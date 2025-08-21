Srbsko: s rostoucí brutalitou roste i odhodlání. Vydrží déle moc, nebo její odpůrci?

Prezident Aleksandar Vučić se ze Srbska měsíce prakticky nehnul, ale dva dny poté si zaletěl na konferenci OSN do Sevilly. Prohlásil tam, že jej Putin s Lavrovem ujistili, že v Srbsku to byl pokus o „barevnou revoluci“. Studenti okupující od listopadu většinu fakult po celém Srbsku se mezitím střetli s realitou. Sen o opakování ročníku se rozplynul, museli začít biflovat, aby dohnali látku za semestr a půl a složili do podzimu zkoušky.
Vučić opakuje fráze o protestujících jako o fašistech, nacistech a teroristech placených ze Západu a z Chorvatska, ale některá média, která byla součástí systému, začínají váhat.
Přestože většina děkanů a rektorů studenty tiše či otevřeně podporovala, uzavřeli nakonec se státem dohodu. Vláda blokovala rozhodnutí o počtech nově přijatých studentů, dokud nedojde k obnovení výuky. Finanční situace řady fakult je už léta natolik špatná, že nezvládají platit ani za topení.