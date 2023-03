Máme uvažovat jen v kategorii vítězství Ukrajiny a odmítat jednání s Moskvou? Kdo odpoví, že je to složitější, že vítězství se musí definovat či že vítězství v podobě návratu do poměrů z února 2014 (před anexi Krymu) je nepravděpodobné, tudíž se s Moskvou jednat má, dostane nálepku slabocha, ba putinovce. Ale když Petr Pavel na Bezpečnostní konferenci v Mnichově řekl, že to není otázka víry a je třeba se připravit na horší možnosti, už tak moc nevybočil.