Neseš nám muziku? Ani ta ghetta dnes už nejsou, co bývala

Byla to docela nuda.
Ale tomuhle hloučku dorůstajících dětí z ghetta, téhle skupince adolescentů, která si chtěla říkat gang, nebezpečný a obávaný gang, i když se zatím neodvážili ani ukrást v sámošce plechovku coly, to vůbec nepřišlo. Byli zvyklí, že se nic neděje, vždyť takhle postávali každý den.
Ani mně to nepřišlo. Byla jsem do Jocka zamilovaná. A nasávala jsem do sebe atmosféru čtvrti Roxbury, nejdrsnějšího bostonského ghetta, pach spálenišť a rozbořených domů i větru od moře.
A angličtinu. Docela jinou než tu, jakou jsem znala. Gheťáckou. Exotickou. Skládala se z mručení a posunků, zkratek a prapodivné gramatiky, což bylo tu a tam proložené běžným, dobře známým slovem, ale v docela jiném významu.
Bylo to fascinující… teda ze začátku. Stačilo pár týdnů a už mě tohle nečinné postávání a prázdné vychloubání přestávalo bavit. Mí kámoši z vybájeného gangu takhle žili řadu let.
Když se zpoza rohu vynořil nejdřív útržek hluku, pak závan statiky a potom vysoký, světle černý kluk s obrovským rádiem na rameni, mí kámoši začali křičet a vyskakovat do vzduchu.
„Je tu Dizz! Nese muziku!“
Těžké rádio na rameni Dizzovi znesnadňovalo gangsterské kulhání. Aspoň měl, jako správný homoboy, pravou nohavici tepláků vyhrnutou, to aby mohl okamžitě nasednout na neviditelné kolo, šlápnout do pedálů a zmizet „federálům“. Teď se ale pohyboval pomalu a důstojně. Vždyť měl na rameni rádio!
Konečně přišel, pleskl si s námi do dlaní a oslnivě stříbrné rádio postavil na udusanou zem.
Nebylo v nejlepším stavu. Linulo se z něj víc hučení a praskání než muziky, ale i tak se stalo naším bohem. Tvořilo – pro tenhle večer – středobod naší existence. Snaživí rádobygangsteři začali trdlovat do jeho zvuků, dva nebo tři se vrhli na zem a pokoušeli se o break dance. Jiní se aspoň vlnili v bocích, mávali rukama a podupávali.
Dizzovo rádio nás propojilo víc než kamarádské plácání do dlaní, „tajná“ gesta a neutuchající řeči o obávaném gangu, který tvoříme. Lebedili jsme si v jeho rytmu, muzika nás chránila. Věděli jsme, že nás čeká něco velkého, něco úžasného. Že jsme bráchové a ségry – navždycky.
„Navždycky“ samozřejmě trvalo pár týdnů, ale to je u náctiletých přece normální, ani nemusejí být děti ghetta jménem Roxbury.
A vidíte to? Ani ta ghetta dnes už nejsou to, co kdysi bývala. Postpubertální rádobygangstery už nespojuje ani muzika z prastarého chraplavého rádia. Každý si na svém telefonu poslouchá tu svou. A protože tihle týpci nebývají zrovna ohleduplní ke svým spoluobčanům, je z toho kakofonie, jaká ještě žádnou partu nestmelila.
Jen se z ní blbne.