Srp a kladivo aneb Jak se vyhnout problémům

Kontaktovali jsme známého právníka, který nás ujistil, že nejde o ojedinělý případ. „Většinou jde o občany, kteří nic neoslavují, jen zdědili nebo zakoupili nemovitost s ideologickou minulostí.“ Podle právníka je klíčové, že jde o kombinaci předmětů. „Samotné kladivo je problém minimální. Srp už je citlivější. Pokud se ale nacházejí ve stejném prostoru, vytvářejí symbolický celek, a to i bez vědomého úmyslu majitele.“
Na otázku, jak má občan postupovat, doporučil právník několik kroků. „V první řadě je nutné předměty oddělit, ideálně ještě před přivoláním svědků. Doporučuji kladivo přemístit do dílny a srp uložit mezi zahradní nářadí, případně zakopat na zahradě. Dále pořídit fotodokumentaci dokazující, že k jejich nalezení došlo náhodně.“
Situaci jsme konzultovali i s historikem specializujícím se na paměť 20. století. Ten upozornil, že u podobných nálezů je důležité vnitřní nastavení vlastníka. „Pokud majitel při pohledu na srp a kladivo nepociťuje nostalgii, ale spíše neklid a stud, je to polehčující okolnost. Doporučujeme si pocit zaznamenat do osobního deníku.“ Historik zároveň varoval před dalším rizikem. „Opomíjeným faktorem jsou detaily. Rudé zdi, staré plakáty, červený šátek, levicově rostoucí plevel nebo podezřele rovně posekaná tráva mohou vytvářet ideový kontext.“
Našemu čtenáři jsme doporučili zachovat klid, srp nepoužívat před třetími osobami a v případě kontroly zdůraznit, že kladivo patří do kapitalistického způsobu výroby. Jak dlouho budou moci srp a kladivo existovat odděleně a bez podezření, není jasné.
Na závěr přidáváme několik podobných dotazů od našich čtenářů:
Dotaz: Našli jsme u babičky kladivo po dědovi. Nikdy o politice nemluvil, jen hodně mlátil hřebíky. Je to v pořádku? Odpověď: Ano, pokud lze doložit, že kladivo sloužilo výhradně k práci a nikdy nebylo v blízkosti srpu. Doporučujeme uvést, že děda nebyl ideolog, ale kutil.
Dotaz: Co když mám v dílně kladivo a soused na návsi srp? Odpověď: Zatím neexistuje judikatura řešící přenos ideologie přes plot. Doporučujeme omezit sousedské styky a vyhnout se společným fotografiím.
Dotaz: Je pravda, že nebezpečné je hlavně jejich spojení? Odpověď: Ano. Spojení vytváří symbol. Odděleně jde o nářadí, dohromady o názor.
Dotaz: Je možné kladivo zapůjčit sousedovi? Odpověď: Ano, ale pouze krátkodobě a bez ideového přesahu. Dlouhodobé zapůjčení by mohlo být vykládáno jako solidarita.
Dotaz: Smím vyslovit slova „srp“ a „kladivo“ ve stejné větě? Odpověď: Doporučujeme mezi slovy pauzu či téma zcela změnit.
Dotaz: Mám na ruce vytetovaný srp a kladivo. Musím si ji nechat amputovat? Odpověď: Amputace zatím mezi doporučenými opatřeními není. Právníci tvrdí, že klíčový je kontext. Pokud ruku používáte převážně k práci a ne k mávání, lze tetování vykládat jako chybu mládí, již jste si už odpracoval.
Dotaz: Co když nic z toho nemám, ale vím, co to je? Odpověď: Vědomosti samy o sobě trestné nejsou. Prozatím.
Autor je publicista