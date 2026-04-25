Ruku na srdce: slíbil by to kdokoliv z vás, kdyby vás předtím vybombardovali a pozabíjeli vám většinu vedení země? Ne, Írán teď napře, klidně tajně, ještě víc síly, aby bombu vyvinul a mohl při příští krizi prohlásit: pokud nás budete bombardovat, použijeme naši ultimátní zbraň.
A Trump to ví. Ví, že se dostává do neřešitelné situace, a proto kolem sebe kope. Není moc prostoru k uhrání vítězství, které sliboval. Krom toho ho válka unavuje, protože ho kvůli ní přestávají jeho voliči obdivovat.
I z řad jeho influencerů se šíří zprávy, že by měl být odvolán z pozice prezidenta.
Proto neustále kope i do Severoatlantické aliance a jasně říká, že když mu jeho spojenci nechtějí pomoci v Hormuzu, on jim třeba příště nepomůže, až se do Evropské unie povalí hordy z východu.
Na jednu stranu má pro zlost plné právo, vždyť spojenci jsou od toho, aby pomáhali, nebo přinejmenším neškodili. Tedy nebránili přesunu amerických letadel a zařízení do války proti Íránu. Jako Španělsko či Itálie.
A mohli alespoň jednu vojenskou loď poslat na pomoc do blízkosti Hormuzu, aby se neřeklo. Aby se Trump najedl a koza zůstala celá. Ale oni odmítli vše. Prostě chyba.
Vztahy na bodu mrazu
I proto se nyní NATO ocitlo nejblíže tomu, co kdysi francouzský prezident Emmanuel Macron označil za jeho mozkovou smrt. Jisté je, že vztahy mezi Spojenými státy a třeba Francií či Španělskem jsou na bodu mrazu. Obecně s celou Evropskou unií.
Náhrobní kámen však ještě není třeba stavět. NATO i toto napětí přežije, jen je otázka, v jakém stavu. Teď leží na kapačkách. A otázka je, zda by Trump pomohl, kdyby Rusové začali provokovat třeba v Pobaltí. S vysokou pravděpodobností však ano.
Jde o geopolitiku. Letecké a armádní základny, které má v Evropě, potřebuje. Jako převodovou páku, kterou používá při projekci své moci na Blízkém východě, v Evropě či Africe. Takže ne, USA z NATO neodejdou, i přes Trumpovy divoké výkřiky, protože tak dalekosáhlý krok by mu musel potvrdit i Kongres. A tam ani republikáni nemají náladu rušit spojenectví, které mohou ještě v budoucnu potřebovat.
Vztahy se však budou nějakou dobu ze vzájemné nedůvěry vzpamatovávat. Doufejme, že se vnější politické hádky nepropíší příliš hluboko do armádních struktur, protože právě na jejich spolupráci závisí případné odražení společného nepřítele.
Evropská noha NATO však jasně vzkázala, že se nechce stát hluchým podporovatelem Donalda Trumpa v jeho divokých a nepřipravených výbojích, které způsobují víc škody než užitku. A že je ochotná se v rámci Aliance jen bránit.
To je v pořádku, státy EU mohou mít sebevědomí, ale musejí umět nést následky. A musejí víc investovat do obrany, aby se případně dokázaly ubránit samy. Mohou však očekávat, že Američané nejspíš ořežou počet svých vojáků v Evropě a budou chtít ještě větší výpalné za ty, co tu zůstanou.
Chladná atmosféra vydrží do konce Trumpova mandátu a pak se uvidí, zda Aliance postupně ztratí význam, anebo evropští spojenci najdou s novým americkým prezidentem společnou řeč. I kvůli nejistotě v mezinárodní politice by bylo dobré se dohodnout.