Posílí skepse k říční dopravě? Těžko by se někdo vsadil, že letošní sucho je poslední

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
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Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Že je horko a sucho, ví každý. Že sucho vede k poklesu hladin i Dunaje či Rýna, ví každý, kdo se dívá na web. Dunaj odhaluje pozůstatky druhé světové války. V Kolíně nad Rýnem naměřili nejnižší stav hladiny za 200 let a nákladní lodě poberou jen čtvrtinu běžné kapacity. My fotografujeme lidi stojící v Ústí nad Labem uprostřed řeky ve vykasaných kalhotách. To vše potrvá ještě nejméně týden, spíše dva.

Co z toho plyne? Nemá velký smysl spekulovat, kdy přesně přijdou srážky. To je práce pro hydrometeorology. Ale můžeme se chystat na jisté posuny v uvažování. Třeba o projektech spjatých s říční dopravou.

I Němci teď „překousli“ kamiony

Říční doprava má dobrou pověst snad u všech. Od romantiků, kteří si užívají plavbu kaňony Rýna, Vltavy či Labe, po ekology a lidi uvažující tak, že je lepší i šetrnější dopravovat zboží po řekách než sledovat kolony kamionů na dálnicích. Ale pozor. Tato představa může dostat co proto.

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Konkrétní příklad. V Německu platí nedělní (v létě i sobotní, tedy celovíkendový) zákaz jízdy kamionů po dálnicích. Ale když udeří sucho, klesají hladiny řek a lodě, aby vůbec dokázaly proplout, mohou nakládat stále méně zboží. Už sedm spolkových zemí z celkových šestnácti zákaz víkendového provozu kamionů pozastavilo. V Německu. V zemi tak citlivé – někdo by řekl přecitlivělé – na ekologické chování a šetrný vztah k přírodě. Může to být u nás jinak? Těžko.

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Komentář

Posílí skepse k říční dopravě? Těžko by se někdo vsadil, že letošní sucho je poslední

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Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

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