Daň z nemovitosti. V koalici volají po zvýšení, co na to Stanjura tentokrát?

● Daň z nemovitosti zvedlo hodně obcí, lidem ulevila jen málokterá, hlásal včerejší hlavní titulek Práva. S tím, že lidé kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku zaplatili na této dani o 86 procent více než o rok dříve, celkem 23 miliard korun. Zhruba každá šestá obec navíc daň ještě zdvihla zvýšením tzv. místního koeficientu.

V této souvislosti je dobré si zase po čase připomenout hesla z předvolebních letáků koalice SPOLU. „Mít kde bydlet není luxus! Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí!“ stálo na jednom z nich. „Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům. Nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme,“ hlásal z dalšího letáku ODS přímo Zbyněk Stanjura. Tedy ministr financí, který později zvýšení daně z nemovitosti navrhl a prosadil.

Stanjurovým povolebním argumentem bylo, že „v rámci OECD máme druhé nejnižší daně z majetku“ s tím, že „i po tomto navýšení budeme silně podprůměrní“. I to by se však možná mohlo do budoucna změnit. Alespoň pokud by měl brát člověk vážně slova ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka z hnutí STAN.

Ten se nedávno o možném zvyšování daní rozpovídal v rozhovoru pro Právo. V souvislosti s možným dalším zvyšováním výdajů na obranu. Kromě možnosti zvyšování korporátních daní si s nevšední upřímností vzpomněl i na daň z nemovitosti.

„(Při stáži v USA) jsem se poučil, že zdaňovat peníze, které jsou v oběhu, je složité a dává to prostor pro různé ‚optimalizace‘. Snazší je vybírat peníze pomocí daní, jako jsou například daně z nemovitostí,“ konstatoval Dvořák.

„Pokud nemovitost stojí a má deklarovaného majitele, dá se očekávat, že majitel má peníze, když tu nemovitost postavil. Třeba ve zvyšování daně z nemovitosti prostor vidím jednoznačně,“ dodal s tím, že „dokud jsou peníze v pohybu, obtížně se zdaňují, protože je vždy snaha ten pohyb namalovat tak, aby nešel zdanit, zatímco když máte nemovitost, tak je napsaná na vaše jméno a je jasné, že z ní zaplatíte daň“.

Jednoduché jako facka, že? Jen je to – eufemisticky řečeno – pár měsíců před volbami asi o dost upřímnější, než by si i Dvořákovi spolustraníci přáli. Mluvčí STAN Sára Beránková také pro jistotu okamžitě uvedla, že „opatření, o kterých v rozhovoru mluvil Martin Dvořák, nejsou a nikdy nebyla součástí ekonomického programu hnutí STAN“. A doplnila, že nepočítají s tím, že by předvolební program měl obsahovat „kroky, které by vedly k omezování investičních aktivit ať už firem, nebo jednotlivců“.

Vlastně už chybí jen to, aby se k věci vyjádřil také ministr Stanjura. Mohl by říct třeba něco jako: „Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům. Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme!“

● Představitelé ODS a TOP 09 se ovšem aktuálně zabývají něčím úplně jiným. V rámci změn zákoníku práce by do něj rádi vložili možnost výpovědi bez udání důvodu. Proti jsou všichni ostatní ve Sněmovně. Nejen opoziční ANO a SPD, ale i dříve vládní Piráti, členové koaličního kabinetu Petra Fialy z hnutí STAN a především pak lidovci – pevná součást koalice SPOLU.

Asi nelze předpokládat, že by si poslanci ODS a topky neuměli spočítat, že jejich 49 hlasů ve Sněmovně netvoří potřebnou většinu z dvou set ani náhodou. Je tudíž otázka, proč s něčím takovým vůbec přicházejí. Jistě, kdyby to prosazovali a plány jim zhatila opozice, dalo by se to na ni svést a v kampani slíbit nápravu po volbách. Ovšem když jsou proti tomu i členové jejich vlastní předvolební koalice SPOLU? Pokud někdo nečekaně nezmění postoj, mohou v kampani říkat leda: „Chtěli jsme to prosadit, ale podařilo se nám včas si to zarazit!“