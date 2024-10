Když zabíjeli „naši“. Stát by měl rozšířit odškodnění za násilí z 21. srpna 1969

Nebyl to sovětský voják. Ti už byli dávno v posádkách v okupované zemi a k prvnímu výročí invaze raději nevylézali. Vrahem byl někdo „domácí“. Nikoliv československý voják. Ti by – pokud by byli nasazeni – stříleli ze samopalů. Ale náboj v hlavě Muzikářové (než se při vyšetřování „ztratil“) byl z pistole. Vypálil ho očividně příslušník Sboru národní bezpečnosti (SNB) či Lidových milicí. A i když už se jeho totožnost nikdy nezjistí, můžeme vsadit na to, že to byl „našinec“, nikoliv okupant.

Kdo ještě žije? Možná sourozenci

Proč to teď vůbec připomínat? Důvod tu je. Ve čtvrtek vláda schválila návrh zákona, který by rozšířil odškodnění pro oběti násilí ze srpna 1969. Odškodnění funguje podle zákona už teď. Ale navržená novela rozšiřuje oprávněné osoby o sourozence obětí. Na první pohled je to jen detail. Ale dosti podstatný.

Demonstrací k prvnímu výročí sovětské invaze se účastnili především mladí lidé. Také oběti zásahu SNB a Lidových milicí byly velmi mladé. Těm dosud známým bylo mezi 14 a 19 lety, nejstarší z nich byl Stanislav Valehrach (28) v Brně.

Oficiálně se přiznává pět zabitých, pět těžce a 26 lehce zraněných. Jenže tato čísla vycházejí z tehdejšího vyšetřování, jež bylo velmi rychle „shora“ zastaveno. Kdežto Daniel Povolný, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, shrnuje pro web Seznam Zprávy, že v srpnu 1969 bylo zabito osm lidí. Nezapočítá jen oběti přímé střelby, ale i oběti nepřímé (třeba při srážce auta s vojenskou technikou).

Zde se ukazuje význam rozšíření oprávněných osob pro odškodnění o sourozence. Tehdejším obětem by dnes bylo mezi 70 a 85 lety. To znamená, že jejich rodiče již nežijí a oni sami byli natolik mladí, že nežili v manželství a neměli děti. Sourozenci teď mohou být jejich jedinými žijícími příbuznými. (Například sestra Danuše Muzikářové.)

Kdo schválil „pendrekový zákon“

Odškodnění, o kterém je tu řeč, se týká velmi malé skupiny lidí – obětí, zraněných, respektive jejich příbuzných. Jde o jednorázové částky (200 tisíc korun za usmrcení, 90 tisíc za zranění s trvalými následky, 40 tisíc za zranění), které jsou v úhrnu tak malé, že z hlediska rozpočtu resortů, natož státu, zapadnou. Ale stát – v právním smyslu Česká republika coby nástupnický stát Československa z roku 1969 – se tu odpovědnosti zříci nemůže.

Odnášení těla zastřelené Danuše Muzikářové z místa neštěstí.

Vraťme se k úvodnímu odstavci. Cynicky vzato lze říci, že Marie Charousková v srpnu 1968 i Danuše Muzikářová v srpnu 1969 měly cosi společného. Ocitly se ve špatný čas na špatném místě. Charousková jela na ČVUT konzultovat svou diplomku, Muzikářová se vracela z návštěvy u kamarádky. Ale zásadní rozdíl je v tom, že Charouskovou zastřelil sovětský okupační voják, kdežto Muzikářovou příslušník československých ozbrojených složek.

Za odškodnění Charouskové odpovídá Rusko coby právní nástupce Sovětského svazu (i když představa, že ji odškodňuje Putinovo Rusko, působí bizarně). Ale za odškodnění Muzikářové odpovídá Česko coby nástupnický stát Československa.

A pozor. Československo bylo v srpnu 1969 už rok okupované. O násilí proti demonstrantům ale nerozhodla kolaborantská „dělnicko-rolnická“ vláda, jakou chtěli původně dosadit Sověti. Rozhodly o tom osobnosti do jisté míry stále legitimní, legální, ba oblíbené. „Pendrekový zákon“, který zpětně legalizoval užití násilí, podepsali předseda parlamentu Dubček, prezident Svoboda a premiér Černík.

Tyto nuance mohou být příbuzným či blízkým obětí ze srpna 1969 lhostejné. Ale současnému státu by odškodnění obětí lhostejné být nemělo.