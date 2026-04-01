Krize nadstandardních vztahů. Světy hnutí MAGA a britských labouristů jsou si na hony vzdáleny

Existuje ale vůbec ještě něco jako zvláštní vztah, o kterém politici z obou stran oceánu ještě donedávna tak rádi mluvili? Samotný termín „bezkonkurenční“ vztahy použil poprvé Winston Churchill v roce 1946. V té době zrovna nebyl předsedou britské vlády, k tomuto označení ho však bezpochyby vedly mimořádně blízké vztahy obou zemí ve druhé a nakonec i v první světové válce. Zároveň se v té době rodilo hlubší transatlantické ekonomické i vojenské spojenectví. Spouštěla se také železná opona a obě země stály na její stejné straně.
Spojené státy a Velká Británie začaly prohlubovat nejen ekonomické vztahy, ale spolupracovat také ve vojenské oblasti i ve sdílení zpravodajských informací. Kořeny oněch často zmiňovaných nadstandardních vztahů mezi Spojenými státy a Velkou Británií tkvěly také ve společném jazyce, etnickém původu a kultuře vystěhovalců.
Po řadu let však byly postoje a zájmy obou zemí odlišné, ba protichůdné. Nezapomínejme, že když byla v roce 1776 vyhlášena americká nezávislost, stalo se tak na úkor Spojeného království. Třináct zakladatelských států bylo původně britskými koloniemi. Británie platila dlouho za toho silnějšího. Rodící se nový svět nemohl konkurovat světové říši, jakou Spojené království bylo. Pak se ale karty obrátily a dominantními se, i ve vzájemných vztazích, stali Američané. A občas to svému staršímu bratrovi dávali najevo.
Když si státníci padnou do oka
První otřes přišel během Suezské krize, kdy Spojené státy ostře odmítly britské vojenské angažmá v Egyptě. Americký prezident Eisenhower dokonce v odvetě hrozil útokem na britskou libru. Nesoulad trval i během války ve Vietnamu, kdy se labouristický premiér Harold Wilson odmítl nechat do konfliktu vtáhnout, za což si od amerického prezidenta Lyndona B. Johnsona vysloužil označení „slizoun“.
Jistě, že dobré či špatné vztahy spolu ve skutečnosti nemají země jako takové, ale jejich lídři. Na nich záleží, jestli si padnou do oka, či ne. V případě Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové se jednalo o tu první variantu. Oba politici se netajili vzájemnými sympatiemi. Stejně ale, když se Amerika rozhodla provést v roce 1983 invazi do Grenady, dělo se tak bez vědomí nejbližšího spojence. Operaci Washington s Londýnem ani nekonzultoval, ani ho předem neinformoval.
Když během Reaganova telefonátu Thatcherová naléhala, ať operaci v žádném případě nezahajuje, suše jí oznámil, že invaze už běží. Thatcherová protestovala. Karibská Grenada byla a je součástí Britského společenství národů, tedy Commonwealthu, a britský panovník je formálně její hlavou. Traduje se, že Reagan přepnul telefonát se spílající britskou premiérkou na hlasitý odposlech a svým spolupracovníkům, kteří její litanie poslouchali v Oválné pracovně, měl říct: „Slyšíte? No není báječná?“
Už vás nepotřebujeme
Ve výčtu bychom mohli pokračovat. Dnešní situaci se možná nejvíc podobá rok 2003 a válka v Iráku. Dejme stranou spekulace, že zpravodajské informace, které vedly amerického prezidenta George Bushe mladšího k zahájení invaze, byly možná nepravdivé. Odhlédněme i od toho, že Saddám Husajn nebyl žádný svatoušek a svůj osud si vykoledoval. Pro nás je důležité to, že labourista Tony Blair do války vstoupil a trčel v ní osm let. Jednu dobu v ní měla Británie jedenáct tisíc vojáků.
Stejně tak šla Británie bok po boku s Amerikou do Afghánistánu. Spojené státy po teroristických útocích v září 2001 poprvé a zatím naposledy aktivovaly pátý článek Severoatlantické smlouvy, podle kterého je útok na jednoho člena Aliance útok proti všem. Na pět set britských vojáků v Afghánistánu padlo. A co se letos Britové od Donalda Trumpa dozvěděli? Že se vojáci NATO, tedy i Britové, vyhýbali přímým válečným střetům. Tedy že se vlastně chovali zbaběle. Po kritice se sice americký prezident omluvil, hořkost však zůstala.
|
Může se potom někdo divit, že se s ním Londýn nechce znovu vrhat do válečného dobrodružství? Navíc v situaci, kdy není vůbec zřejmé, co má Trump v Íránu vůbec za lubem. Po krátkém váhání dala Británie Američanům k dispozici své letecké základny. Stejně ale americký prezident do Londýna ironicky vzkázal, že britské letadlové lodě „už Američané nepotřebují“. Stejně jsou to „hračky“, jak napsal na své sociální síti.
Úkol hodný krále
Podobné invektivy létaly přes oceán už dříve. Vzpomeňme Lyndona B. Johnsona a jeho „slizouna“. Vztahy mezi Donaldem Trumpem a Keirem Starmerem ani nemohou být lepší. Není zde ta chemie, jaká probíhala mezi Reagenem a Thatcherovou, případně mezi Billem Clintonem a Tonym Blairem.
Trump a Starmer snad ani nebohou být z více rozdílného těsta. Milionářský synek a trochu hochštapler a playboy, naproti němu kluk z dělnické rodiny, lidskoprávní advokát a trochu suchar. Byť je zjevné, že při osobních setkáních se Starmer snaží Trumpovi zavděčit a udržet ho na palubě, není to ale nic platné. Krátce po Trumpově opětovném nástupu do funkce, mu Británie připravila opulentní státní návštěvu. Je zcela neobvyklé, aby se takové pocty dostalo jednomu člověku dvakrát. Trump se jím stal. Starmerem ale stejně svým způsobem pohrdá a nevynechá jedinou příležitost kopnout si do něj.
|
S MAGA světem jsou zkrátka labouristické hodnoty neslučitelné a na jeho reprezentanty působí jako pověstný červený hadr na býka. Trump by v Downing Street zcela jistě viděl někoho, jako je šéf opoziční strany Reform UK Nigel Farage. Ten navíc volá po tom, aby se Británie k Trumpovu tažení přidala.
Jednu slabost však americký prezident ve vztahu k Británii přece jen má. A tou je královská rodina. Její tradice a okázalost Donalda Trumpa zjevně fascinuje. Posledním želízkem v ohni, které teď Londýn má, je král Karel III. Ten se v dubnu chystá na státní návštěvu Spojených států, plánovanou dlouho před tím, než se Trump pustil do boje s ajatolláhy.
Není tajemstvím, že vzhledem k současným ne zcela nejlepším vztahům se dokonce zvažoval odklad královy cesty. Nakonec ale Buckinghamský palác rozhodl, že přípravy už jsou příliš daleko. Panovník, jako postava fakticky nepolitická, nakonec do Washingtonu pojede. Možná tam jako obvykle padne pár frází o „nadstandardních vztazích“. Jejich opravdovosti ale momentálně nebude věřit ani Washington, ani Londýn.
Autor je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii