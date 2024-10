SPOLU chyceni, SPOLU pověšeni. Fiala a Rodri

Zvlášť když ODS třímá pevně v rukou, v čele TOP 09 je pořád Markéta Pekarová Adamová a lidovci sice vyměnili Mariana Jurečku za Marka Výborného, ale to je z myšlenkového hlediska „vyhoď jako zahoď“.Účtovat s koalicí SPOLU se bude až po volbách.

Pokud by měl shodou okolností Fiala opět možnost podílet se na sestavování vlády bez Andreje Babiše a hnutí ANO, postaví mu zřejmě jeho spolustraníci u stranického sídla sochu. Jestliže ne, což se v tuto chvíli jeví pravděpodobněji, bude pro lídry stran koalice platit ono okřídlené: SPOLU chyceni, SPOLU pověšeni.

Vzhledem ke stávajícímu rozložení sil bude zajímavé sledovat, jak hodlá Fiala mizerným číslům z průzkumů čelit. Zatím se z četby jeho statusů – či spíše příspěvků Týmu Petra Fialy na sociálních sítích – zdá, že jdou poněkud v duchu cimrmanovské hlášky: „Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá.“V minulém týdnu to skoro působilo, že Fiala, respektive jeho Tým, trpí nějakou manickou psychózou.

Během pouhých čtrnácti hodin zveřejnili hned čtrnáct výkřiků. Tady jsou některé z nich: „Děláme všechno pro to, abychom postupně uzdravili české veřejné finance. – Děláme všechno pro to, abychom podpořili růst ekonomiky, růst firem a růst lidského potenciálu. – České školství bude odpovídat požadavkům 21. století a tomu, co od něj oprávněně očekáváte vy. – V tomto volebním období zprovozníme 207 km dálnic a u dalších 260 km zahájíme stavbu. – Konsolidujeme veřejné finance i při tom, že dokážeme rekordně investovat.“

Člověk si tak nějak vybavil parafrázi další nezapomenutelné hlášky z jiného díla dvojice Smoljak–Svěrák, z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! „Náš ústav se vám, pane Fialo, mými ústy co nejsrdečněji omlouvá za toto politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let!“

Ale nebojte, po čtrnácti výkřicích během čtrnácti hodin došlo na Fialovu facebookovém profilu i na pointu. „Chápu, že lidé jsou nespokojení a mají obavy. Prošli jsme covidem, energetickou krizí, inflační krizí, kousek od nás je válka.

Pro řadu lidí a jejich domácí rozpočty to nebylo jednoduché, tomu všemu rozumím,“ napsal na sociální sítě Tým Petra Fialy. „Čemu nerozumím, je, že si někdo myslí, že by to mohl vyřešit Andrej Babiš, který to jako premiér nezvládl. Jediné, co dokazuje, je, že se umí starat o sebe a svůj majetek,“ dodal. Takže klid, bude to zase jako vždycky…

Naštěstí premiér Fiala není jen politik, ale i obyčejný člověk. Třeba sleduje fotbal. Sice nefandí žádnému konkrétnímu týmu, ale má rád anglickou ligu a fandí „dobrému fotbalu“, což je hláška, kterou fotbaloví fanoušci úplně nesnášejí. Je to asi ve stylu: Nefandím ani ODS, ani hnutí ANO, jsem fanouškem dobré politiky.

Poté, co premiér onehdy přirovnal svoji vládu k Liverpoolu hrajícímu pod vedením Jürgena Kloppa totálně útočný fotbal, teď okomentoval i udělení Zlatého míče Španělovi Rodrimu z Manchesteru City. „Zlatý míč pro Rodriho mě potěšil. Defenzivní záložníci nebývají pro média a veřejnost takové hvězdy jako ofenzivní hráči.

Přitom je jejich význam zásadní. Rodri je mimořádný hráč, rozdílový, jak pro City, tak pro španělskou reprezentaci,“ napsal Tým Petra Fialy a vychválil i to, že Rodri je „jeden z mála profesionálů ve světovém fotbale, kteří při všech nárocích dokázali vystudovat vysokou školu“. Tak vidíte, a to Rodri ani nestudoval v Brně…