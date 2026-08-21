„Dopravní nehoda.“ Jak se liší reakce Západu na srpen 1968 a ruský vpád na Ukrajinu

Máme tu znovu výročí jedné z našich osmiček, jejichž řada je pořádně dlouhá. V roce 1618 u nás začala třicetiletá válka, která skončila prvním bipolárním rozdělením Evropy. Tzv. vestfálský mír v roce 1648 zavedl zásadu „čí země, toho náboženství“.
V protestantské části kontinentu byla svoboda vyznání a celkově také větší volnost. Toho začali mistrně využívat Holanďané, hlavně k budování kapitalismu a základů zastupitelské demokracie. Bohužel, Čechy a Morava spadly do části katolické, kde té svobody bylo mnohem, mnohem méně.
Tři sta let po Bílé hoře, tedy v roce 1918, zaniklo Rakousko-Uhersko a byla vytvořena první republika, která vyvolala tolik nadějí. Jenže ty vyhasly v roce 1938 v Mnichově, aby nakrátko ožily hned po skončení druhé světové války. Jenže po třech letech přišel další osmičkový rok. Tzv. vítězný únor 1948 se kryl s druhým bipolárním rozdělením našeho kontinentu, v jehož rámci naše země znovu spadla do té horší, nesvobodné části.
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Američtí diplomaté a historici jí dali název „zóna výlučného vlivu SSSR“. Jak víme, znamenalo to zavedení modelu jedné politické strany, nesvobodných voleb, oficiální ideologie, společenského vlastnictví, konec soukromého podnikání – prostě nový zákaz toho, čím Evropu dávno předtím tolik obohatili výše vzpomínaní Holanďané.
Když jste hranicí sféry vlivu
A tak přišla poslední velká osmička našich dějin. Tu symbolizoval Alexander Dubček a snaha lidí kolem něho o vymanění se z krunýře „čí země, toho náboženství“. To trvalo jen něco málo přes půl roku. Během té doby se stupňoval nátlak Moskvy, hlavně cestou „koncilů“ v Drážďanech, Čierne nad Tisou a v Bratislavě, kde byli Dubček a spol. osočováni a hrubě zastrašováni. Nátlak se stupňoval i tím, že se neustále prodlužovalo cvičení vojsk Varšavské smlouvy, které probíhalo podél naší severní hranice.
Přitom se stále opakoval jeden hlavní argument: hranice Československa jsou hranicemi celé Varšavské smlouvy. Znovu se vše točilo okolo geopolitiky: kdyby ČSSR z tohoto krunýře vystoupila, jak se v té době požadovalo, znamenalo by to zásadní změnu v poměru sil mezi tehdejším Západem a Východem. Sovětští maršálové a kremelští vládci navíc zdůrazňovali, že na území západního Německa byla nejen vojska Bundeswehru, ale také dva armádní sbory USA, jeden francouzský, jeden britský (každý z nich okolo 50 000 vojáků) a spolu s tím i silný arzenál jaderných zbraní USA.
Západ měl v roce 1968 cíle, které byly „nějakému“ Československu výrazně nadřazené.
Maršálové uvažovali po vojensku: kdo má kolik divizí, tanků, kanonů, bojových letadel a jejich výzbroje. A kremelští tajemníci tomu dávali ideologické zdůvodnění. Svoje jednotky tady chtěli mít již několik let před tím, ale Antonín Novotný (prezident ČSSR v letech 1957–1968), ať byl, jaký byl, to šikovnými politickými manévry a deklaracemi oddaloval, jak jen mu to jeho proslulá výmluvnost umožňovala.
A pak nastal jeden významný historický paradox: obrodný kurz roku 1968 dal Moskvě vítanou záminku pro vojenský vpád a pro to, aby na území ČSSR rozmístila tzv. Střední skupinu sovětských vojsk, tedy ekvivalent jednoho západního armádního sboru na území SRN, pokud nepočítáme sovětská vojska na území Slovenska.
Děsivost tehdejšího geopolitického krunýře vyvrcholila gangsterským činem, který překvapil téměř každého. Do naší země od severu vtrhla vojska tzv. spřátelených zemí, jejichž velitelé měli jasný úkol, ze kterých posádek vyženou naši armádu, aby se tam mohli nakvartýrovat sami.
Zároveň zasahující sovětští výsadkáři unesli naše nejvyšší ústavní činitele s výjimkou tehdejšího prezidenta a odvlekli je na Ukrajinu. A právě Ludvík Svoboda sehrál moc důležitou úlohu: byl to hrdina druhého odboje, armádní generál, měl zlatou hvězdu Hrdiny SSSR, a tak si na něj Sověti netroufli. Tehdejšímu velvyslanci SSSR odmítl nabízenou funkci předsedy kolaborantské vlády a vzápětí odletěl do Moskvy, aby si prosadil, že ze zajetí na území Ukrajiny byli do Kremlu přivezeni všichni unesení ústavní činitelé a začalo se vyjednávat politicky.
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Jistě, byla to jednání pod silným nátlakem a skončila podpisem tzv. moskevského protokolu, což bylo ponížení srovnatelné s podpisem Basilejských kompaktát v roce 1436. Byl to další geopolitickou situací vynucený písemně stvrzený ústup od velkých tužeb našich předků.
Nakonec prezident Svoboda dokázal přivézt všechny unesené činitele zpět do Prahy, což v dané situaci byl velký úspěch. Nikdo z nich nešel do žaláře, ale všichni do jednoho pak byli z politiky postupně vytlačeni, po sílícím nátlaku Moskvy a s vydatným přispěním tehdejších quislingů (Biľak, Indra, Kapek, Kolder, Švestka).
Dopravní nehoda v rudém bloku
A jaká byla reakce vzývaného Západu? Velké slovní sympatie, velká vstřícnost vůči našim uprchlíkům, stejně jako v letech 1648, 1938 a 1948. Jenže zároveň s tím se třeba tehdejší francouzský ministr zahraničí Maurice Couve de Murville vyjádřil, že v Československu nastala „dopravní nehoda“ v rámci Varšavské smlouvy. Bylo to hodně cynické a pro nás i velice poučné. Nikdo neprotestoval ani proti pozdějšímu vyhlášení tzv. Brežněvovy doktríny omezené suverenity zemí východního bloku.
Západ totiž v té době měl cíle, které byly „nějakému“ Československu výrazně nadřazené. Jednalo se především o uzavření smlouvy o nešíření jaderných zbraní v Evropě (NPT) a hned potom také smlouvy stanovující stropy pro jaderné zbraně USA a SSSR (SALT). To otevíralo cestu ke snižování vojenského napětí, s čímž ruku v ruce šlo i snižování výdajů na zbrojení a postupné rozvíjení bezpečnostní spolupráce mezi oběma tehdejšími bloky.
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Připomenutí našich významných osmiček by bylo neúplné bez srovnání s dneškem. Když Vladimir Putin v roce 2014 anektoval Krym, a hlavně když roku 2022 napadl Ukrajinu a zahájil nelegální a nelegitimní válku, nikoho na Západě už ani nenapadlo mluvit o nějaké dopravní nehodě.
Naopak, NATO zastavilo politický dialog s Ruskem, schválilo novou strategickou koncepci, vytvořilo souvislou posílenou vojenskou přítomnost od Baltského po Černé moře zahrnující celkem osm zemí. Navíc aktivizovalo své obranné plány, zahájilo dlouhodobou vojenskou pomoc Ukrajině, přijalo do svých řad Švédsko a Finsko, čímž se rozšířilo o dalších 800 000 km2, což spolu s předešlými etapami rozšiřování dělá téměř 2 miliony km2.
Navíc posílilo důraz na kolektivní obranu a výrazně navyšuje vojenské výdaje. Přidala se i EU, která schválila celkem 21 sankčních balíčků proti Rusku s hlavním důrazem na energetiku, obchod a technologie, které jsou pro Moskvu hodně bolestivé.
A čím to? Dnes už dávno neexistuje výlučná sféra ruského vlivu, nahradila ji rozsáhlá sféra vlivu NATO. Vojenské jednotky jeho členských zemí jsou rozmístěny podél celé západní hranice Ruska. Výjimkami jsou satelitní Bělorusko a Ukrajina, kde probíhá krutá válka způsobující nesmírné lidské utrpení a velké škody příštím generacím. Co bude po jejím skončení, to zatím nevíme.