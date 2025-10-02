Města coby výcvikový prostor. Americká vláda připravuje ozbrojené síly na zásah doma

Proč to všechno? Ze zpráv podstatné části velkých amerických médií by se zdálo, že vlastně jen tak. Ale tak to rozhodně není.
Podle části amerických komentátorů z pravicových médií si generálové vyslechli projev ministra Hegsetha a také prezidenta Donalda Trumpa, kteří chtějí zvýšit bojovou připravenost americké armády a amerického námořnictva a zazněla tu kritika tlustých generálů a admirálů.
Trump a Hegseth rovnali do latě armádní elitu. První se chválil, druhý tepal diverzitu
Zní to sice trochu jako otřepaná historka, nicméně ve všech armádách je fyzická zdatnost důležitá. Pro normálního Evropana na tom není nic divného. Stejně jako na Hegsethově prohlášení, že chce vytvořit z americké armády instituci, kde „vítězství je jediným přijatelným konečným cílem“. Kdo někdy čekal od americké armády něco jiného?
Někteří američtí levicoví komentátoři si naopak stěžují, že Hegseth zavrhl diverzitu, kritizují ho za to, že prohlašuje, že zapojení žen má být podle jejich schopností, nikoliv na všechny bojové pozice, že vojáci mají jednat více „napřímo“ a více riskovat. To ale také není z pohledu z Evropy problém. Armáda se má především věnovat boji. Nicméně kolem toho se točí ve Spojených státech kulturní války - kolem diverzity, feminismu, maskulinity a použití síly, a to i v armádě. Ale vlastně nejde o nich důležitého.
Problém je jinde.
Mají tvrdě odpovědět
Prezident Donald Trump ve svém projevu, který byl mimochodem velmi dlouhý, nesouvislý a kde se představil třeba i jako odborník na stavbu vojenských lodí, prohlásil, že armáda má být připravena na použití doma. Že probíhá domácí válka. Trump naznačil, že chce vyslat vojáky do amerických měst do boje proti zločinu a že řekne Hegsethovi, aby se tato města stala „výcvikovými prostory“ pro armádu. K tomu dodal, že pokud budou na vojáky lidé plivat, tak mají tvrdě odpovědět.
Zároveň Hegseth prohlásil, že bude konec anonymním či opakovaným stížnostem (na nadřízené) v armádě a že interní zkoumání souladu jednání vojáků a ministerstva obrany, nyní války, s právem bylo zpolitizováno. Protože sám čelí šetření, zda kvůli jeho chování nehrozil únik tajných informací, což je evidentně pravda.
Oba, Trump i Hegseth, pak obvinili své politické protivníky ze všech možných špatností včetně oslabování armády a vlastně i podpory zločinců. To je toxický koktejl. A aby toho nebylo dost, Trump už před svým projevem prohlásil, že propustí generály, kteří se mu nelíbí.
Znamená to bezprecedentní krok k politizaci armády a také otevření vrátek k zametání případných prohřešků či zločinů vojáků pod koberec. Ne že by armádu okamžitě zpolitizoval sám Trump, ten prostě jen tak povídá, ale jeho spolupracovníci jako Hegseth a další mu čtou ze rtů a jeho přání rádi splní.
Navíc je problém i domácí nasazení americké armády. Na rozdíl od Evropy to totiž ve Spojených státech není zvykem. Mimo jiné vzhledem k federální struktuře USA a silným pravomocem jednotlivých států. Propouštění generálů a jmenování nových pak vytvoří kastu Trumpových generálů oproti těm nepolitickým. Tohle není pro Spojené státy dobrá zpráva a ničí to armádu, která je jedním z nepolitických svorníků americké federace.