Nezajímají mě. Nevím, proč by mě zajímat měly. Se svým postojem jsem ale poměrně osamocený. Zvlášť mezi muži. Podle webu statista.com nás sport nesleduje jen čtrnáct procent. Žen nefanynek je víc, 36 procent. Oba údaje pocházejí ze Spojených států. Pro Česko jsem podobná data nenašel. Pravděpodobně neexistují. Kdyby někdo příslušný průzkum udělal, asi by ale vyšel plus minus podobně. Těch čtrnáct procent mě popravdě dost zarazilo.
Čekal bych, že nefanoušků bude ještě méně. Co se pamatuji, byl jsem vždycky se svým vztahem ke sportu exot. Nesleduji ho celý život.
Jediná výjimka je posledních několik let vánoční regata ze Sydney do Hobartu. I tu ale konzumuji dost neobvyklým způsobem. Moderní superjachty s profi posádkami zvládnou trasu dlouhou 630 námořních mil pod dva dny. Mě ale baví amatéři bez šance na vítězství. Plují týden i víc.
V Česku nejoblíbenější sporty, fotbal a hokej, mě neskonale nudí. Chodil jsem na gympl v době olympiády v Naganu. Matně si vzpomínám, že jsme ve škole hromadně sledovali hokej. Z mého pohledu to byla příšerná otrava. Raději bych se snad i učil. Moje nejjasnější vzpomínka je, že spolužáci po vítězství českého týmu namalovali křídami obří českou vlajku přes celou tabuli. Když měla začít hodina, nechtěli ji smazat.
Vzal jsem houbu a udělal to. Jeden ze studentů od nás ze třídy pak poslal od lavice k lavici oběžník, co by se mi za to mělo udělat. Byl samozřejmě míněný z legrace. Můj vztah k oné olympiádě však i tak poznamenal.
Pamatuji si, že v Praze Na Knížecí stávala dlouho hospoda jménem Nagano 98. Úmyslně jsem se jí vyhýbal. Pravda, jednou jsem poblíž čekal na nějaký noční spoj. Byla zima. Tak jsem do té knajpy vlezl a dal si čaj.
Kromě nesledování sportu totiž taky skoro nepiju alkohol. Připadal jsem si jako na nepřátelském území. Dnes už je knajpa mnoho let zbořená.
Důvod, proč mě sport nezajímá, bych hledal těžko. Podle mě je to tak i s jinými věcmi. Člověk potřebuje pohnutky, aby něco dělal. Když něco nedělá, obejde se bez nich.
Přímá úměra
Žijeme ale v době, kdy stačí hodit kamenem do křoví a člověk trefí nějakého vědce. Každý z nich si musí najít otázku, kterou chce řešit. Nejspíš proto jsem po vcelku krátkém Googlení narazil na akademickou práci, která se motivací nefanoušků přece jen zabývala. Je pod ní podepsaná skupina autorů vedená Heath McDonaldem z Královského technologického institutu v Melbourne.
Vyšla v časopisu Sport Management Review. Zaměřuje se na marketing. Autoři by proto lidi, kteří se nezajímají o sport, rádi přesvědčili, aby se o něj zajímat začali. K tomu je ale potřeba o nich napřed něco vědět.
McDonald a spol. zorganizovali online průzkum. Zúčastnilo se ho 3 946 respondentů. Vědci je pak pomocí statistických metod rozdělili podle vztahu ke sportu do pěti skupin. Speciálně jim šlo o vztah k Australské fotbalové lize.
Nejzajímavější byla bezpochyby první skupina. Výzkumníci ji nazvali rovnou Hateři. Tito lidé sport vyloženě neměli rádi. Mělo by jich být 21,1 procenta. Výzkumníci ovšem počítají muže i ženy dohromady. Z toho plyne, že americká čísla zmíněná na začátku by mohla zhruba platit i jinde.
Hateři si prý ligu spojují se slovy jako „hloupý“, „nudný“ nebo „alkohol“. Volný čas tráví kulturními zájmy. Příklad je třeba čtení. Věnují se i činnostem typu zahradničení. Obojí by se dalo čekat. Zaujala mě ale jiná věc.
Averzi ke sportu podle vědců vyvolává jeho všudypřítomnost. Vyhnout se mu vyžaduje úsilí. Čím víc ho člověk vynaloží, tím silnější je pak jeho nechuť.
Něco na tom bude. Moderní technologie naštěstí nerovný zápas se sportem usnadňují. Člověk si aspoň může na webu skrýt slova nebo hashtagy typu #mshokej. Letos jsem to málem zapomněl udělat. Jdu to napravit.