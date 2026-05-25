Nakonec to ovšem dopadlo jinak. Místo obří podívané s výkony, které měly pokořit stávající světové rekordy, šlo o hry s pár disciplínami a s ani ne padesáti sportovci. Šlo o výsledek tlaků sportovních federací, kterým se takovéto hry s povoleným dopingem pranic nelíbí. A nechtějí atlety, kteří se jich účastní, pouštět do svých soutěží.
Navíc se zdá, že sami organizátoři Enhanced Games narazili na dost malý zájem diváků a také dost malý zájem farmaceutických firem a výrobců podpůrných preparátů. Prostě nevyšlo to tak, jak si na začátku představovali. Lidé asi nechtějí vidět závody pokusných králíků výrobců chemických preparátů.
Doping je stále všeobecně nepřijatelný. Byť je otázkou, nakolik jsou výkony dnešních čistých sportovců skutečně jejich výkony a nakolik se na nich podílí jejich lékaři, dietologové a další odborníci na zdraví. Ne dopingem, ale zdravotní intervencí.
A proč je třeba příprava atletů na závody ve velkých nadmořských výškách povolena, ale hormon podporující tvorbu červených krvinek ne. Obojí funguje analogicky, avšak jen jedno je doping. Byť si původně vlastníci Enhanced Games mysleli (jsou mezi nimi Peter Thiel, známý investor do technologických firem v Silicon Valley a fond 1789 Capital, kde působí Donald Trump mladší), že právě tohle stigma smažou.
Vzory správného chování
Mělo by to určitou logiku. Ve skutečnosti se totiž dost dopuje i v normálním sportu. Odhady mluví o desítkách procent sportovců, byť se to potvrdí jen u pár procent. Zdravotní následky jsou často tristní. Podle některých expertů a investorů by odborně kontrolovaný pokud možno nezávadný doping byl pokrokem a možná by i pomohl vylepšit člověka.
Mimochodem, i to, že se na Enhanced Games nepovedlo prolomit světové rekordy, možná ukazuje na to, že ani oficiální sport není tak čistý, jak se tváří. A že prostě jde o soutěž otevřeně prohnilých proti utajeně prohnilým a ti, kteří využívání chemie tají, zatím vyhrávají. A tak to zřejmě ještě nějaký čas zůstane.
Ostatně, ono i předstírání ctnosti má svou funkci. Pokud ve společnosti zůstává aspoň to, ukazuje se tím, co je správné a některé lidi to může vést ke ctnostnému chování. Prostě vzory správného chování hrají svoji roli. Což je mimochodem zřejmě slušná rána pro Thiela. Ten je totiž známý tím, že se snaží podkopat a zničit některé tradiční instituce, jako jsou univerzity či tradiční média a konec konců i moderní stát a sport bez dopingu, i když tvrdí, že zastává konzervativní hodnoty. Ke kterým určitá deklarace ctnosti, byť leckdy pokrytecká, prostě patří.