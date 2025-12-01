80 milionů v trezoru. Ale co železnice? Škoda, že veřejná doprava není téma jako dálnice

Slavnostní zahájení rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze. Na snímku zleva generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a ministr dopravy Martin Kupka. (11. ledna 2024) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Zbyněk Petráček
Komentář   15:20
Najde-li policie v domácnosti šéfa Správy železnic 80 milionů korun v hotovosti, je to Zpráva s velkým Z. Patří-li ti policisté k Národní centrále proti organizovanému zločinu, začíná to smrdět. A když Jiří Svoboda byl z pozice šéfa SŽ v pondělí odvolán, působí to tak, že ten smrad má reálný důvod.

Je to něco, co nelze bagatelizovat. A vyšetřovatelé to bagatelizovat jistě nebudou. Ale zase to není fakt, který by už teď umožňoval vynášet mediální rozsudky. Teď, myšleno v situaci, kdy se veřejně ví jen to, že v trezoru u Svobody doma bylo 80 milionů v hotovosti.

Věříte Jiřímu Svobodovi, že zmiňované peníze byly úspory jeho otce?

Našinec si mimoděk vzpomene na Davida Ratha, jenž měl miliony v krabici od vína. Že za to samo o sobě odsouzen nebyl, i když to byla mediálně vděčná informace. Principiálně vzato rozdíl mezi miliony v trezoru a miliony v krabici od vína není. A teprve uvidíme, zda vyjdou najevo jiná, zásadnější fakta.

