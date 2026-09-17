Deset let po brexitu hrozí Británii i její rozpad. A pokles jejího vlivu ve světě

V posledních dnech k tomu přibyla ještě hrozba, že by se Británie, tak jak ji dnes známe, mohla časem rozpadnout.
Po neúspěšném referendu o samostatnosti Skotska v roce 2014 téma jeho nezávislosti poněkud utichlo, stejně jako stejné aspirace Walesu a Severního Irska. Jenže letošní květnové volby vyhráli ve Walesu příznivci jeho nezávislosti a tak se stalo, že zastánci suverenity poprvé v historii ovládli všechny tři decentralizované země Británie.
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A pak se spustila lavina. Lídři Skotska, Severního Irska a Walesu podepsali v pondělí memorandum, kterým deklarovali právo svých národů na sebeurčení. „Poprvé v historii mají lidé napříč ostrovy ve Skotsku, ve Walesu a v Severním Irsku premiéry, kteří usilují o nezávislost na Spojeném království. Budoucnost našich národů patří do Evropské unie,“ stojí v memorandu.
Jednání v Cardiffu, metropoli Walesu, proběhla dva dny poté, co americký prezident Donald Trump asi Burnhama šokoval prohlášením na irské půdě v Dublinu, že připojení Severního Irska k Irské republice by byl skvělý krok s dovětkem „Co by na tom mohlo být špatného?“.
Poslední britský král?
Na Downing Street teď musí mít ze vzniklé situace těžkou hlavu. Zastánci odtržení do Londýna vzkazují, že současný ekonomický model Velké Británie znevýhodňuje občany Skotska, Walesu a Severního Irska. Řádně se do toho obula především Velšská strana: chce, aby Burnham převedl další daňové a rozpočtové pravomoci na velšskou vládu. Požaduje, aby poplatky za pronájem větrných elektráren na moři byly směrovány přímo do velšských místních rozpočtů.
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Strana rovněž trvá na tom, aby labouristická vláda zcela zrušila předchozí systém rozdělování státních rozpočtů, přidělila více peněz regionům a přenesla kontrolu nad financováním policie a železnic na místní úřady.
A deset let po brexitu hodlají Skotsko a Wales usilovat o návrat do Evropské unie, přičemž Severní Irsko se plánuje znovu spojit s Irskou republikou, která už členem Unie je.
Předseda Skotské národní strany John Swinney už sebevědomě prohlásil, že se Westminster musí připravit na éru po rozpadu Spojeného království a dodal, že už se Burnham smiřuje s myšlenkou, že se do dějin zapíše jako jeho poslední premiér.
Tak jednoduché to samozřejmě nebude. Na cestě k nezávislosti leží řada právních i ekonomických překážek a určitě ne všichni obyvatelé tří zemí jsou z perspektivy nezávislosti úplně nadšeni. Bude to určitě spojeno i s růstem vnitropolitického napětí. Přesto se ale dá říct, že už možná jsme na začátku procesu, který Británii za pár let změní k nepoznání.
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Burnham asi poslední premiér nebude, ale následník trůnu princ William může být posledním britským králem.
Jisté je, že tenze kolem odtržení tří zemí z britského svazku přispívají k dalšímu poklesu britského vlivu ve světě. A to je teď pro Londýn hodně špatná zpráva.