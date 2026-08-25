Smysl srpna 1968 jsme zapomněli. Smutné výročí se stalo jen politickou show

Svoboda v roce 1968? Pod pevnou vládou komunistické strany, jejíž část se sice chovala poněkud liberálněji, ale ani ji nenapadlo povolit jiné politické strany, o uspořádání svobodných voleb nemluvě? Neuvěřitelný výrok. Oslavy výročí 21. srpna 1968 tak letos nabyly až obludného charakteru.
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Sovětská armáda k nám tehdy rozhodně nepřijela, aby překazila naši cestu k demokracii. Jedině snad pokus o ni, ale jelikož se odehrával v rámci střetu dvou frakcí komunistické strany, z nichž jedné přišly armády na pomoc, neměl žádnou reálnou šanci na úspěch. Komunistická strana měla tehdy podporu naprosté většiny obyvatel jako nikdy předtím, ale to komunisté nikdy nepotřebovali.
Naivní představy
Nepodceňuji onu dobu. Byla plná nadšení z vnějších znaků svobody, obnovili jsme skauting, s radostí jsme v krojích na 1. máje pochodovali před prezidentem republiky. Ale bylo to naivní nadechnutí, které nemohlo nikterak pozměnit poválečné uspořádání světa, a tedy naši příslušnost k Sovětům se všemi z toho plynoucími důsledky.
Potvrzuje to tradovaná, a nejspíš i pravdivá historka, jak se sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko pokoušel 20. srpna informovat svého kolegu Deana Ruska o nadcházející akci sovětské armády v Československé socialistické republice, ale ten mu naznačil, že má lístky na fotbal, a co si Sověti dělají ve svém teritoriu, jej nezajímá. A že si to ráno přečte v novinách.
Dnes hlasitě publikované výkřiky některých, že jsme tehdy měli bránit naši svobodu, jsou naivní součástí našich národních představ, co jsme měli udělat, a neudělali. Například že jsme měli v roce 1938 odmítnout mnichovskou dohodu a bránit se. Západní spojenci měli o náš osud tehdy zhruba stejný zájem jako v roce 1968. A sotva kdy tomu bude jinak.
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Chybí nám, velmi nerad to říkám, skutečné národní sebevědomí, jaké mají například Poláci. Když v roce 1981 vyhlásil v Polsku generál Wojciech Jaruzelski stanné právo, snad aby zabránil podobným pokusům o „demokratizaci“ a invazi Sovětů jako u nás v roce 1968, stál proti němu nezávislý odborový svaz Solidarita a katolická církev. Takové síly u nás ale bohužel nebyly.
Nepochopení minulosti i současnosti
V srpnu 1968 u nás proti sovětským komunistům s armádami stála jen jiná část českých komunistů, kteří s nimi nakonec dříve či později našli společnou řeč. Čest výjimkám. Proto i snahy o normalizaci byly i nás jiné než v Polsku. U nás jsme kšeftovali s „okupanty“ s lacinějším benzinem a barevnými televizory. Je tomu tak dodnes: Poláci Volyň Ukrajincům nikdy nezapomněli, my se Němcům stále za něco omlouváme.
Proto přežíváme možná laciněji, ale i s křiklouny, kteří nemohli nic zapomenout, neboť tehdejší události nezažili, nebo s těmi, kteří možná pamatují a vědí, nepoučili se však. Oslavy výročí 21. srpna 1968 byly i letos spíše vnitropolitickými demonstracemi než důstojným připomenutím dějinné události.
Na ty, kteří vpád sovětských armád nepodpořili, pískáme jen proto, že dnes jsou jiní, a tleskáme těm, kteří si ze souhlasu se vstupem vojsk učinili součást svého životopisu, protože jsou dnes ti „správní“. Smysl a skutečný význam událostí je zapomenut nebo není předmětem obecného zájmu. Různí hlasití vykladači pak svou hloupou povrchností jen prohlubují nepochopení nejen minulosti, ale i současného světa.