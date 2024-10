Koalice Spolu uvízlá v roce 2021 zdobí shnilé ovoce

Předseda vlády Petr Fiala držel řeč, v níž varoval před nástupem levicových populistů a extremistů. Je jen čirá náhoda, že jeho proslov vypadal jako zkopírovaný z dokumentu „Projev na zahájení horké fáze kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny“? Poučné čtení datované 20. září 2021 je stále dostupné na stránkách ODS.

Prvních zhruba pět odstavců variuje známá témata: „Buďto v nadcházejících volbách zvítězí populisté a extremisté a spolu s nimi i nezodpovědnost, rozhazování a utahování šroubů.“ Případně: „Není třeba mít příliš velikou fantazii na to, abychom věděli, jak by to mohlo skončit, pokud se moci v naší zemi znovu chopí ANO za podpory SPD, komunistů, případně dalších extremistických stran. Když vyhrají populisté a extremisté, udělají z nás během několika let nevýznamnou, izolovanou, chudou a ohroženou zemi na východě Evropy“.

Jsou tvůrci (ať už sám pan premiér či jeho úžasný marketéři, kteří vymysleli video s Nutellou a vstup na TikTok, který ještě před rokem Petr Fiala zavrhoval jako nebezpečný podrývačský nástroj Číny) tak neoriginální, líní nebo prostě jen zamrzli a uvízli v roce 2021, protože nic jiného nemají? Nebo je to psychologická projekce těch, kteří z nás udělali tak významnou zemi v zahraničí, že eurokomisařem má být Josef Síkela za účelem zvyšování blahobytu mimo Evropskou unii rozvojovou pomocí?

Projev roku 2021 pokračuje coby dokument doby usvědčující stávající vládu v roce 2024 z jejích neúspěchů, porušených slibů předvolebních i povolebních. Je v něm vše, co žijeme.

Shrnují to dobře slova předsedkyně Pekarové, která letos při oznámení záměru oznámit společnou koalici řekla: „Slováci teď na vlastní kůži poznávají, jak mohou populisté ve spolupráci s extremisty negativně ovlivňovat jejich životy – od snížení životní úrovně, zdražování potravin až po zvyšování kriminality, jež je nepostižitelná kvůli novele zákona, která snížila tresty pro pachatele trestné činnosti.“

Když odmyslíme opovrženíhodné odvádění pozornosti na Slovensko, kde nevolíme plus Dozimetr a různé jiné korupční aféry a skandální pokus zvýšit si letos zase platy, nejsou slova o hospodářských problémech projev psychologické projekce Markéty Adamové Pekarové? Popis „snížení životní úrovně, zdražování potravin“ přesně sedí na tři roky této vlády.

Kdo jsou tedy v ní extremisté a populisté? Slova Mariana Jurečky z roku 2021 i letošního plus jeho činy v mezidobí dokazují, že samozvané sociální svědomí vlády je černé jako hluboká noc bez hvězd. Samozvaný boj proti extremistům, populistům, krajní pravici i levici ukazuje, kudy se projekt Spolu hodlá vydat.

Představitelé této nesourodé koalice to ostatně říkají na všech stranách. V kostce shrnuto tvrdí, že se jim sice zas tak moc nedařilo, ale už dařit bude. Tudíž vytáhli negativní kampaň nejen domácí, ale také destruující vztahy s Maďarskem a Slovenskem, jako by si tam snad lidé nemohli volit, koho chtějí. Nebo jako bychom snad volili tam, a ne u nás.

Nebo jako by se našim aktuálním nájemníkům vládních paláců a vládních poslaneckých lavic líbilo, kdyby se politici jiných států vměšovali nactiutrhačně do naší domácí politiky tak, jako to oni dělají s oblibou Slovákům a Maďarům (na jiné a větší si netroufají).

Matouš nám v knize knih sděluje: „Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci.“ Na domácím poli tato vláda selhala, naštvala voliče své a utvrdila voliče opoziční.

Do důchodu chce hnát lidi později s méně penězi, spojila v odporu vůči sobě odbory i zaměstnavatele, kumulativní inflace zhruba třicet procent, porodnost vysoká jako strniště posekané louky, daně vyšší, služby státu menší, ideová cvičení, nálepkování, samozvaný boj s údajnými dezinformacemi, které ani nedokáží jasně označit.

Negativní kampaní chtějí voliče vyděsit

Ovoce pětikoaliční politiky chutná jako nahnilé jablko (piráti byli vyhozeni, ale pěstovali vesele také, to jim nikdo upřít nemůže a nechce). Své ovoce shnilé se však lidovci, topkači a torzo ODS spolu snaží načančat a negativní kampaní voliče vyděsit.

Zčásti, aby nevolili opozici – ANO, SPD, STAČILO!, SOCDEM, Přísahu či Motoristy sobě, zčásti, aby nevolili koaličního parťáka STAN. Už za rok uvidíme, kdo se s chutí zakousne do plodu dužiny shnilé. Kolik voličů nechá se utáhnout na vařené nudli falešných hodnotových válek družiny morální hysterie v roce 2025. V roce 2021 od opozice ODS, KDU-ČSL a TOP09 bylo očekávatelné a snadné úspěšné praní do vlády ANO a socialistů.

Voliče Babiš a spol naštvali sice hospodářsky úspěšnou, ale covidově otravnou politikou. Kulisy se ovšem za tři roky nynější vlády bývalé opozice změnily a rétorika na tom nic nezmění. Zamáznou hospodářské diletantství tři strany účelově spojené v koalici SPOLU otevřeným přiznáním, že samy schopné vyhrát nejsou? Negativní kampaň, tedy říkat, co strana nechce, je stejně zlá, jako volit menší zlo, což je také zlo.