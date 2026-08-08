Mezi únorem a červencem prý vyčerpala přibližně 65 procent střel Patriot, což je prakticky jediná účinná zbraň proti balistickým raketám, zásoby balistického systému ATACMS jsou údajně také téměř vyčerpány, počet bezpilotních střel Tomahawk prý klesl na polovinu a podobně.
Západní média zachvátila panika, ačkoliv zpráva byla opřena pouze o vyjádření nejmenovaného zdroje agentury. Jenže obyčejný čtenář měl pocit, že Evropskou unii a USA v srpnu zasypou ruské, íránské, čínské a severokorejské rakety bez toho, abychom je dokázali sestřelit.
A aby toho nebylo málo, druhý den liberální deník The Washington Post napsal, že Donald Trump v reakci na informace agentury Reuters svolal krizovou schůzku s nejvyššími představiteli armády a ministerstva války v Camp Davidu, kde prezident údajně pořádně vynadal svým podřízeným kvůli kritickému nedostatku raket strategického významu. Bílý dům však tyto zprávy označil za nepravdivé. „To se doslova nikdy nestalo a deníku Washington Post jsme to opakovaně zdůrazňovali,“ reagovala na článek mluvčí prezidenta Karoline Leavittová.
|
Trump popřel nedostatek munice. Hrozí dlouhým vězením těm, kdo tvrdí opak
Pak se ozval i Trump a pohrozil vysokým trestem vězení těm, kteří podle něj médiím poskytli informace o údajném nedostatku raket a další munice v amerických ozbrojených silách. Zprávy o vyčerpaných zásobách označil za nepravdivé a uvedl, že Bílý dům bude vůči podobným únikům postupovat velmi tvrdě.
„Spojené státy mají obrovské množství munice, zejména některých typů. Ve velkém se také vyrábí a podle potřeby dodává armádě. Obranné společnosti staví nejvíce továren v historii naší země. Pachatelé těchto vlastizrádných úniků informací jsou vypátráváni. Budeme usilovat o dlouholeté tresty vězení,“ napsal prezident na síti Truth Social.
Když obrázek neodpovídá realitě
Celá kauza, která asi nastartovala okurkovou sezonu, je pozoruhodná hlavně proto, že v době zběsilé honby za kliky ani novináři renomovaných médií jako agentura Reuters či The Washington Post při tvorbě textů těžké váhy s dramatickými titulky z nějakého důvodu nepoloží anonymnímu zdroji některé klíčové otázky, aby získané odpovědi mohli zařadit do adekvátního kontextu. Vznikne pak situace, že některá tvrzení sice mohou být technicky vzato i pravdivá, avšak celkový obrázek neodpovídá realitě.
Hlavní otázka není to, zda jsou americké zásoby raket „téměř vyčerpány“. Důležité je vědět, ve srovnání s čím jsou „téměř vyčerpány“, protože vysvětlení může být několik. Není jasné, zda se kritická situace týká celostátních zásob, nebo se vztahuje pouze na jednotlivé operace, například ve vztahu s Íránem. Armády se totiž na zásoby zbraní ne vždy dívají jako na jakýsi monolit, ale rozlišují různé kategorie, například strategické rezervy na nějakou opravdu velkou válku, zásoby na vojenská cvičení, na provádění testů, pro případ výjimečných stavů, na opravy či údržbu a podobně.
|
Trump zase zpeněžuje své prezidentství. Kdo zaplatí, dozví se dřív, co udělá
Když anonymní zdroje hovoří o „prakticky vyčerpaných zásobách“, co přesně měli na mysli? Jsou všechny americké armádní sklady na území USA a na základnách po celém světě téměř prázdné? Tomu přeci nikdo soudný nemůže uvěřit. Nebo se to týká jen zásob okamžitě nasaditelných raket na základnách v oblasti Blízkého východu?
Dejme tomu, že USA v budoucnu počítají s válkou s Ruskem či s konfliktem kolem Tchaj-wanu. A plánovací komise generálního štábu na první válku počítá s 5 000 raketami a na druhou třeba dvakrát tolik. Jenže armáda aktuálně má například jen 6 000 střel, což v tomto kontextu může znamenat, že Amerika skutečně má kritický nedostatek raket. Mohou to být zásoby značné, ale ze strategického hlediska kritické.
To však zdaleka neznamená, že by USA byly v tomto segmentu vedení války ochrnuty. Možná, že za pár dnů se objeví zpráva s odvoláním na nejmenované vysoké armádní kruhy, že „použitelné zásoby raket ve srovnání s dlouhodobými plány USA ohledně válek s nejvyšší prioritou dosáhly příliš nízkého počtu“. Takové tvrzení by bylo plausibilní, mnohem přesnější a reálnější než informace agentury Reuters.
Pokrokoví analytici a ruská propaganda jásají
Položme si otázku: Existuje normálně uvažující voják, který sdělí nepříteli, že mu skoro došly náboje? Jistěže ne. Samozřejmě pokrokoví analytici, kteří se vždy radují, když slyší, že se Trumpovi nedaří, na zprávu agentury Reuters naskočili a spolkli ji i s navijákem. Ruská propaganda jistě také jásá, když čte takové informace. A mnoho lidí místo toho, aby použilo selský rozum, si říká, že když Rusové a západní progresivní média tvrdí, že Americe docházejí rakety, tak to musí být pravda.
Problém s anonymními informátory spočívá v tom, že většinou odráží politické, ale i odborné spory uvnitř mocného byrokratického aparátu, proto je obsah těchto zpráv třeba nejdříve vydělit deseti a pak odmocnit čtyřmi. V tomto případě se za únikem informací mohou skrývat různé cíle. Například připravit veřejnost, ale i politiky na zvýšení výdajů na armádu, urychlit uskutečnění finančních plánů zbrojních korporací, ale může jít i o urgentní vzkaz směrem ke spojencům v evropské části NATO a podobně. To však neznamená, že zpráva agentury Reuters je zcela falešná. Způsob a načasování zveřejnění ale mohlo mít jasné politické sdělení.
Poslední kroky ministerstva války USA totiž ukazují na reálný problém. Administrativa Donalda Trumpa si uvědomovala novou situaci, že v posledních dekádách se zbrojní průmysl zaměřil spíše na menší a dlouhodobé „mírové“ objednávky, ale dnes není schopen rychle uspokojit potřeby dlouhé a intenzivní války se srovnatelným nepřítelem.
|
Odvolávám, co jsem odvolal… Trumpovo lavírování Ukrajině opět nepomáhá
Takže nad obavami ze stavu zásob bychom neměli mávnout rukou, že se jedná pouze o komunikační přehmaty. Protože vidíme, že američtí zbrojaři zvyšují produkci a uzavírají dohody za mnoho desítek miliard dolarů. Urychlili například výrobu protivzdušných systémů jako Patriot či THAAD a střel s plochou dráhou letu s dlouhým doletem Tomahawk. Takže kdyby byly zásoby dostatečné, jistě by nedošlo k těmto rozhodnutím.
Není tedy pravděpodobné, že USA stojí na prahu ztráty významné části svých vojenských schopností. Problém je třeba hledat v připravenosti průmyslu a naštěstí americká ekonomika je schopna této výzvě rychle dostát. Bohužel Evropská unie to o sobě tvrdit zatím nemůže.