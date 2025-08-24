Geniální stratégové TOP 09, KDU-ČSL a ODS zase udělali reklamu opozici SPOLU

Petr Fiala, Marek Výborný, Vlastimil Válek a Martin Kupka řečnili před portréty lídrů opozice vyvedenými v nadživotní velikosti, kteří na ně přísně shlíželi shůry, a vládní koalice oproti nim vlastně vypadala jako zahradní trpaslík vedle vzrostlého stromu.
Možná to bylo kouzlo nechtěného, možná vyhřezlo podvědomí, možná jde o výtvor géniů považujících Nutellu a Coca-Colu za základní potraviny. Větší reklamu si opozice vyvedená v tvářích Andreje Babiše, Tomia Okamury a Kateřiny Konečné nemohla přát.
Kdo očekával jasné a lákavé sliby, hesla a motta předvolební kampaně, výčet úspěchů 3,5 let vlády vedené Petrem Fialou, musel přetrpět hodně dlouhou dobu (minimálně polovinu celé akce), v níž se mluvilo o opozici. Zlolajní politici nás prý potáhnou na východ, zatímco Petr Fiala nám předvádí západní demokracii a politickou kulturu obohacenou špinavými penězi v bitcoinech a kampeličkou.
Nesplněné sliby
Historický exkurz zahájil profesor politologie důrazem na výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, čímž chtěl doložit nebezpečí, které prý na nás číhá v podobě tří lídrů opozice. Podle očekávání nasadil na Rusko, ovšem opomněl účast dalších zemí – Polska, Bulharska, Maďarska a Východního Německa.
K současnosti se dostal výhrůžkami, jak nás opozičníci vyvedení v takové nadživotní velikosti, že Fialu a spol skoro nebylo vidět, zatáhnou na Slovensko a do Maďarska, Moskvě budou podlézat apod. Naše země nedriftuje, je stále na stejném místě, tudíž západ a východ zůstávají tam, kde sever a jih.
Petře, budu řídit já? Ministr Rakušan chce už před volbami ostrakizovat hnutí ANO
A podle sociologů většina občanů chce být mezi světovými stranami, politicky uprostřed mezi Východem, Západem, Severem a Jihem. Pokud už se historizuje, Petr Fiala by si mohl vzpomenout, že základem dobrého života je vycházet se sousedy, a mohl by přestat ve své funkci naše sousedy pořád napadat.
Co se týká programu, moc toho nebylo a úspěchů vlády také ne. To se pokusil nahradit až poslední – a z hlediska obsahu nejkvalitnější – řečník Martin Kupka. Kdo by ale věřil předvolebním slibům této vlády, když za 3,5 roku proslula především tím, že je porušovala?
Slibovali nesahat na důchody, a sáhli. Slibovali nezvyšovat daně, a zvýšili. (Petr Fiala se zapřísahal ještě půl roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu, že daně nezvýší, takže argumentace konfliktem na východě padá). Slibovali konsolidaci veřejných financí, přičemž výsledek jejich konsolidace je navržený schodek pro rok 2026 ministrem Stanjurou 280 miliard (z letošních 241 miliard, což je samo o sobě hrozivé číslo).
Takto by se dalo pokračovat dlouho. Slibovali štíhlý stát a digitalizaci toho či onoho, zdravotnictví dostupné, školství super, atd. Největším předvolebním problémem této vlády je věrolomnost.
Negativní kampaň
Vít Rakušan teď svolává schůzku, kde se mají strany této vlády plus Piráti, kteří ve vládě byli – teď už nejsou, protože byli vyhozeni po zpackané digitalizaci stavebního řízení a trapně si hrají na opozici –, zavázat, že nepodpoří vládu hnutí ANO. A k čemu to?
Když jde o Česko až teď a Fialovo fotbalové Euro. A národní pták bude?
Kdyby dobře vládli, kdybychom se rochnili v domácím blahobytu, daně byly nízké, bydlení dostupné, zboží levné, zkrátka a dobře, kdyby se dobře žilo, byli by všichni odolní nejen vůči jakýmkoliv dezinformacím, ale především by opozice neměla šanci. Přítomnost (dle koalice TOP 09, lidovců a ODS) lídrů opozice Babiše, Konečné a Okamury v nadživotní velikosti na jedné z hlavních předvolebních akcí koalice SPOLU napovídá ledacos o tom, kdo tuší, že mu zvoní hrana voličské podpory.
Před nějakou dobou jsem dělal rozhovor s jedním zahraničním státníkem, mnohokrát opakovaně zvoleným do nejvyšší funkce. A mimo jiné jsem se jej zeptal na tajemství úspěchu. Řekl mi, že v první řadě je nutné se postarat o vlastní lidi, neboť ti, kteří vás zvolili, vás zvolí znovu, a ti, kteří vás nezvolili, vás možná z vděku zvolí, nebo alespoň nebudou volit konkurenci či opozici.
Tato vláda podle sociologických průzkumů vlastní voliče zklamala a odradila a voliče opozice namotivovala. A teď se snaží strašením opozicí a poukazy na zahraničí (jako by doma nebylo problémů více než dost) přesvědčit, že tentokrát sliby budou platit. Pozitivní kampaň žádná, negativní vládne, a ještě tvrdí, že straší ti druzí, vyvedení v nadživotní velikosti. Zbývá jen zvážit, je-li to smutné, či směšné, nebo obojí.