Srbsko: s rostoucí brutalitou roste i odhodlání. Vydrží déle moc, nebo její odpůrci?

Filip Tesař
Komentář   15:00

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Útoky na pobočky vládní Srbské pokrokové strany (SNS) přitáhly znovu pozornost světové veřejnosti k protestům v Srbsku. Ty přitom začaly po největším vzepětí 28. června spíše uvadat.
Protivládní protesty v srbském Valjevu, 16. srpna 2025.

Protivládní protesty v srbském Valjevu, 16. srpna 2025. | foto: Reuters

Protivládní protesty v srbském Valjevu, 16. srpna 2025.
Protivládní demonstrant se během protestu ve Valjevu chystá hodit láhev na...
Protivládní demonstranti rozbíjejí okna kanceláří během protestu ve Valjevu,...
Střety mezi policií a protivládními demonstranty v Bělehradě, 15. srpna 2025.
13 fotografií

Prezident Aleksandar Vučić se ze Srbska měsíce prakticky nehnul, ale dva dny poté si zaletěl na konferenci OSN do Sevilly. Prohlásil tam, že jej Putin s Lavrovem ujistili, že v Srbsku to byl pokus o „barevnou revoluci“. Studenti okupující od listopadu většinu fakult po celém Srbsku se mezitím střetli s realitou. Sen o opakování ročníku se rozplynul, museli začít biflovat, aby dohnali látku za semestr a půl a složili do podzimu zkoušky.

Vučić opakuje fráze o protestujících jako o fašistech, nacistech a teroristech placených ze Západu a z Chorvatska, ale některá média, která byla součástí systému, začínají váhat.

Přestože většina děkanů a rektorů studenty tiše či otevřeně podporovala, uzavřeli nakonec se státem dohodu. Vláda blokovala rozhodnutí o počtech nově přijatých studentů, dokud nedojde k obnovení výuky. Finanční situace řady fakult je už léta natolik špatná, že nezvládají platit ani za topení.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.