Vztahy s autoritáři nepomohly. Po Vučičově pádu čeká Srbsko nová etapa, přiblíží se EU?

V této volební výzvě, v heslech z předvolebních plakátů i dlouhodobé rétorice dosavadního vůdce Srbska najdeme celou řadu odkazů na Vladimira Putina, Donalda Trumpa a Benjamina Netanjahua. Ačkoli Vučić převzal od svých předchůdců slogan o politice „čtyř azimutů“ (což měla být vyvážená orientace na EU, Rusko, Čínu a USA), postupně se jeho zahraniční vztahy zúžily na autoritářské vůdce. K nim patřil kromě tří jmenovaných ještě Si Ťin-pching, Viktor Orbán a Robert Fico.
Vztahy s EU byly léta u ledu. Když se Vučić stal premiérem, měla Černá Hora v přístupových rozhovorech několikaměsíční náskok. Dalo se ale předpokládat, že Srbsko, jež zdědilo velkou část někdejší jugoslávské diplomatické byrokracie, maličkého souseda brzy dožene. Dnes má Černá Hora uzavřených 21 ze 33 kapitol a zbylé otevřené, Srbsko 22 otevřených, uzavřenou žádnou. Většího pokroku dosáhla i Albánie, která začala o devět let později.
Vlajky a symboly EU v protestech srbských studentů i jejich kampani chyběly – na rozdíl od volebních kampaní v Maďarsku, Gruzii nebo Moldavsku. Hodně se ale na tom podepsala obava, aby Vučić nezneužil podpory EU jako důkaz, že protesty jsou barevnou revolucí placenou ze zahraničí. K evropským hodnotám, zejména k právnímu státu, se ale studenti hlásili. A evropská perspektiva je jedinou reálnou možnosti.
Gazprom drží vliv
Hospodářská politika Vučićova klientelistického kartelu přisátého na státní kasu se opírala o přesvědčení, že si Srbsko může díky růstu HDP dovolit i souběžný růst relativně nízkého státního dluhu. Schodek běžného účtu platební bilance byl vykrýván zahraničními investicemi, které vláda lákala klimatem vytvářeným vlastními investicemi do infrastruktury a bytové výstavby v hlavním městě. Investice pak pomáhaly udržet dluh v přijatelných mezích, protože umožňovaly držet fixní kurz dináru vůči euru.
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Loni však už byl odliv zahraničních investic vyšší než příliv a letos to lepší nebude. Tlak na úpravu kurzu se projeví i v nákladech na dluh. V Srbsku navíc tiká časovaná bomba v podobě ropného gigantu NIS, druhého největšího srbského podniku. 51 % vlastní Gazprom (menší část z toho od roku 2022 dceřiná společnost založená účelově kvůli sankcím). USA udělují NIS-u již nějaký čas výjimku z protiruských sankcí, na níž je založené i zásobování Srbska ruským plynem, která visí Srbsku nad hlavou jako Damoklův meč.
Obnovení důvěry v hospodářské prostředí může nastat jen díky pokračování v přístupových rozhovorech. EU klade v rozhovorech zásadní důraz na kapitoly 23 (Soudnictví a základní práva) a 24 (Spravedlnost, svoboda a bezpečnost), vztahující se k vládě práva. Vláda práva byla v zásadním rozporu s mocenskou strukturou vytvořenou Vučićem, zásadní překážkou přístupových jednání, a současně zásadním programovým bodem Studenské kandidátky. Nová vláda o ně bude nepochybně usilovat o rozběhnutí rozhovorů a dá se předpokládat, že EU se postupně stane hlavním zahraničním partnerem Srbska.
Vztah k Rusku je specifický
Představitelé Studentské kandidátky (SL) popírali v kampani a zopakovali i po volbách, že by se chtěli k protiruským sankcím. Vztah Srbů k Rusku je specifický, blízkost se měří staletími, a válka na Ukrajině je pro mnohé z nich v této perspektivě jen dějinnou epizodou. Sympatie k Ukrajině a k Rusku rozdělují i voliče SL. Co je na druhou stranu spojuje, jsou antipatie k Putinovi. Do postojů SL se nejspíš promítají i pragmatické důvody (Srbsko má s Ruskem zónu volného obchodu, která pomáhá vyrovnávat platební bilanci).
Horkým bramborem je ovšem NIS. Nejvážnějším a vlastně jediným kandidátem na odkoupení ruského podílu je MOL, jinak zbývá už jen jeho převzetí státem, což by Moskva vnímala jednoznačně nepřátelsky a reagovala by citelnou hospodářskou odvetou. Odkoupení není ani tak věcí trhu, jako záležitostí vztahů mezi USA a Ruskem, s Maďarskem jako prostředníkem. Nešlo tedy o cenu, ale o maďarské volby, srbské volby, a americké volby. Zbývají už jen ty poslední. Jak to dopadne, je ve hvězdách.
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Vztahy s Ruskem reprezentovaným Putinem se každopádně dostanou v srbské politice na vedlejší kolej.
A je tu ještě jeden kámen úrazu: důležitým srbským vývozním artiklem je výzbroj, zejména munice, k jejímž důležitým odběratelům patřila od začátku ruské invaze Ukrajina. Srbsko ji oficiálně prodávalo prostředníkům (včetně českých), zvyšující se ruský tlak ovšem vedl k výraznému omezování. Nakolik bude nová vláda v tomto ohledu pragmatická, ukáže čas, možná jí ale nic než ekonomický pragmatismus nezbude.
Čína zde těží
Oproti Rusku zůstanou vztahy s Čínou blízké, už jenom proto, že nejvýznamnější srbská ložiska vzácných kovů v okolí Boru byla v roce 2017, po neúspěšných pokusech s rumunskými, rakouskými a ruskými partnery, prodána do většinového vlastnictví čínské společnosti Zijin Mining.
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Dceřiné podniky Serbia Zijin Mining i Serbia Zijin Copper jsou společně třetím největším podnikem v Srbsku a současně tím nejziskovějším. Srbsko navíc může, jako jedna z mála východoevropských zemí, doufat v další skutečně produktivní čínské investice.
Trump nepřijel
Poslední z azimutů, USA, nabyl na významu za prezidenta Baracka Obamy. Vučić pak nechal finančně podpořit Hillary Clintonovou, nicméně s vítězným Donaldem Trumpem dokázal vybudovat oboustranně pragmatický vztah. Za Joe Bidena přišel sestup a během druhého Trumpova mandátu už Vučićovi přes veškerou snahu, a že na lobbování vynaložil hodně peněz, zůstaly dveře do Bílého domu zavřené.
Krátkodobý záblesk naděje při návštěvě Jareda Kushnera, jemuž hodlal za symbolickou cenu přenechat lukrativní pozemek v centru Bělehradu k vybudování místních Trump Towers, zmařily studentské protesty a Trumpovu návštěvu během kampaně sliboval Vučić také nadarmo. Srbsko zůstane za obzorem americké diplomacie i po změně vlády, a z druhé strany ani SL po partnerství s Trumpem nijak netouží. To dodatečně zapůsobí na sbližování s EU.
Sympatie s Palestinci
Vučić hodně sázel ještě na dva zahraniční partnery. Jedním z nich je Izrael, s nímž navázal docela čilou spolupráci ve vojenské oblasti. S „Bibim“ Netanjahuem si osobně rozuměl. K méně viditelným důvodům patřilo i angažování Bibimu blízkých špičkových izraelských PR expertů, jejichž význam zesílil během dvou let veřejných protivučićovských protestů.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina Srbů, včetně voličů SL, sympatizuje v konfliktu v Gaze s Palestinci a ne s Izraelci (a navíc v Izraeli může dojít ke změnám), vztahy pravděpodobně oslabí. Druhým důležitým partnerem jsou Spojené arabské emiráty, které se pro Srbsko staly jedním z nejdůležitějších zdrojů zahraniční investic a také prvořadým partnerem v oblasti high-tech spolupráce. Ačkoli jsou mnohé investice z Emirátů zatíženy stínem korupce, úzká spolupráce bude nepochybně pokračovat.
Co to udělá s Kosovem?
A konečně, jak se změní srbská politika vůči Kosovu? Formálně vzato nepatří tato otázka do zahraniční politiky, i nová vláda bude trvat na tom, že Kosovo je součástí Srbska. V praxi s ním ale bude jednat, tak jako Vučić, jako s cizí vládou. Vztahy mezi vládou v Bělehradě a v Prištině jsou dlouhodobě prakticky mrtvé, ale i to se může změnit. Milan Radoičić a Zvonko Veselinović, původem ze severního Kosova, si během Vučićovy éry vybudovali soukromá obchodní impéria zejména parazitováním na státních zakázkách ve stavebnictví.
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Tato mafiánská chobotnice, rozlézající se v posledních letech do mnoha dalších odvětví financovaných státem, patří k největším trnům v oku SL. Pokud jí nová vláda dokáže šlápnout na krk, dost možná se zhroutí i expozitura SNS na Kosovu, strana Srpska lista, místního politického hegemona, jejíž vliv se opírá valnou měrou o kriminální gangy Radoičiće a Veselinoviće. Ti mimochodem patrně udržovali dobré vztahy s albánským podsvětím napojeným na Hashima Thaçiho, jehož nejspíš čeká dlouholeté vězení.
Kdyby mezi kosovskými Srby zavládla politická pluralita, odrazilo by se to možná časem i na vztazích mezi jimi a Prištinou, a to posléze zase na vztazích mezi Prištinou a Bělehradem. Buď jak buď, pro studenty není Kosovo prioritou – narodili se už do světa, kdy Kosovo fakticky k Srbsku nepatřilo – a ačkoli se nedá čekat, že by SL přistoupila k jeho diplomatickému uznání, nedá se vyloučit například model, jaký praktikovalo Německo ve vztahu k NDR.