Ne, že by dnešní vláda nějak zvlášť nesnášela zdravou výživu, již měla nová norma napříště přinést, ale rozhodla se její normy pouze doporučovat, nikoli zavádět vyhláškou. Mezi doporučováním a zaváděním je ovšem zásadní rozdíl. Když něco doporučujete, nemůžete to vyžadovat, případně sankcionovat pokutami. Přitom se počítalo s tím vyžadováním, vždyť jde o děti. Proto taky pracovaly na zásadách celé týmy nutričních a dalších odborníků. Zajímalo mne, k čemu došly, takže jsem si v návrhu vyhlášky trochu četla. Musím říct, že se mi to zdálo docela zajímavé. Předpokládám nicméně, že si v nich četly i kuchařky škol, případně další odpovědní pracovníci škol, v jejichž kůži bych asi být nechtěla.
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Co v těch normách a paragrafech stojí? Například, že průměrná denní spotřeba ryb, měkkýšů a korýšů má činit u dětí mezi sedmi a deseti lety 11 gramů na den, u jedenáctiletých až čtrnáctiletých 13 gramů denně, u patnáctiletých už 16 gramů. Jak ty měkkýše rozpočítat? A jak mít neustále na paměti, že „poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků v rámci spotřeby ve skupině tuk volný je minimálně 2,1 ve prospěch tuků rostlinných.“ Z toho by mi při vaření šla hlava kolem.
A to nemluvím o paragrafu, který říká, že „průměrná měsíční spotřeba provozovatele s nejméně stoosmdesáti strávníky musí obsahovat nejméně dvě procenta hmotnosti jídel produkovaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu, Rady EU atd.“
Sama vařím ráda. Naučila jsem se od maminky, trochu i od tchyně. Po ní jsem jednou chtěla recept na drobenku. Podívala se na mě tenkrát trochu udiveně. Recept? Myslíš kolik tam dám cukru, kolik mouky a kolik másla? Přece přiměřeně. Taky už dávám všeho přiměřeně. Nevím, jestli bych dokázala správně nakoupit na tisíc švestkových knedlíků, kdybych u toho měla vypočítávat koeficienty, co vyjadřují poměr hmotnosti vypeckované švestky vůči švestce nevypeckované. A oč by byla lepší moje bramboračka, kdybych znala koeficient oloupané brambory vůči bramboře neoloupané.
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Chápu, že školní stravování není totéž, co moje kuchyňka a vylepšovat výživová pravidla pro děti ve vývinu není na škodu. Možná se někdy hodí i ty koeficienty. Jen nevím, jestli by nebylo lepší dát peníze, které čerpaly týmy teoretiků, těm kuchařkám. Kuchařkám, co umějí přidávat tuku a mouky přiměřeně. Nepochybuju, že i ve vládě zvažovali, co je přiměřené. Podle ministrů je přiměřené nahradit zavazující vyhlášku doporučením. Teď jde o to, jestli to shledá přiměřeným i Mikuláš Minář. Aby nesvolal další povstání českého lidu.