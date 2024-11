Trump chce udělat z cel univerzální nástroj. Zkraje je použije jako kladivo proti drogám a migraci

Mexičtí politici už uvedli, že v případě zavedení cel použijí proti USA odvetná cla zatěžující zboží ze Spojených států. Jenže Trump se jak známo celních válek, které zvyšují ceny a utlumují ekonomickou aktivitu, nebojí.

Má za to, že to nakonec povede k přesunu výroby do USA a že to vyrovná americkou obchodní bilanci, která je s těmito zeměmi záporná. Co na tom, že by to v tomhle konkrétním případně výrazně zasáhlo hlavně americké firmy, které část své produkce přesunuly do Mexika, a zvýšilo by to ceny paliv v USA, protože Spojené státy kupují kanadskou ropu.

Bláznivé a neproduktivní nápady

Chce splnit svůj předvolební slib, že omezí nelegální migraci do USA a je ochoten za to případně i docela draze platit. Jeho voliči to podle něj zřejmě snesou spíš než imigranty.

Navíc má Trump možná dojem, že tato hrozba bude fungovat a ke zvýšení cel nemusí ani dojít. Použil ji už za svého prvního mandátu, kdy pohrozil Mexiku 25procentním clem kvůli migraci a tehdejší mexický prezident Manuel López Obrador pak rozmístil na hranicích mexickou Národní gardu a tím omezil příliv nelegálů do USA. Trump pak cla nezavedl.

Nyní je ale situace odlišná. Mexiko už omezilo propustnost svých hranic a další kroky budou obtížnější. A z Kanady do USA tu takový příliv migrantů není. Naopak Kanada se bojí přílivu nelegálních migrantů z USA po té, co jim Trump hrozí deportací do domovských zemí. Stejně tak na rozdíl od Mexika není Kanada hlavním zdrojem fentanylu pro americký trh. Zkrátka vypadá to, že na Kanadu je tahle hrozba namířená tak trochu omylem.

Ukazuje to, že nový „nespoutaný“ Trump za svého druhého prezidentského mandátu hodlá dělat věci, které velké části ekonomů a politiků ani nepřišly na mysl, protože by jim přišly bláznivé a neproduktivní. Jako používat cla k politickému vyjednávání či spíše vydírání. Teď to vypadá, že příště může použít hrozby cly pro cokoliv, třeba od změny práv na rybolov po získání vojenské základny či stažení žalob na americké občany či firmy. To nebývalo zvykem.

Prostě proto, že to chce

Zároveň se ukazuje, že pokud si Trump nenechá od někoho poradit, což asi momentálně moc nechce, může postupovat naprosto chaoticky a mimo realitu. Jak vidíme, mířil nejspíš na Čínu a Mexiko a zasáhl Kanadu. Nebo šlo jen o demonstraci toho, že Trump může tohle udělat prostě proto, že chce a záminkou může být cokoliv. Takhle by prezident Trump třeba mohl obvinit z dovozu drog v autech evropské země a uvalit na dovoz zboží z nich vysoká cla.

Přitom cla a odvetná cla uvalovaná navíc z pofidérních důvodů mohou vyvolat celní války, které by zkomplikovaly mezinárodní obchod a tím utlumily světovou hospodářskou aktivitu a zvýšily ceny. V nejhorším případě je to cesta ke světové ekonomické krizi. Vypadá to, že svět se má 20. ledna, až nastoupí Trump do funkce, na co těšit.