Srbská moc má strach. A protesty vyvolané bohorovností vlády trvají už příliš dlouho

Komentář 12:00

Kdo si vzpomene na Hnutí žlutých vest ve Francii, upamatuje si i na to, nakolik před několika lety otřáslo politickým establishmentem. V sobotu 28. června se v desetkrát menším Srbsku jen v hlavním městě sešlo pravděpodobně tolik odpůrců vládnoucí garnitury, kolik bylo „žlutých vest“ po celé Francii. A to přitom masové protesty srbských studentů, kteří jsou páteří odporu, trvají déle než Hnutí žlutých vest a nevypadá to, že by v dohledné době končily.