta Čechů jako exotiku. Já však shodou okolností pocházím z jachtařské rodiny. Plachtím od šesti let, ačkoliv s pauzami. Léta přispívám i do specializovaného časopisu Yacht. Mám proto do problematiky o něco větší vhled než mnozí kolegové. Expert ale nejsem.
Na článku jsem začal pracovat druhý den po neštěstí. V té době o něm bylo známo jen velmi málo podrobností. Dalo se jen obecně popsat, co mohlo k tragédii vést.
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Zdálo se zjevné, že došlo k porušení Mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři, obvykle zvaných jen COLREG (z anglického Collision Regulations). Připadalo mi pravděpodobnější, že chybu udělala česká posádka. Vycházel jsem přitom z vcelku logického předpokladu.
Plachetnice si půjčují amatéři. Můstek rychlostního katamaránu Krilo Eclipse musel být naopak plný vysoce kvalifikovaných profesionálů. To jsem také do svého článku napsal. Téměř jistě jsem se ale mýlil.
Na Jadranu jako v Tatrách?
Nasvědčuje tomu rozhovor s českým skipperem potopené jachty na webu jachtařské pojišťovací společnosti Boatsafe.cz. Je doplněný i podrobným rozborem nehody z hlediska COLREGů od námořního právníka Jana Onheisera. Loď Krilo Eclipse podle něj mohla přestoupit až pět jednotlivých pravidel. Posádka jachty se naopak snažila srážce zabránit. Kvůli vysoké rychlosti katamaránu už to ale bylo marné.
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Pořád jde jen o předběžné závěry. Jak to u Splitských vrat opravdu bylo, se podle chorvatských médií můžeme dozvědět zhruba za rok. Ve prospěch Čechů ale mluví, alespoň z pohledu neprávníka, i další skutečnost.
Místní policie vzala brzo po nehodě do vazby prvního důstojníka Krilo Eclipse, zodpovědného za loď v době nehody. Propustila ho až po výslechu všech svědků. Český kapitán naopak mohl svobodně odletět.
Nehoda samozřejmě svádí ke zkratkovitým vysvětlením. Leckoho jako první napadne, že by to s našimi jachtaři na Jadranu mohlo být podobně jako s těmi ve slovenských Tatrách. Tam prý místní horská služba říká „Jede se pro Čechy“.
Zkušená posádka
I tyhle historky jsou mimochodem podle statistik mimo. V Tatrách nejvíc riskují Poláci. V případě nehody u Splitských vrat by takové srovnání bylo rozhodně zavádějící. Posádku potopené plachetnice tvořili velmi zkušení jachtaři. Skipper měl na moři pětadvacetiletou praxi. Závodil i na malých okruhových lodích. To dává člověku při přechodu na větší a komplikovanější námořní jachtu výhodu.
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Skipperův kamarád, který byl během nehody u kormidla a bohužel při ní zahynul, měl jen o čtyři roky méně zkušeností. Oba dva absolvovali nejméně třicet společných plaveb. Byli proto určitě skvěle sehraní.
Česko je vnitrozemský stát. Systém vzdělávání jachtařů máme ale vcelku dobrý. Když chcete u nás získat průkaz k vedení námořní jachty, musíte prokázat praxi na moři a absolvovat lékařskou prohlídku.
Následují teoretické zkoušky z několika různých disciplín. Jsou mezi nimi i navigační výpočty s papírovou mapou, tužkou a kurzovým pravítkem. Uspořádání zkoušek připomíná státnice na vysoké škole. Nebo alespoň maturitu. Proti oběma zmíněným společenským rituálům budou trochu jednodušší.
Chorvatské papíry
Pokud se ale člověk přípravě opravdu pečlivě věnuje, může kromě samotného průkazu získat slušné množství znalostí. Hodně z nich samozřejmě brzy zapomene. Něco by ale v hlavě zůstat mělo. Navíc musí poněkud nesmyslně dělat ještě další zkoušky na kartičku potřebnou k obsluze vysílačky. V Chorvatsku se však zahraniční turista bez obou průkazů obejde.
Vystačí si jen s doklady vydávanými místními úřady. Získání chorvatských papírů je všeobecně považováno za velmi snadné. Sám se k němu zdráhám vyjádřit.
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Mám zkušenosti jen s českým a okrajově britským systémem. Zážitky ze zkoušky na chorvatský průkaz ale popsal ve vlákně například uživatel Bluesky jménem Ondra.
„Mě se, jestli si dobře pamatuju, ptali, kde je na mapě sever, jak vypadá symbol majáku, jak se vyhýbají dva motoráky plující proti sobě a jak se speluje nějaké slovo z mapy,“ uvádí. „Zaplatil jsem 900 kun a za pět, maximálně deset minut jsem byl venku i s kartičkou. Není divu, že z toho jsou průšvihy.“
Nutnosti zpřísnit vydávání dokladů si po nehodě všímají i některá chorvatská média. Příklad je třeba Morski.hr. K tomu je třeba poznamenat, že loď na papíry nejezdí.
I ty chorvatské může mít vynikající jachtař. Jakákoliv komplikace půjčování lodí by navíc mohla uškodit charterovému průmyslu, který dává práci tisícům lidí. V případě tragédie u Splitských vrat byl každopádně problém jinde.