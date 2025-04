Jako prověrky za Husáka? Ambasády USA tlačí na firmy v Evropě, aby se zbavily DEI

Také vás to tak vytáčelo? I když Česko bylo wokismem zasaženo jen minimálně, hodně lidí na něj skuhrá. Lidí, kteří vidí v programu DEI (diversity, ekvity, inclusion – rozmanitost, rovnost, začlenění) nové kádrování. S tím rozdílem, že o čem za komunismu rozhodoval třídní (dělnický) původ, ve světě pokrokářů – původně amerických woků – rozhoduje identita rasová, pohlavní či náboženská.

Prezident Trump to vymítá, což nikoho nepřekvapí. Dekret o zrušení programu DEI podepsal hned první den v úřadu. Ale může-li tu něco zarážet, pak tohle. V pátek se objevily první zprávy, že USA toto tažení rozšiřují i na Evropu a její firmy.

Z americké ambasády v Paříži byly e-mailem odeslány dopisy a dotazníky francouzským společnostem, které se podílejí na státních zakázkách pro USA, aby své programy DEI zrušily. Aby laskavě vyplnily přiložené dotazníky a do pěti dnů odeslaly odpovědi.

Má Francie dokazovat svou nevinu?

Z toho, co zveřejnila média (francouzská, německá či britská), se to v lecčems jeví poněkud zmateně. Na webu čteme, že Trump takto bojuje proti diverzitě. To je však velmi nepřesné. Nebojuje proti rozmanitosti jako takové. Bojuje proti tomu, aby byla nařizována a vymáhána kádrovácky, programem DEI. Po bolševicku, jak se říká u nás. Cestou kvót a byrokratických preferencí, jak se říká na pokrokovém Západě.

Tento pohyb historického kyvadla má samozřejmě svou logiku. Horší je, že Trump se snaží vymýtit wokovské výstřelky metodami, které se těm militantně wokovským podobají. Někdo by řekl, že ukazuje pravicovou verzi wokismu.

Exekutivní příkazy, dekrety, e-maily z federálních úřadů. Dělá-li to Trumpova vláda v rámci amerického federálního systému, nechť tak činí. Má na to mandát od voličů. Ale má tak činit i ve firmách suverénních zemí Evropy? V zemích, kam USA své wokovství vyvážely a některé z nich se tomu snažily bránit? Má firmy, jež usilují a americké státní zakázky, kádrovat podle toho, nakolik jsou vstřícné – nakolik se vlísávají – Trumpově vládě?

To už je jiná otázka. Například Francie a Německo patří k zemím, kde historicky rozkvétal vlastní antiamerikanismus. Někdy to působilo až komicky, třeba u spisovatele Karla Maye. Vždyť z příběhů Vinnetoua a Old Shatterhanda (indiána a německého zeměměřiče) čiší zápas kultury – kultury Němců i „ušlechtilých divochů“ – proti civilizaci – proti civilizaci prosáklé honbou za dolary, tvrdostí a brutalitou, tedy americké.

Někdy to bylo ostřejší. Například s de Gaullovou Francií, když v roce 1966 odešla z vojenské struktury NATO a velení Aliance se muselo stěhovat z Paříže do Bruselu. Ale přes to vše, přes evropské protesty proti válce ve Vietnamu, raketám Pershing či invazi do Iráku to Amerika dokázala přejít s velkorysostí.

Teď jako by to sama Amerika brala „po bolševicku“. Ačkoliv se Francie vzpírala wokismu, ačkoliv slavná Catherine Deneuvová dala své jméno petici proti přepjatému americkému tažení MeToo!, ačkoliv prezident Macron prohlásil, že ve Francii se pomníky kácet nebudou a na francouzské univerzity wokismus nepatří, teď musí Francie dokazovat Washingtonu, že je ideově „čistá“. Kde to jsme?

Přitom tu panuje chaos. Například francouzská telekomunikační firma Orange, která ani nemá v USA zastoupení, dotazník dostala. Kdežto zbrojovka Thales či ropný gigant TotalEnergies, obě působící v USA, dotazník nedostaly. Je za tím nějaká strategie, nebo jen ryzí buzerace? Ať už je to spíše tak, nebo onak, americký tlak vyvolává ve Francii logický protitlak: od politiků přes zaměstnavatelský svaz až po odboráře bují protesty proti narušování francouzské suverenity.

Jako prověrky za Husáka?

Někdo to může odbýt tím, že ve Francii či Německu je antiamerikanismus tradiční. Ale jak píší Financial Times, podobné dotazníky byly zaslány i firmám v Belgii či východní Evropě. Nevíme, je-li tomu skutečně tak. Nevíme, jak se tyto země a firmy v nich zachovají. Ale lidé s jistou životní zkušeností mohou odhadovat třeba toto.

Trumpova administrativa dělá vše pro to, aby přikrmovala antiamerikanismus tak, kde má již nakypřenou půdu, ale i tam, kde historické kořeny nemá. Například u nás.

U nás nikdy nebyly velké spontánní protesty proti válce ve Vietnamu, proti Pershingům, proti invazi do Iráku, byly snad jen proti chystanému radaru v Brdech. Lidé to vnímali spíš jako okrajové škraloupy v zrcadle života v zemi vojensky okupované Sověty. Když se v 70. letech na západě Čech odstraňovaly desky upomínající na osvobození Američany v roce 1945, dělo se tak pokoutně. Wokismus amerického ražení se tu nikdy nerozšířil.

Ale kdyby teď české firmy usilující o státní zakázky v USA měly vyplňovat dotazníky, zda souhlasí s politikou DEI, připadaly by si jako před půlstoletím za Husákovy normalizace a jejích prověrek. Takto se může přikrmovat antiamerikanismus i v zemi, kde nemá kořeny.