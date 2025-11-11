Na sex v letadle plném cestujících každý nemá

Radka Kvačková
Poslední slovo   20:00
Dvě zprávy mne zaujaly. Jedna byla o zloději, který před šedesáti lety ukradl v katakombách vídeňského chrámu jakousi lebku a teď se rozhodl ji s omluvou vrátit, druhá o britském sportovci, jenž vyfasoval dvouletý zákaz závodění za to, že nahrál na instagramový účet naturalistické záběry ze svého sexuálního života. Zdálo se mu cool ukázat veřejnosti, že zvládne sex provozovat nejen v soukromí, ale i v letadle, ano, uprostřed ostatních cestujících.

Radka Kvačková | foto: Lidovky.cz

Co mne na tom zajímalo, nebyla však sama exhibice, nýbrž slalomářova (šlo o vodního slalomáře) ublíženost. Zákaz činnosti považoval za nespravedlivý a tvrdil, že kdyby byli sportovci přiměřeně podporováni, neměl by potřebu takové věci dělat. Skoro to vypadá, že si účet na platformě OnlyFans založil z nouze. Ale neprohloupil. Za půl roku si měl přijít v přepočtu skoro na tři miliony korun. Došlo mi, na čem je založen úspěch instagramových přeborníků s tisícovkami sledujících a jako bych taky začala chápat i ty náckovské posty Filipa Turka. Asi neměl nervy na sex v letadle…

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Fakt je, že hlubokomyslnými úvahami a decentními fotografiemi moc fanoušků nenaberete, aspoň pokud už jste je neměli třeba z televize. Ale zase se pak nemusíte omlouvat (… byla to blbost, dneska se stydím). Konkurence je ovšem velká. Už nestačí zveřejnit například nahatou fotku, která by v mém mládí způsobila nebetyčný skandál. Mravokárné řeči v té souvislosti ale vést nemíním. Naopak přemýšlím, jestli jsme v tom mládí nedělali jiné blbosti hodné dodatečného studu. A našly by se.

V dětství bylo například naší oblíbenou zábavou zvonění. To jste zazvonili na starou domovnici, nebo na jiného starého člověka, u něhož byla jistota, že bude hodně nadávat, a utekli jste. Nápad to byl většinou klučičí, ale já s pobavením přihlížela a útěku se s chutí účastnila.

Když jsem se zapojila do nejapného žertu se servisem, už jsem ale dítě nebyla. Dva kamarádi mě tenkrát přemluvili, ať si v provozovně zabývající se pronajímáním různého zboží (ano, takové existovaly už tenkrát) půjčím na jméno jejich marnivé sestřenice porcelánový servis pro dvanáct osob, že jí ho jako dají k narozeninám a ona se bude divit, až jej bude muset vrátit. Myslím, že měli k dispozici i její občanku, protože jinak by mi nic nepůjčili. Byl to nejen podvod, ale i dost pitomý vtip, protože chudák sestřenice posléze platila nemalé penále z prodlení. Přitom moji spoluviníci nebyli žádní pitomečkové. Jejich jména ověšená akademickými tituly budí už celá desetiletí respekt.

Hlavně pozitivně a pokud možno super

Pokračovat ve výčtu vlastních blbostí nebudu, i když bych ještě mohla. Soutěžit v pokání s chlápkem, co se před třiceti lety octl jako turista v katakombách katedrály svatého Štěpána, štípnul tam lebku a teď ji vrátil, totiž nemíním. Jediné, co chci říct, je, že neškodí udělat občas inventuru svých skutků. Trénuje to paměť.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.