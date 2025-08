Říkáme „Zdravím“ nebo nezdravíme vůbec. Lidí, co nepoznávají tváře, je vždycky víc, než se zdá

Ne, nedělám to schválně. Patřím k lidem s poruchou rozpoznávání tváří. Říká se jí prosopagnozie nebo taky obličejová slepota. A docela běžně se mi stane, že někoho nepozdravím – jenže ne z neomalenosti, ale proto, že dotyčného prostě a jednoduše nepoznám. Jednou jsem strávil dlouhý večer v baru s kamarádkou a jejím novým přítelem. Ten mě o pár dní později zastavil na ulici a zhruba po deseti minutách hovoru se ujistil: „Že ty nemáš nejmenší tušení, kdo jsem?“

Jak zjistit, s kým hovoříme

O tomhle prokletí, tomhle společenském hendikepu se celkem hravě zmiňuje současný neurolog a psycholog Oliver Sacks v knize příběhů s názvem Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Ne, takhle špatně na tom nejsem já, ani nikdo, koho znám. Ale třeba vzpomenout si na to, jak vlastně vypadá třídní učitelka mého dítěte, může být celkem oříšek. To už se ji dřív naučím poznat po hlase nebo zdálky podle typu chůze.

Dlouho jsem myslel, že tenhle můj problém je celkem ojedinělý. Jenže když jsem se začal svěřovat s tím, jak to vlastně mám s těmi tvářemi, zjistil jsem, kolik dalších takových kolem sebe mám. A všichni děláme totéž. Na denní bázi řešíme ošemetné společenské situace a leckdy vyvázneme jen s odřenýma ušima. Nevíme, koho máme před sebou, a tak říkáme „Zdravím“, protože co když si tykáme? A co když ne? Jiné nezdravíme vůbec, protože nám nepřijdou povědomí.

Zdokonalujeme komunikační manévry a taktiky, jak co nejefektivněji zjistit, s kým hovoříme. Což někdy vede k úsměvným kolizím: „Kde my jsme se vlastně viděli naposled…?“ Odpověď: „Včera v kanceláři.“ Na jakékoli schůzky chodíme výrazně dřív, abychom nemuseli nikoho hledat například v plně obsazené kavárně, a doufáme, že naopak my budeme rozpoznáni. Pro případ, že by se mezi osazenstvem podniku nedejbože vyskytoval ještě někdo známý, prosvištíme mezi stoly s výrazem, že jsme neuvěřitelně busy a nemáme čas dívat se nalevo napravo.

„No jo, ty vlastně blbě vidíš,“ řekne mi někdo tu a tam shovívavě. Jasně, mám nějaké ty dioptrie, ale tím to vážně není. Na místě, kde můžu čekat přítomnost konkrétních jedinců – kolegů z práce, manželčiných příbuzných – vybírám z omezeného počtu možností a rychle dojdu k závěru, že toto není její teta, ale babička, takže nikdo nic nepozná. Na ulici, kde proti mně může jít naprosto kdokoli, je to ale peklo.

Některé si ale zapamatuju snadno – a potom je i snadno poznám, protože mají nějaký pro mě snadno rozpoznatelný rys. Obyčejně se ale nehodí jim říct, který to je. Jiní takový rys nemají a těm zase nechcete vysvětlovat, že poznáte jenom ty, co vám přijdou něčím výrazní. A vždycky se najde někdo, kdo bude zarputile – a trochu dotčeně – tvrdit „Mě si teda budeš pamatovat!“ Ne, spíš nebudu, omlouvám se.

Vlastně se neznáme

Nicméně ono stát na právě opačné straně barikády taky nebude zrovna med. Onehdy mě zdravil chlapík zhruba mého věku, bodře se ke mně hlásil, zajímal se, jak se mi daří, a tak vůbec. Já hrál tu svoji hru, a přitom neměl ponětí, kdo to je – až jsem musel s pravdou ven. A on řekl: „No přece z fakulty se známe. Teda vlastně z kolejí. Chodil jsem do třídy s tvým spolubydlícím Standou…“ a tady mu ochabl úsměv, jelikož si uvědomil, kde je problém, „a jednou jsem zaklepal na váš pokoj a tys řekl, že ještě nepřijel – tak jsem šel zase pryč.“

To se stalo před osmnácti lety – a on mě poznal tak bezpečně, jako bychom se viděli včera. Jenže, dokud jsem se nezeptal, nemusel si uvědomit, že podle běžných měřítek se vlastně neznáme vůbec. Říkám si, že s tím, co mám, respektive nemám, už umím celkem dobře nakládat a radši bych neměnil – i když je z toho někdy trapas. Ostatně, když mě někde potkáte a já se budu tvářit zmateně, stačí se představit, já už budu vědět.