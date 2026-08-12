Posílí skepse k říční dopravě? Těžko by se někdo vsadil, že letošní sucho je poslední

Co z toho plyne? Nemá velký smysl spekulovat, kdy přesně přijdou srážky. To je práce pro hydrometeorology. Ale můžeme se chystat na jisté posuny v uvažování. Třeba o projektech spjatých s říční dopravou.
I Němci teď „překousli“ kamiony
Říční doprava má dobrou pověst snad u všech. Od romantiků, kteří si užívají plavbu kaňony Rýna, Vltavy či Labe, po ekology a lidi uvažující tak, že je lepší i šetrnější dopravovat zboží po řekách než sledovat kolony kamionů na dálnicích. Ale pozor. Tato představa může dostat co proto.
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Konkrétní příklad. V Německu platí nedělní (v létě i sobotní, tedy celovíkendový) zákaz jízdy kamionů po dálnicích. Ale když udeří sucho, klesají hladiny řek a lodě, aby vůbec dokázaly proplout, mohou nakládat stále méně zboží. Už sedm spolkových zemí z celkových šestnácti zákaz víkendového provozu kamionů pozastavilo. V Německu. V zemi tak citlivé – někdo by řekl přecitlivělé – na ekologické chování a šetrný vztah k přírodě. Může to být u nás jinak? Těžko.