Britský tisk přidělil schůzce titulky jako „Blíží se rozpad Spojeného království?“ a ty přijala i mnohá česká média. Je to s Velkou Británií opravdu tak vážné?
Takzvaný keltský summit se v Cardiffu konal letos poprvé. Poprvé v novodobé historii také stojí v čele všech tří „keltských“ zemí Spojeného království nacionalisté, kteří si, větší či menší měrou, pohrávají s myšlenkou nezávislosti.
Zatímco ve Skotsku vládnou nacionalisté (ze Skotské národní strany) už roky, pro Wales je to situace nová. Strana Plaid Cymru musela na svůj triumf čekat dlouhých sto let. Právě tak dlouho trvalo, než ve vládě vystřídala labouristy.
Stejně jako v případě skotské SNP je konečným cílem velšských nacionalistů také nezávislost země, jedná se ale spíš o cíl deklarativní. Proto také předseda velšské vlády Rhun ap Iorwerth jako jediný nestanovil pro uspořádání referenda konkrétní časový harmonogram.
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To John Swinney (předseda skotské vlády) a Michelle O’Neillová (premiérka Severního Irska) mají jasno: referendum chtějí co nejdříve. Na každý pád, do příštích parlamentních voleb, které jsou naplánovány na léto roku 2029.
Kdo rozhoduje o vypsání referenda?
Přání je jedna věc, realita druhá. Mechanismy, které by spustily pořádání referenda o osamostatnění té či oné části Spojeného království, existují. Nejsou ale jednoduché a ve většině případů v nich má poslední slovo Londýn. Respektive celonárodní parlament, ve kterém mají většinu poslanci zvolení za Anglii. Bez výhrad to platí pro Skotsko a Wales.
Situace Severního Irska je poněkud odlišná. S ohledem na nedávnou složitou a krvavou historii stanovuje podmínky referenda o nezávislosti Velkopáteční dohoda z roku 1998. Ta říká, že případné referendum vyhlašuje státní ministr pro Severní Irsko a to v případě, že „je zjevné, že by většina lidí v Severním Irsku hlasovala pro sjednocení s Irskem“. Jak velký podíl lidí a jak ho vůbec určit, však stanoveno není.
Jedna věc je sentiment, druhá pak realita
Skotové si to už vyzkoušeli a pro nacionalisty nedopadl pokus o osamostatnění dobře. Výmluvná většina lidí hlasovala pro setrvání ve svazku Spojeného království. Přesto se hlasy volající po novém referendu ze Skotska dál ozývají a všechny tamní vlády (vždy vedené Skotskou národní stranou) usilovaly o to, aby se plebiscit opakoval. Zatím marně.
Ve Walesu rovněž sílí nacionalistické nálady, které se naposledy projevily přejmenováním (respektive navrácením původního názvu) známého národního parku Snowdonia. Ten se teď jmenuje Yr Wyddfa. Emancipace kdysi Angličany porobeného národa se ale projevuje i jinak. Zatímco před třemi lety podporovalo nezávislost sotva dvacet procent občanů, letos už jich je devětatřicet, což je nárůst jistě pozoruhodný. Pořád to ale není potřebná nadpoloviční většina.
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Zvláštní kapitolu pak představuje Severní Irsko. Když se tam bavíte s lidmi na ulici, máte pocit, že mají všichni jasno. Na anglickou dominanci žehrá snad každý. V Severním Irsku je ale situace trochu složitější. Tam se nebavíme o nezávislosti jako takové, nezávislost znamená automatiky sjednocení s Irskou republikou. Zde se ovšem ukazují zajímavé počty. Zatímco Irové žijící v Irské republice jsou jednoznačně pro, v Severním Irsku by sjednocení podpořilo jen nanejvýš čtyřicet procent lidí. Důvodů je řada a některé by nás, z pohledu zvnějšku, ani nenapadly.
Vzpomínám, jak jsem se na téma sjednocení bavil s někdejším severoirským politikem. Seděli jsme v kuchyni na jeho farmě na hranicích rozděleného ostrova. Kdo by si mohl přát sjednocení víc než on. Jenže. Jedna věc je sentiment a emocionální volání po sjednocení rozděleného národa, věc druhá je každodenní realita. Jak mi vysvětlil Will, zatímco v Severním Irsku jakž takž funguje státní zdravotní systém, který je zdarma, v Irské republice u lékaře platíte a platíte. Taková zdánlivá malichernost pak může rozhodováním lidí řádně zamávat. V případném referendu by se to jistě projevilo.
Zpátky do Evropy?
Odstředivé tendence oživil a nastartoval brexit. Ani Skotové, ani Irové z Ulsteru pro něj nehlasovali a mají pocit, že je Angličané (a Velšané) vyvlekli z Unie proti jejich vůli. Protože návrat celého Spojeného království do Evropské unie nebude hned tak na stole, chtějí se k evropské rodině připojit jako samostatné národní státy.
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Vedle historických křivd je to opravdu jeden z hlavních motivů. Jednotlivé národy spojené ve Velké Británii si dnes vlastně nemohou příliš stěžovat. Proces decentralizace Spojeného království začal už na konci devadesátých let a od té doby má každá ze zemí, tedy Wales, Skotsko či Severní Irsko, vlastní vládu i parlamenty. Přenos pravomocí do jednotlivých zemí se v Británii nazývá devoluce (anglicky devolution) a jediný, na koho se zapomnělo, jsou paradoxně Angličané. Roli jejich národního parlamentu i národní vlády suplují celostátní instituce.
Není devoluce jako devoluce
Pro nového premiéra Andyho Burhnama je devoluce jedním z klíčových principů. Faktem je, že přes letité úsilí delegovat pravomoci ven z Londýna patří Británie stále mezi nejvíce centralizované země vyspělého světa. Burnham, sám bývalý starosta, který úspěšně bojoval s ústředními orgány, chce více pravomocí poslat do nižších pater britské politiky. Pro tento účel dokonce zřídil pobočku úřadu vlády Downing Street North, která sídlí symbolicky v Manchesteru a má v popisu práce právě přesun pravomocí prosazovat.
Devoluce má ale, podle Burnhama, posilovat města a regiony a nikoliv jednotlivé země. Cílem má být zjednodušení a zefektivnění státní správy, rozhodně ale ne rozpad unie, ke kterému by osamostatnění jejích jednotlivých zemí vedlo.
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Otázkou je, nakolik své volání po nezávislosti míní separatističtí lídři vůbec vážně. Referendum o nezávislosti se zatím v Británii odehrálo jen jednou a jeho organizátoři nemohli být s jeho výsledkem rozhodně spokojeni. Nemohu se ale zbavit pocitu, že se jim možná i ulevilo. Protože to ale přináší politický zisk, káru nezávislosti tlačí dál.
S ohledem na průzkumy nálad v jednotlivých zemích to ale stejně nevypadá na to, že by se ve Spojeném království v dohledné době nějaké referendum odehrálo a ještě méně pravděpodobné je, že by v něm separatisté uspěli. Na otázku, zda se blíží konec Spojeného království, není proto těžké odpovědět.