Co ukazují hry s povoleným dopingem? Ve sportu bojují prohnilí proti prohnilým a není to špatně

Marek Hudema
Komentář   17:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ve Spojených státech proběhly první Enhanced Games (Vylepšené hry), které se podle původních představ zakladatelů měly stát konkurentem olympiády. Hry, kde doping není zakázán a pronásledován, ale oficiálně povolen. Měly přinést nové světové rekordy a podle některých také konec předstírání, že za famózními výkony sportovců nestojí i skvělé výkony farmaceutického průmyslu. Vše navíc mělo být pod zdravotním dohledem, takže se předpokládalo, že to bude bezpečné.
Momentka od bazénu během Enhanced Games v Las Vegas

Momentka od bazénu během Enhanced Games v Las Vegas | foto: Jae C. HongAP

Řecký plavec Kristian Gkolomejev na Enhanced Games.
Kolumbijský vzpěrač Juan Solis během Enhanced Games v Las Vegas.
Řecký plavec Kristian Gkolomejev se díky světovému rekordu na 50 metrů volně...
Fred Kerley během běhu na sto metrů v rámci Enhanced Games v Las Vegas
17 fotografií

Nakonec to ovšem dopadlo jinak. Místo obří podívané s výkony, které měly pokořit stávající světové rekordy, šlo o hry s pár disciplínami a s ani ne padesáti sportovci. Šlo o výsledek tlaků sportovních federací, kterým se takovéto hry s povoleným dopingem pranic nelíbí. A nechtějí atlety, kteří se jich účastní, pouštět do svých soutěží.

Navíc se zdá, že sami organizátoři Enhanced Games narazili na dost malý zájem diváků a také dost malý zájem farmaceutických firem a výrobců podpůrných preparátů. Prostě nevyšlo to tak, jak si na začátku představovali. Lidé asi nechtějí vidět závody pokusných králíků výrobců chemických preparátů.

Doping je stále všeobecně nepřijatelný. Byť je otázkou, nakolik jsou výkony dnešních čistých sportovců skutečně jejich výkony a nakolik se na nich podílí jejich lékaři, dietologové a další odborníci na zdraví. Ne dopingem, ale zdravotní intervencí.

Maraton pod dvě hodiny. Dočkáme se i další mety, nebo se blížíme hranici biologických limitů?

A proč je třeba příprava atletů na závody ve velkých nadmořských výškách povolena, ale hormon podporující tvorbu červených krvinek ne. Obojí funguje analogicky, avšak jen jedno je doping. Byť si původně vlastníci Enhanced Games mysleli (jsou mezi nimi Peter Thiel, známý investor do technologických firem v Silicon Valley a fond 1789 Capital, kde působí Donald Trump mladší), že právě tohle stigma smažou.

Vzory správného chování

Mělo by to určitou logiku. Ve skutečnosti se totiž dost dopuje i v normálním sportu. Odhady mluví o desítkách procent sportovců, byť se to potvrdí jen u pár procent. Zdravotní následky jsou často tristní. Podle některých expertů a investorů by odborně kontrolovaný pokud možno nezávadný doping byl pokrokem a možná by i pomohl vylepšit člověka.

Mimochodem, i to, že se na Enhanced Games nepovedlo prolomit světové rekordy, možná ukazuje na to, že ani oficiální sport není tak čistý, jak se tváří. A že prostě jde o soutěž otevřeně prohnilých proti utajeně prohnilým a ti, kteří využívání chemie tají, zatím vyhrávají. A tak to zřejmě ještě nějaký čas zůstane.

Hokej od Kyjeva po Hormuz. Play-off začalo dávno před zahájením turnaje

Ostatně, ono i předstírání ctnosti má svou funkci. Pokud ve společnosti zůstává aspoň to, ukazuje se tím, co je správné a některé lidi to může vést ke ctnostnému chování. Prostě vzory správného chování hrají svoji roli. Což je mimochodem zřejmě slušná rána pro Thiela. Ten je totiž známý tím, že se snaží podkopat a zničit některé tradiční instituce, jako jsou univerzity či tradiční média a konec konců i moderní stát a sport bez dopingu, i když tvrdí, že zastává konzervativní hodnoty. Ke kterým určitá deklarace ctnosti, byť leckdy pokrytecká, prostě patří.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.