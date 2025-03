SPOLU, ovšem v rozhrkaném autobusu. Nabízí se ale jiná alternativa ke svezení?

Podpis memoranda o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ve volbách do Sněmovny v příštím roce | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Nevíme, zda SPOLU v kampani znovu nasadí volební autobus. Kdyby ale chtěla použít ten původní, navíc tak, aby symbolizoval její čtyřletou společnou cestu, kodrcala by se v otřískaném a všelijak odřeném vehiklu.

S jednou gumou píchlou s několika rozbitými skly, by se bus dýchavičně snažil překonat stoupání za řevu a klepání špatně seřízeného motoru a v oblacích načernalého kouře z výfuku. Odrážel by tudíž daň za vládnutí, ale též chyby představitelů Spolu, výrazně zhoršenou geopolitickou situaci a rovněž trochu smůly.

Smolný je určitě odchod Markéty Pekarové Adamové z vysoké politiky kvůli zdravotnímu stavu. I čistě marketingově, poněvadž vizuál tří tváří s ní ztrácí minimálně 90 % přitažlivosti, přičemž vystřídání Mariana Jurečky Markem Výborným nutno označit za konstantu.

I kdyby se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek snažil sebevíc, v tomto ohledu končící předsedkyni TOP 09 rozhodně nenahradí. A byť ve značné části společnosti vyvolávala až zavilý odpor, zároveň své straně zajišťovala jádro příznivců, s nímž mohla pomýšlet alespoň na pět procent nebo možná i trochu na víc.

„Topku“ sice na první pohled před gilotinou uzavírací klauzule chrání právě účast v koalici SPOLU, avšak potenciální přínos každé z participujících stran se promítá i do jednání o sestavení kandidátních listin. A podíl příznivců TOP 09 po avizovaném odchodu stávající šéfky dle sociologických průzkumů ještě o něco poklesl.

Hlasy z Ústecka

Není divu, že v ODS mnozí nemají příliš pochopení pro zařazování kandidátů dvou menších koaličních stran na čelní místa krajských listin.

Minulý týden se proti němu ozvali představitelé ODS z Ústeckého, Královéhradeckého i Jihočeského kraje, kteří nepodpořili koaliční smlouvu, byť jinak ve straně celkem hladce prošla. Na severu Čech sice ODS nemá zrovna nejlepší renomé, leč dokáže si tam alespoň udržovat nějakou podporu.

Lidovci jsou v těchto drsných končinách marginální, TOP 09 jakbysmet. Nasazení „topkaře“ coby krajského lídra tak opravdu nedává moc logiku. Respektive ano – jde o mechanickou kompenzaci TOP 09 za ztrátu lídrovství v Praze, kde měla kandidovat právě Markéta Pekarová Adamová.

Jihočeská ODS bude tratit

Podstatu problému a rovněž vnitřního života českých stran pěkně ilustruje Jihočeský kraj. Tamní hejtman i oponent Petra Fialy Martin Kuba si veřejně postěžoval, že stranická centrála vyjednala – navzdory původní dohodě – zástupcům ODS jen první dvě místa, nikoliv tři. V krajských volbách tam přitom ODS pod Kubovým vedením získala skoro 50 % hlasů.

Nicméně ve sněmovních volbách se v Jihočeském kraji minule rozdělovalo 13 mandátů. Pokud by tedy koalice SPOLU na jihu Čech získala 20 % hlasů, což nyní v celostátních průzkumech zpravidla nemá, obdržela by za ně asi jen tři mandáty. Za 5 % by tam bylo k mání přinejlepším jedno křeslo, přičemž TOP 09 i lidovci se nyní celostátně potácejí ještě níže.

Ve své vlastní optice tak jihočeská organizace ODS prostě přichází o jednoho z tří možných poslanců, přičemž může argumentovat, že kdyby občanští demokraté startovali ve volbách zcela samostatně, dostanou v jižních Čechách více hlasů než koalice SPOLU.

A co hůř, v osmi krajích se strany nejspíše poperou o maximálně pět až dvanáct křesel. A tudíž za 20 % budou jistě k mání jen dvě či jedno. Plyne z toho jedno praktické poučení: tříčlenná koalice u nás dává smysl, jen pokud se její podpora blíží třiceti procentům a pokud každá ze tří zúčastněných stran disponuje solidní voličskou bankou, jinak logicky propukají ostré hádky o místa na kandidátních listinách a možná i zběsilá kroužkovací kampaň, která způsobí totální chaos.

Má tedy Petr Fiala vůbec šanci atakovat třicetiprocentní hranici? Odchod Jana Zahradila z ODS mu moc neublíží, poněvadž voliči, jimž imponoval, už dávno migrovali někam k Trikoloře nebo k Motoristům. Jako svou prioritu číslo jedna nyní SPOLU prezentuje bezpečný stát, který modernizuje armádu a investuje do obrany. Z věcného hlediska jde o prioritu jistě správnou, na aktuálním českém volebním trhu se však zároveň jedná o těžko prodejné zboží.

Podpora Ukrajiny nyní znamená boj na dvou frontách: proti Putinovi i proti Trumpovi. Což sice hodně lidí stále přijme jako výzvu, většina ovšem asi popřeje sluchu těm, podle nichž je třeba nechat Trumpa dojednat jakýkoliv mír (tedy vlastně donutit Ukrajinu ke kapitulaci) a peníze za zbrojení nasypat na důchody nebo na levné byty.

Voliči koalice SPOLU z roku 2021 si však budou při pohledu na onen fiktivní rozhrkaný volební autobus muset položit otázku, zda se jim tu, kromě STANu a Pirátů, vůbec nabízí nějaká alternativa ke svezení. Čili Petr Fiala šanci na 30 % stále má.