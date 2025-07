Ukradené volby? Změna režimu? Že někdo tak mluví, ještě nemusí znamenat, že je pučista

Ale co si myslet o informacích, které dnes ráno publikoval web Novinky? Nejsou vycucané z prstu, ale převzaté z videí na sociálních sítích. Z videí samotných původců. A sdělují zhruba toto.

Michal Klusáček (45) je činorodý muž. Je královéhradeckým volebním lídrem party Stačilo!, navíc předsedou České strany národně sociální (ČSNS) a též je aktivní ve spolku Svatopluk. V něm vede „prut“ zvaný Odolnost. Pořádá mimo jiné výcvikové tábory, na nichž zájemce učí zacházet se zbraněmi, sebeobranu, kartografii či zacházet s vysílačkou. „Probrali jsme, jaká nám hrozí rizika v davu a jak jim správně v rámci současné legislativy čelit,“ napsal na Facebook.

To ale není všechno. Jak píší Novinky, na přiložených fotografiích desítky lidí chodí po louce s dlouhou palnou zbraní. K čemu to vše může mířit? To Klusáček naznačil už 20. června, v projevu k uctění památky československých parašutistů z druhé světové války.

„Jediné, co by nám řekli, by bylo: Na co ještě čekáte?“ sdělil v projevu. „Čekáme na letošní podzimní volby. Ale pokud nám tyto volby ukradnou, pokud bude jasné, že ve volbách nelze změnit směřování naší země, pak je evidentní, že nazrál čas pro čtvrtý domácí odboj. Za vlast, za pravdu, za budoucnost bez novodobého otroctví.“

Pěstujme odolnost, ale…

A tady už se rýsují zajímavé otázky pro občany i pro státní správu. Jsou to jen nostalgici po něčem, co bývalo a už není? Jsou to cvoci? Jsou to spíše jen nekonformisté po vzoru prepperů připravujících se na přežití po kolapsu civilizace a jejích vymožeností? Jsou to potenciální pučisté? Jsou to organizovaní ozbrojenci, kteří překračují zákony ČR? Na všechny tyto otázky se nabízejí odpovědi na dosti široké škále mezi „ano“ a „ne“.

Ano, mohou to být neškodní nostalgici. Když si sami na webu vystavují fotografie s „dlouhou zbraní“, připomínající armádní samopal vzor 58, může tomu tak být. Ale to by si příliš lacino říkali o stíhání. Proto je klidně možné, že jde o airsoftovou (plynovou) verzi onoho samopalu, na kterou není třeba zbrojní pas.

Ano, mohou to být lidé, kteří žijí narativem o „ukradených volbách“. Kteří tvrdí, že volby byly uzmuty v roce 2020 Donaldu Trumpovi, že „ukradené volby“ znamenal soudní zásah do volby hlavy Rumunska nebo ve Francii soudní distanc pro Marine Le Penovou.

To vše posiluje přesvědčení, že liberálně demokratický (progresivistický) establishment v EU usiluje o to, aby byla zachována jeho „vedoucí úloha“, jak by řekli pamětníci normalizace. Ale když umanutci zaútočí na parlament jako v lednu 2021 na Kapitol ve Wasingtonu, jde veškerá legrace stranou. Stranou by šla legrace i v případě, kdyby pan Klusáček dospěl k názoru, že směřování naší země nelze změnit, a rozjel by „čtvrtý odboj“.

A to jsme u slov „změna režimu“. I tu lze vykládat různě. Spolek Svatopluk se drží výkladu, že změnou režimu bylo de Gaullovo zavedení páté – poloprezidentské – republiky ve Francii. Ale stejně by bylo zajímavé vědět, jak to vnímají sami Francouzi. Třeba v anketě. Napadla by je automaticky pátá republika? Nebo spíš Napoleonovo císařství? Či něco jiného?

Takhle by se dalo pokračovat. Michal Klusáček hodně sází na odolnost: „Musíme se připravit na fatální oslabení či dokonce hroucení základních státních, společenských i ekonomických struktur,“ shrnuje to na webu. „Na situace nedostupnosti vody, elektřiny a dalších základních statků jakož i na občanské nepokoje. Pěstujme odolnost.“

Leckomu z toho může znít cosi fašounského, krůček na cestě k puči. Ale pozor. Nežádá cosi podobného sama EU i národní vlády? Nereagují tak na ruskou invazi na Ukrajinu? Apelují na připravenost lidí, na to, aby měli doma zásoby, aby u sebe měli peněžní hotovost. Vydávají příručky přežití v podmínkách průšvihu (česká bude hotová po prázdninách). Může stát tohle prosazovat a přitom za totéž kritizovat party jako spolek Svatopluk?

Tihle že by mohli převzít moc?

Stát to má těžké. Na jednu stranu musí proti partám podezřelým z toho, že porušují monopol státu na ozbrojování, zakročit. Proto některé z výroků citovaných v tomto textu už zkoumá policie. Na druhé straně stát ví, že když se pak ukáže, že zakročil proti pouhým magorům, může vypadat poněkud směšně.

V Německu se rozběhl soudní proces proti tzv. Říšským občanům. Je to parta fakt divných lidí, spíše cvoků (vede je aristokrat Heinrich XIII. princ Reuss) než teroristů. Obžalováno jich je 26, z toho pouze jeden za skutečný pokus o vraždu. Věří snad někdo státu a jeho žalobcům, že tato parta chystala převrat? Že vážně mohla převzít moc v osmdesátimilionovém Německu, ukotveném v NATO a EU?

Když na ten proces zašli reportéři magazínu Der Spiegel, za prvé zjistili, že nikoho nezajímá. Z 83 křesel pro veřejnost jich bylo volných 80 (tři zbývající obsadili novináři Spiegelu). A za druhé napsali: „Ten proces je tak velký, neboť stát brání své hodnoty vším, co má. A zároveň je malý a stejně směšný jako postavy, jež se v něm objevují.“ I u nás platí, že ostražitost je na místě, ale pozor na to, abychom se nedočkali směšného procesu se spolkem Svatopluk.