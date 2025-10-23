Trump se rozzlobil na Rusko. Jeho sankce ale Kreml do kolen nedostanou

Americký ministr financí Scott Bessent to zdůvodnil tím, že ruský prezident Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. Rosněfť a Lukoil financují Putinovu válečnou mašinérii, zdůraznil. Dodal, že pokud to nebude stačit k zastavení války, je americké ministerstvo financí připraveno podniknout další kroky. Tedy zřejmě uvalit na ruské podniky či Rusko jako takové další ekonomické sankce.
Na první pohled to vypadá velkolepě, jako krok ke skutečnému ukončení války. Žádný tak tvrdý zásah proti Rusku dosud Spojené státy pod vedením prezidenta Trumpa nepodnikly. Americká politika vůči Rusku se změnila. Rosněfť a Lukoil jsou totiž nejen dva největší ruské ropné podniky, ale také dva největší vývozci ruské ropy. Právě vývoz energetických surovin je jedním z důležitých příjmů ruského státního rozpočtu a zdrojem valut, tedy financí na zbrojení a nákup zahraničních komponentů do ruských zbraní.