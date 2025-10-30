Stává se z Ameriky „darebácká supervelmoc“? Čína ani Rusko jí prý stačit nebudou

Americký politolog Michael Beckley napsal pro časopis Foreign Affairs pozoruhodnou esej „Stagnující řád“. Podle Beckleyho to s růstem Číny a Indie, tradičně považovanými za nastupující supervelmoci, není tak žhavé. Oba státy vykazují slušný růst HDP, ale na úkor lidské složky.

Indie se potýká s odlivem mozků a 90 procent tamní mladé populace zvládá jen základy čtení a psaní. Čína zase sklízí trpké plody své krize na trhu s bydlením - důsledky toho, že investovala do strategických odvětví průmyslu, ale ne do pracovní síly.

Čínská finanční krize pokračuje: zhruba 60 milionů neprodaných bytů. Problémem je celý systém

Jinými slovy oba státy možná mohou stavět letadlové lodě, ale jejich společnosti jsou křehčí, než by se mohlo zdát. Oproti nim Spojené státy stále dominují ve vědě i technice, mají nejmladší průměrnou populaci a jsou nejméně závislé na vývozu. Jejich mezinárodní dominance bude na dohlednou dobu neotřesitelná.

Podle Beckleyho to ale USA ponechává v choulostivé situaci.

