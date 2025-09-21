Když Merz pláče. Kancléř projevil emoci a sklidil úspěch. Ale co kdyby slzel v debatě o migraci?

Jenže když teď projevil emoce kancléř Friedrich Merz, když stěží zadržoval slzy při otevření obnovené synagogy v Mnichově, sklidil úspěch i u těch, kteří CDU nefandí. A v Německu se rozjela zajímavá debata. Máme se emocí v politice bát coby beranidla populismu? Či je máme vítat coby známku autentického prožitku? Jako něco, čeho nejsou schopné algoritmy ani umělá inteligence.
Německo se mění, ale pomalu. Je to vlajková loď blahobytem zhýčkaných a zhlouplých západních společností
Neexistuje jednoznačná odpověď ano – ne. Je to spíš jako se strachem (ostatně ten patří mezi emoce). Před deseti lety vydali čeští vědci výzvu proti strachu a lhostejnosti a sklidili potlesk. Pár let po nich vyzvala Greta Thunbergová světové lídry, aby – tak jako ona – cítili každý den strach o klima, a sklidila ještě větší potlesk.
Emoce není automaticky zločin
S emocemi v politice je to těžké. Slzy či už jen plačtivý tón jsou považovány za známky toho, že dotyčný neovládá sám sebe. Jak by chtěl potom vládnout či se podílet na vládě? Zkuste si představit veřejně štkajícího Fialu, Okamuru, Hřiba, Turka… Andrej Babiš sklízí u mnohých minusové body, když upadá do plačtivého tónu se svým „Já chci pomáhat lidem“.
To vše rozebírá německá debata publicistů, politologů či neurovědců. Jak píše kritička Ulrike Knöfelová na webu Der Spiegel, slzy na veřejnosti upozorňují spíš na osobu, která je roní, než na vlastní problém. Zvláště v zemích střední Evropy, hlavně v Německu, které na rozdíl od Ameriky nejsou zvyklé s emocemi veřejně zacházet.
I proto jsou Merzovy zadržované slzy z Mnichova pokládány za nejvýraznější projev emocí v německé politice od slavného pokleknutí kancléře Brandta u památníku varšavského ghetta. A to bylo už v roce 1970.
Podrobněji to vysvětluje politolog Gary Schaal. Podle něj je v Německu hluboce zakořeněné očekávání, že politika musí být racionální. Což je představa mylná, vždyť neurověda dokládá, že racionalitu a emoce nelze oddělit, ale kulturně vysvětlitelná. „Chceme, aby politika byla racionální, protože ji chceme vnímat jako prostou pokušení,“ píše Schaal. „Je to přímá reakce na třetí říši.“
Na tom opravdu něco je. A vede to k otázce. Víme-li, že nacisté využívali emoce, znamená to automaticky, že každý projev emocí v politice míří k neblahému populismu, nacionalismu, ba přímo k nacismu? Takhle jednoznačně to přece neplatí. Připomeňme pár ukázek.
Co kdyby plakal kvůli zahaleným ženám?
Když v únoru končila Mnichovská bezpečnostní konference, její letitý šéf Christoph Heusgen se v závěrečné řeči rozplakal. Reagoval tím na projev amerického viceprezidenta J. D. Vance, jenž de facto řekl, že hlavní problémy si Evropa působí sama a měla by se sama zmátořit. Jenže Heusgen svým pláčem, i když sklidil bohatý potlesk, Vancova slova vlastně potvrdil. Potvrdil dojem, že Evropa je schopná jen sebelítosti. Předvedl se jako reprezentant bezmoci. Ale byl to snad populismus?
Emoce. Christoph Heusgen se na závěr mnichovské bezpečnostní konference, které předsedal, neubránil slzám. (16. února 2025)
Vraťme se o dva roky zpět. V Senátu, na konferenci o manželství pro všechny, se rozplakala šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Pláč byl pro ni projevem účasti. „Doslova mě zabolelo, že totéž, co se pro mě zdá být samozřejmé – možnost vzít si milovaného člověka –, je pro ně naprosto nedosažitelné.“
Nikdo jí nevyčítal populismus, ani když přitom dotyčná plakala. Podobně jako když koncem roku 2015, v době, kdy vrcholila migrační kalamita, švédská vicepremiérka Asa Romsonová sdělovala, že Švédsko nával běženců nezvládá a další už přijímat nebude. Romsonová se při těch slovech rozplakala.
Jenže pozor. Zkuste si představit situaci jen trochu jinou. Že se někdo rozpláče při rozpravě o migračním paktu. A veřejně to vysvětlí tak, že ho zabolela představa, že naše města budou vypadat jako mnohá ve Francii, Británii či Německu. Že na ulicích bude potkávat spousty zahalených žen a bude svědkem protiizraelských a protižidovských demonstrací.
Byl by takový pláč známkou autentického prožitku, nebo nebezpečného populismu? Vidíme, že s emocemi i pláčem v politice je to fakt zapeklité.