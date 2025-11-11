Na sex v letadle plném cestujících každý nemá

Co mne na tom zajímalo, nebyla však sama exhibice, nýbrž slalomářova (šlo o vodního slalomáře) ublíženost. Zákaz činnosti považoval za nespravedlivý a tvrdil, že kdyby byli sportovci přiměřeně podporováni, neměl by potřebu takové věci dělat. Skoro to vypadá, že si účet na platformě OnlyFans založil z nouze. Ale neprohloupil. Za půl roku si měl přijít v přepočtu skoro na tři miliony korun. Došlo mi, na čem je založen úspěch instagramových přeborníků s tisícovkami sledujících a jako bych taky začala chápat i ty náckovské posty Filipa Turka. Asi neměl nervy na sex v letadle…
Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal
Fakt je, že hlubokomyslnými úvahami a decentními fotografiemi moc fanoušků nenaberete, aspoň pokud už jste je neměli třeba z televize. Ale zase se pak nemusíte omlouvat (… byla to blbost, dneska se stydím). Konkurence je ovšem velká. Už nestačí zveřejnit například nahatou fotku, která by v mém mládí způsobila nebetyčný skandál. Mravokárné řeči v té souvislosti ale vést nemíním. Naopak přemýšlím, jestli jsme v tom mládí nedělali jiné blbosti hodné dodatečného studu. A našly by se.
V dětství bylo například naší oblíbenou zábavou zvonění. To jste zazvonili na starou domovnici, nebo na jiného starého člověka, u něhož byla jistota, že bude hodně nadávat, a utekli jste. Nápad to byl většinou klučičí, ale já s pobavením přihlížela a útěku se s chutí účastnila.
Když jsem se zapojila do nejapného žertu se servisem, už jsem ale dítě nebyla. Dva kamarádi mě tenkrát přemluvili, ať si v provozovně zabývající se pronajímáním různého zboží (ano, takové existovaly už tenkrát) půjčím na jméno jejich marnivé sestřenice porcelánový servis pro dvanáct osob, že jí ho jako dají k narozeninám a ona se bude divit, až jej bude muset vrátit. Myslím, že měli k dispozici i její občanku, protože jinak by mi nic nepůjčili. Byl to nejen podvod, ale i dost pitomý vtip, protože chudák sestřenice posléze platila nemalé penále z prodlení. Přitom moji spoluviníci nebyli žádní pitomečkové. Jejich jména ověšená akademickými tituly budí už celá desetiletí respekt.
Hlavně pozitivně a pokud možno super
Pokračovat ve výčtu vlastních blbostí nebudu, i když bych ještě mohla. Soutěžit v pokání s chlápkem, co se před třiceti lety octl jako turista v katakombách katedrály svatého Štěpána, štípnul tam lebku a teď ji vrátil, totiž nemíním. Jediné, co chci říct, je, že neškodí udělat občas inventuru svých skutků. Trénuje to paměť.