80 milionů v trezoru. Ale co železnice? Škoda, že veřejná doprava není téma jako dálnice

Je to něco, co nelze bagatelizovat. A vyšetřovatelé to bagatelizovat jistě nebudou. Ale zase to není fakt, který by už teď umožňoval vynášet mediální rozsudky. Teď, myšleno v situaci, kdy se veřejně ví jen to, že v trezoru u Svobody doma bylo 80 milionů v hotovosti.
Našinec si mimoděk vzpomene na Davida Ratha, jenž měl miliony v krabici od vína. Že za to samo o sobě odsouzen nebyl, i když to byla mediálně vděčná informace. Principiálně vzato rozdíl mezi miliony v trezoru a miliony v krabici od vína není. A teprve uvidíme, zda vyjdou najevo jiná, zásadnější fakta.